Dia Nacional da BCG: como a vacina previne formas graves da tuberculose

No Brasil, a vacina BCG está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) (foto: EPSJV/Fiocruz)









Em casos graves, pode causar dificuldades para respirar, eliminação de grande quantidade de sangue, colapso do pulmão, fraqueza e até mesmo a morte. Pessoas saudáveis e infectadas podem não apresentar sintomas e, mesmo assim, transmitirem a bactéria.





De acordo com a pediatra Sandi Sato, mesmo não contendo eficácia de 100% na prevenção da tuberculose pulmonar, a aplicação da BCG (Bacilo Calmette-Guérin) em massa permite a prevenção de formas severas da doença, como meningite tuberculosa e tuberculose miliar (forma disseminada).





“A BCG é uma vacina imprescindível para proteger o indivíduo e a comunidade onde ele está inserido, já que previne a disseminação de uma doença grave. Nós damos tanta importância à vacina que, na maternidade, oferecemos a aplicação do imunizante nas primeiras 48 horas de vida do recém-nascido”, afirma a médica da Maternidade Brasília.





Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), nos países onde a tuberculose é frequente e o imunizante integra o programa de vacinação infantil, mais de 40 mil casos de meningite tuberculosa são prevenidos anualmente.





No Brasil, a vacina está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS). A recomendação médica é que ela seja aplicada a partir de 12 horas de vida e não ultrapasse a primeira semana do bebê, mas também vale até os 4 anos de idade.





Sua contraindicação é apenas para crianças com peso inferior a 2 kg, imunodeficientes, desnutridos, com erupções cutâneas generalizadas ou em tratamento à base de corticoides.

Cicatriz do bem

A cicatriz formada no local de aplicação é uma reação normal do sistema imunológico à presença da bactéria. Vale lembrar que mesmo nos raros casos em que não ocorre a marca, o efeito preventivo é garantido.





“A vacina deixa uma cicatriz característica no braço onde foi aplicada. Geralmente, surge uma lesão similar a um abcesso a partir de duas semanas, mas pode demorar meses para surgir”, informou a médica Sandi Sato.





Após a imunização, o pediatra acompanhará a evolução durante as consultas de crescimento e desenvolvimento do bebê. Só é preciso se preocupar se a lesão ficar muito intensa e, principalmente, se surgirem nódulos nas axilas, o que é raro.

O primeiro dia de julho é marcado pelo Dia da Vacina, em referência à data de criação da vacina. O imunizante, que pode serdesde o nascimento do bebê, previne as formas graves da, doença contagiosa que pode atingir pulmões e outros órgãos.