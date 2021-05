Hospital Socor promove semana de homenagens aos profissionais da enfermagem

(foto: Hospital Socor/Divulgação)





A partir desta segunda-feira (10/5), o Hospital Socor está promovendo uma série de ações para homenagear os profissionais de enfermagem da instituição, que há mais de um ano estão na linha de frente do combate a pandemia de COVID-19 em “uma maratona de persistência, coragem, suor e lágrimas”, informa o hospital. A campanha, intitulada “Mais que anjo ou super-herói, são profissionais da saúde”, se estende até a próxima sexta-feira (14/5).









Segundo o diretor e presidente do Socor, Castinaldo Bastos Santos, as homenagens são mais que merecidas. “Nossa equipe de enfermagem merece ser homenageada por ser a corresponsável pelo brilhantismo na assistência médica que o hospital vem prestando em seus 53 anos de existência, sobretudo nesse momento de pandemia. É uma forma de enaltecer e agradecer a competência e dedicação de cada um”, afirma.





A diretora técnica do Socor, Stefanea Campanha de Souza, concorda com Castinaldo. “Nossa equipe de enfermagem tem se superado todos os dias desde o início da pandemia de COVID. São profissionais dedicados, mantendo sempre a excelência no atendimento. Acima de cada desafio nosso time coloca o cuidado ao paciente como prioridade. Homenagem mais que merecida”, destaca.

"Sem enfermagem não tem cuidado." Ana Célia Duarte Pinto, coordenadora de enfermeiros CTI, Hemodinâmica e RT do serviço de enfermagem do Socor







Para Ana Célia Duarte Pinto, coordenadora de enfermeiros CTI, Hemodinâmica e RT do serviço de enfermagem do Socor, a ação é uma forma de reconhecer o trabalho de quem tem enfrentado diariamente os desafios da pandemia para cuidar e curar pacientes infectados. É, também, segundo ela, uma homenagem a enfermagem como um todo, que acima de tudo, segundo ela, representa comprometimento e amor.





“Sem enfermagem não tem cuidado, e o cuidado passa principalmente pela equipe de enfermagem, que acompanha o paciente 24 horas por dia. É a enfermagem que realmente monitora o paciente. É a enfermagem que está nos momentos mais críticos. A enfermagem é como se fosse a mola propulsora do cuidado e do amor. Estamos muito felizes de perceber que a enfermagem está caminhando para um processo de valorização, reconhecimento e mais respeito. Temos que agradecer pelo amor que se transmite, pelo reconhecimento, por poder fazer parte da cura e por poder ver muitos pacientes voltarem para casa porque alguém cuidou. E esse alguém foi da enfermagem”, diz.





*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram