Temperos que não podem faltar na sua despensa

(foto: Pixabay )







Temperos fazem toda a diferença na refeição, mas se engana quem pensa que eles só servem para deixar os pratos saborosos. Algumas especiarias também são benéficas para a saúde. O médico Paulo Lessa dá dicas de quais temperos não podem faltar na sua despensa. Confira:





» Coentro: além de controlar a taxa de glicose no sangue e melhorar a digestão,

é uma erva muito versátil.

» Páprica: dá sabor e cor aos alimentos. Ela é rica em vitamina C e antioxidante. Ajuda na prevenção de alguns tipos de câncer e no tratamento de doenças autoimunes.

» Pimenta do Reino: muito diversa, ela faz o organismo absorver nutrientes

e facilita a digestão.

» Alecrim: é uma erva ideal para ir ao forno. Tem propriedades anti-inflamatórias e atua na redução da pressão arterial. Ainda é bom diurético e digestivo.

» Anis-estrelado: pode ser incluída em doces ou salgados. Ela é benéfica para a saúde, pois fortalece o sistema imunológico e atua na eliminação de infecções bacterianas.

» Outras especiarias importantes para o corpo são gergelim, curry,

manjericão e cebolinha!





Erros que interrompem uma dieta

(foto: Pixabay)



Na hora de fazer dieta, as pessoas cometem erros e as vezes nem sabem, e eles podem atrasar e interromper os resultados. O erro mais comum é adicionar óleo, gordura, azeite e manteiga no preparo dos alimentos sem prescrição. “Às vezes, sem contabilizar, a pessoa utiliza uma, duas, três vezes ao dia, todos os dias”, explica Dani Borges, nutricionista e educadora física. O segundo erro principal é consumir alimentos sem controle das pesagens ou medidas. “Isso faz diferença para o paciente, porque não é só se alimentar saudável. Dependendo do objetivo dele, se for dieta de emagrecimento ou de hipertrofia, a pessoas precisa comer menos calorias do que gasta para emagrecer”, diz. O terceiro erro é o tipo de pesagem. Para isso, o nutricionista deve informar sobre a pesagem dos alimentos, como ela deve ser feita, se ele calculou aqueles alimentos para serem pesados após o preparo ou antes. “Faz muita diferença a pesagem do alimento cru ou cozido, então tem que ter cuidado para não adicionar mais ou menos calorias do que as propostas pelo profissional”, conclui.





Relacionamento Milk-shake





Com certeza você conhece

alguém que tenha amigos, preferências e hobbys, mas começa a namorar e perde as características individuais e passa a ter as do parceiro. No entanto, se esse relacionamento terminar, a pessoa retoma a sua rotina antiga. Apesar de muitos casais serem assim, a psicóloga Fabiane de Faria pontua que isso está longe de ser ideal ou de ser um relacionamento milk-shake. “Cada um deve adicionar seu tempero ao namoro e, juntos, gerar uma combinação singular. Ambos devem trazer o seu mundo, hobbys, amigos, família e interesses. Juntos formam um relacionamento que não pode ser reproduzido, já que

não há sabores repetidos”, explica a psicóloga. “Pense na configuração

de um milk-shake.

O sorvete de morango misturado com o de baunilha resulta em uma mistura que só a combinação baunilha-morango pode gerar. Apesar de homogêneo, você ainda pode sentir o gosto de cada um isoladamente, numa

alternância de sabor.

“E é assim que deve ser um relacionamento saudável,

onde a essência sempre

será mantida”, afirma.

Inverno É sinônimo de ganho de peso?

(foto: Pixabay)



Algumas pessoas relatam que o apetite aumenta no frio. Isso pode ocorrer pelo fato de ficar em casa mais tempo, logo a pessoa cede às comidas prediletas. Assim, o corpo entra no modo de “economia de energia”, passando a armazenar gordura. Isso pode ser revertido com mudança de hábitos e estilo de vida mais saudável, com alimentação equilibrada e atividades físicas. Porém, a maior dificuldade é convencer o paciente de abrir mão das facilidades que a vida moderna oferece. “É difícil para a maioria preparar uma refeição saudável em casa em meio à correria e estresse diário, já que encontra tudo pronto, industrializado e congelado. Da mesma forma em optar por subir as escadas, pois pode pegar um elevador”, diz Bruno Sander, endoscopista e cirurgião. Além disso, algumas pessoas não têm resultados sozinhas, e é preciso buscar ajuda. “Atualmente, existe uma parcela grande de procedimentos e métodos seguros para emagrecer com saúde e manter os efeitos a longo prazo”, afirma Sander.





















Saiba como evitar as varizes

(foto: Letra/Divulgação)



As tão temidas veias dilatadas que aparecem nas pernas são temidas pelas pessoas. Além de incomodar esteticamente, ela provoca dores e sensação de peso nos membros. Mas será que existe como evitar as varizes e suas complicações? O médico vascular Gustavo Marcatto, da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia (SBLMC), revela truques para fazer com que as veias dilatadas fiquem longe. Confira:





* Mantenha, sempre, o corpo hidratado, com a ingestão de pelo menos 2,5 litros de água por dia. Isso facilita o bom funcionamento do sistema circulatório, evitando o peso e facilitando o retorno do fluxo de sangue às pernas.

* Mantenha uma alimentação balanceada com frutas e verduras, e evite alimentos gordurosos. Esse hábito facilita o funcionamento geral do organismo e evita sobrecarga de circulação na região abdominal, favorecendo o retorno circulatório aos membros inferiores.

* Pratique atividades físicas regulares. Eles estimulam o sistema cardiopulmonar a melhorar a capacidade respiratória e circulatória e promove o fortalecimento da musculatura da perna, o que ajuda na melhora do fluxo sanguíneo às pernas.

* Evite permanecer tempo demais sentado ou em pé. Os extremos prejudicam a circulação. O ideal é realizar caminhadas ou movimentos regulares com a musculatura da panturrilha para estimular a circulação de retorno. O mais recomendado é que a cada duas horas se faça um pequeno exercício com as pernas para ajudar na prevenção das varizes.

* Previna-se. As veias dilatadas podem ser hereditárias. Por isso, se houver antecedentes, o melhor é procurar um vascular o quanto antes para iniciar tratamentos preventivos.