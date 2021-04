Avon doará US$ 1 para instituições que apoiam mulheres a cada novo relato

(foto: Avon/Divulgação)



A Avon, em parceria com o Instituto Avon e Avon Foudantion, criou uma plataforma on-line para incentivar mulheres a compartilharem histórias inspiradoras. A iniciativa, intitulada “1 milhão de histórias” doará 1 dolár a cada novo depoimento para instituições que apoiam causas ligadas à mulher.



O projeto, com ação em todas partes do mundo, tem como objetivo central, segundo a empresa, “estimular o empoderamento das mulheres e mostrar que elas não estão sozinhas diante dos desafios diários”.









“A plataforma chega para mostrar que cada história pode ajudar a eliminar as barreiras que limitam as mulheres. Histórias reescrevem o futuro como inspiração para outras pessoas deixarem de se sentir sozinhas no mundo. Na Avon, acreditamos que um mundo melhor para as mulheres é um mundo melhor para todos”, afirma Viviane Pepe, diretora de comunicação da Avon Brasil.





Até o momento, o canal já conta com mais de 400 mil relatos de mais de 90 países diferentes. E a diretora de comunicação da Avon convida mais mulheres a se juntarem em uma corrente positiva.





“Convidamos as mulheres, incluindo nossas consumidoras, representantes e colaboradoras, para que se juntem a essa corrente de histórias, escritas por mulheres de lugares, culturas e idades diferentes. Acreditamos que essa ação tem o poder de nos conectar com outras mulheres e transformar a forma como enxergamos a nós mesmas. Além disso, quanto mais mulheres participarem, maior será a doação para instituições que apoiam as mulheres.”

Para compartilhar um relato, basta entrar pelo celular no site: https://watchmenow.avon.com/ . Para isso, é preciso tirar uma selfie e escrever um breve relato pessoal.





O Instituto Avon há 18 anos apoia e desenvolve ações que geram impactos positivos na vida de milhares de mulheres. “Neste ano em que estamos vivenciando uma pandemia sem precedentes e acompanhamos também o aumento do número de casos de abusos e violência doméstica, aproveitamos para destacar a responsabilidade intransferível de cada um de nós, como indivíduos ou organizações, no acolhimento à mulher em situação de vulnerabilidade e no apoio de ações que favoreçam à causa", diz Daniela Grelin, diretora executiva do Instituto Avon.