Ortopedistas mineiros ministram cursos em parceria com o ITC

(foto: Pixabay)



Nesta semana, entre dos dias 26 e 29/5, os irmãos Baumfeld, Daniel e Tiago, especialistas em medicina e cirurgia do pé e do tornozelo, ministrarão o curso “Cirurgia Minimamente Invasiva e Imersão em Artroplastia do Tornozelo” em Belo Horizonte. A ação tem como público-alvo ortopedistas de todo o Brasil especializados em pé e tornozelo e terá metodologia teórico-prática.





Os cursos, realizados em parceria com o Instituto de Treinamento em Cadáveres (ITC), contam com a supervisão científica dos médicos Daniel Baumfeld, Gustavo Araújo Nunes e Roberto Zambelli.





De acordo com Daniel Baumfeld, é a primeira vez que um curso de ortopedia é ministrado em Minas Gerais por meio do uso de peças cadavéricas. "A técnica de treinamento cirúrgico em cadáveres é comum no exterior, mas pouco difundida no Brasil. O treinamento em peças cadavéricas nos permite maior precisão, revisão de conceitos de anatomia e visualização das veias e artérias da forma muito próxima da realidade nos pacientes", afirma.





Ainda segundo Daniel, grandes nomes da ortopedia mundial confirmaram presença, como o colombiano Santiago Guerrero, o americano Steve Haddad e os argentinos Javier Del Vechio e Pablo Sotelano. “Graças aos avanços tecnológicos, excelentes profissionais, referências em suas especialidades, poderão ministrar suas palestras virtualmente com a mesma qualidade. Para nós, é uma honra contar com essas participações valiosas e muito enriquecedoras."





Para Tiago Baumfeld, é importante formar novos cirurgiões para executar técnicas modernas e de alta qualidade. “A artroplastia, ou prótese do tornozelo, possibilita a redução da dor, melhora no padrão de caminhada, manutenção de movimento e proporciona melhora na qualidade de vida dos pacientes. Dadas as suas inúmeras e inegáveis vantagens, queremos que a técnica se torne cada vez mais comum no Brasil”.





O procedimento, que já é realizado há anos na Europa e nos Estados Unidos, chegou em território mineiro pelas mãos dos irmãos Baumfeld, que, além de pioneiros na técnica, são professores, proprietários da Clínica Vicci, em Belo Horizonte, e ortopedistas do Cruzeiro Esporte Clube.