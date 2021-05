Conta-gotas

(foto: Pixabay)

Sono tranquilo na infância

Estudo realizado com crianças e adolescentes na província chinesa de Xinxim revela que os efeitos psicológicos imediatos da pandemia são problemas com o sono (21%), pesadelos (14%), desconforto e agitação (13%). E, já que o sono é importante, implantar uma rotina noturna pode ajudar a criar uma sensação de segurança e relaxamento. Daniela Mattos, instrutora de ioga e meditação, explica que a mente absorve o meio mesmo enquanto dormimos. Dessa forma, ioga, óleos essenciais e mantras podem ser bons aliados. A diminuição de luzes e do uso de aparelhos eletrônicos também pode ajudar. Daniela dá dicas, que usa com os filhos, para auxiliar pais nessa missão: “Depois que coloco as crianças na cama, preparo o difusor com óleos essenciais de lavanda. Falo quatro afirmações para eles – você está seguro, você é amado, você é inteligente e você é gentil –, que são para os quatro primeiros chakras da raiz até o coração, e coloco um mantra baixinho para tocar”. E não é preciso esperar para dar o primeiro passo rumo à rotina de sono perfeita. Daniela conta que escutar os mantras na gravidez ajuda a criar hábitos.





Dicas para manter o peso





(foto: Divulgação)

Claudia Chang, pós-doutora em endocrinologia e metabologia e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), dá dicas de como acelerar o metabolismo, emagrecer e manter o peso:





» Qualidade na alimentação: Pessoas com metabolismo baixo precisam ter alimentação controlada. Ao fugir da rotina equilibrada, tende-se a reganhar peso. Entretanto, restringir demais pode causar perda de massa muscular, reduzindo o metabolismo. Para elevar o metabolismo, o ideal é substituir parte dos carboidratos por alimentos magros e fontes de proteínas, como carnes brancas/magras, ovos, feijões, nozes e laticínios com pouca gordura.





» Beba água: No cérebro, o “centro da sede” é próximo ao “centro da fome”. Sendo assim, é muito comum que as pessoas confundam a vontade de comer com beber, podendo partir para a comida quando, na realidade, o corpo quer água. Mantenha-se hidratado.

» Foco nos exercícios certos: É importante fazer 30 minutos de exercícios cardiovasculares por dia e incluir treino de resistência na rotina. Abdução das pernas, subir escadas ou abdominais são ideais para manter a massa muscular e queimar calorias. Uma boa dica é caminhar pelo menos 10 mil passos por dia.





» Durma bem: A privação do sono incentiva o cérebro a tomar decisões impulsivas, como abusar de guloseimas calóricas. E não descansar desequilibra os hormônios da fome: a grelina, que aumenta o apetite, e a leptina, responsável pela saciedade, o que significa comer em excesso.





» Fuja das falsas promessas: Quando o metabolismo já não é o mesmo, perder peso com métodos irreais se torna tentador. Mas elas não funcionam e colocam a saúde em risco.





Atividade física em casa merece atenção

(foto: PIXABAY)

O funcionamento das academias, com orientação presencial, foi alterado devido à pandemia. Diante disso, as pessoas têm praticado exercícios físicos em casa, o que é bom para manter a saúde em dia. Porém, é preciso cuidado, pois a execução errada pode trazer problemas para a coluna e postura. Por isso, manter por perto, mesmo que on-line, um profissional é muito importante. Otacílio DaMatta, ortopedista, orienta que, antes de iniciar exercícios físicos, as pessoas procurem ajuda profissional. "É preciso ter avaliação médica", diz. O local onde serão realizadas as atividades também precisa ser averiguado. "Lugares com muitos móveis são propícios para acidentes e podem limitar movimentos", orienta. Todo exercício, inclusive alongamentos, deve ter o auxílio de um professor para ser feito corretamente.





Atendimento psicológico on-line e gratuito

(foto: Faculdade Arnaldo/Divulgação)

Distanciamento social, problemas financeiros, medos, incertezas e preocupações são algumas das queixas dos brasileiros. Nesse cenário desafiador e mantendo o compromisso social, a Faculdade Arnaldo Janssen adaptou o atendimento do Núcleo de Psicologia Aplicada, e os pacientes estão sendo atendidos de forma gratuita e on-line. As consultas são realizadas pelos alunos com supervisão dos professores. A clínica atende crianças, adolescentes e adultos. Mulheres vítimas de violência doméstica também são atendidas. Todas as solicitações de acolhimento devem ser feitas via e-mail. Os interessados devem enviar uma mensagem para o endereço eletrônico coordenacaopsicologia2@faculdadearnaldo.edu.br informando nome e telefone. A equipe do Núcleo, posteriormente, fará contato com o solicitante.



