Moradoras de BH poderão fazer exames preventivos gratuitamente

Carolina Mourão ressalta que os exames preventivos são muito importantes (foto: Pixabay) Sesc Praça da Saúde, com previsão de término em 23 de julho. A ação conta com uma carreta equipada com mamógrafo, sala de ultrassom e consultório ginecológico, e segue os protocolos de segurança recomendados pelos órgãos de saúde. O Hospital da Baleia, em parceria com o Sesc e a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, inicia, nesta sexta-feira (11/6), o projeto, com previsão de término em 23 de julho. A ação conta com uma carreta equipada com mamógrafo, sala de ultrassom e consultório ginecológico, e segue os protocolos de segurança recomendados pelos órgãos de saúde.

A assessora técnica da Superintendência do Hospital da Baleia, Carolina Mourão, explica que o objetivo do projeto é o diagnóstico precoce dos principais tipos de câncer que acometem as mulheres. "Vale lembrar que os exames preventivos são muito importantes e devem ser realizados com a frequência estabelecida pelo Ministério da Saúde. Muitas pessoas só se lembram disso quando há grandes campanhas como o Outubro Rosa, por exemplo. Mas o alerta do hospital é para que essa conduta vire uma constante e entre para o calendário oficial de todas as mulheres."

De acordo com a médica, em casos de exames alterados, as pacientes serão encaminhadas para dar continuidade ao atendimento no Hospital da Baleia.

Para participar, a mulher deve realizar os agendamentos pelos telefones 3489-1650 ou 3489-1669. As pacientes que já estão aguardando por esses exames na fila do SUS serão encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde para a carreta Sesc Saúde da Mulher.

O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, sendo o horário de almoço das 11h ao meio-dia. O endereço é Rua Juramento, 1464, Bairro Saudade.

