COVID-19: profissionais de saúde da linha de frente se sentem desamparados

Profissionais no atendimento a pacientes com COVID-19, em Porto Alegre (foto: SILVIO AVILA/AFP)

Pesquisa realizada com profissionais que atuam na linha de frente do combate à COVID-19 aponta que 89% deles estão psicologicamente. O levantamento, feito pela empresa de tecnologia e saúde PEBMED,

buscou analisar quais são as maiores dificuldades que os profissionais da saúde atuantes no combate ao coronavírus enfrentam.





A pesquisa concluiu que esses profissionais passam por dificuldades na disponibilidade de equipamentos, insumos e mão de obra.Dos entrevistados, 70,8% já comunicaram sobre a indisponibilidade de leitos de UTI; 56,6% confirmaram que faltam respiradores mecânicos; e 67,5% já informaram que não têm profissionais da saúde suficientes para atender à

O medo dos trabalhadores da linha de frente de infecção e transmissão da COVID-19 também foi apurado na pesquisa Pandemia na Linha de Frente. Os dados mostram que 41,7% dos profissionais já foram diagnosticados positivos para o coronavírus e, desse total, 87,9% têm medo da reinfecção.



Já entre os que não foram contaminados pelo vírus (58,3%), 86,1% têm medo de se infectar. Entre todos os profissionais da linha de frente participantes, 97,2% temem levar o vírus para casa.

A pesquisa Pandemia na Linha de Frente ouviu 4.398 profissionais de todo o país entre 29 de março e 5 de abril. Do total, 2.239 afirmam que trabalham na linha de frente, sendo 1.013 médicos, 668 enfermeiros e 558 técnicos de enfermagem.

'Atuação heróica'

O co-fundador da PEBMED, Eduardo Moura, informou que diversos profissionais dizem se sentir esgotados física e mentalmente. “Os dados levantados nessa pesquisa mostram como os profissionais da saúde têm se sacrificado para atender os pacientes com COVID-19, atuando de forma heroica em situações em que faltam leitos de UTI, equipamentos e mão de obra. Esse sacrifício tem resultado em uma situação de extremo desgaste psicológico e físico para os profissionais da linha de frente", conta.

Em julho do ano passado, a PEBMED publicou a pesquisa Burnout durante a pandemia que avaliava os problemas entre os trabalhadores da saúde e apontou que alguns fatores contribuem e aumentam as situações em que eles se encontram.



Depois de nove meses da realização do levantamento, ainda é possível identificar que os profissionais ainda sofrem e se sentem desamparados psicologicamente.



Moura destaque que 53,7% dos trabalhadores discordam que estão se sentindo amparados psicologicamente durante o trabalho, quando se compara com os dados do ano passado.

Perfil dos profissionais da linha de frente participantes da pesquisa

(base: 2.239):

Homens: 30,6%

Mulheres: 69,4%



Média de idade: 37,5 anos

Atuação:

44,4% em emergência ou pronto atendimento;

26,5% em ambulatório (atendimento eletivo);

23,1% em unidade de internação/enfermaria;

23,1% em unidade de terapia intensiva (UTI/CTI);

6% em transporte de pacientes (ambulância);

4,9% em serviços de apoio (imagem, diagnóstico etc.).

70,7% trabalham no sistema público de saúde;

29,3% trabalham no sistema privado de saúde.

Distribuição geográfica:

Sudeste: 50,5%

Nordeste: 19,5%

Sul: 15,3%

Centro-Oeste: 8%

Norte: 7,1%



A metodologia

A pesquisa Pandemia na Linha de Frente foi realizada por meio de um estudo transversal pela PEBMED, empresa de tecnologia e saúde que produz conteúdo para médicos da Afya Educacional, maior grupo de faculdades de medicina do Brasil. O levantamento possui autoavaliação dos profissionais de saúde e avaliação de seus ambientes de trabalho. Os dados levantados com as respostas dos trabalhadores atuantes na linha de frente do combate ao coronavírus (base: 2.239) têm grau de confiança de 95% e margem de erro de 2 pontos percentuais.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz