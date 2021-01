COVID-19: Farmacêutica suspende desenvolvimento de candidatos à vacina

(foto: Pixabay)





A Merck Sharp & Dohme (MSD) anunciou, nesta quinta-feira (28), que uma candidata à vacina contra a COVID-19 que estava sendo desenvolvida na empresa será descontinuada. Ou seja, o imunizante não estará mais em estudo. Esta decisão, segundo a instituição, é resultado da revisão feita dos resultados obtidos nos estudos clínicos de fase 1.









“Somos gratos a todos os colaboradores que trabalharam conosco nessas vacinas candidatas e aos voluntários nos testes”, diz. Ainda segundo a empresa, os estudos realizados até então não serão perdidos, uma vez que serão encaminhados para publicação em periódicos científicos.





Por outro lado, a Merck Sharp & Dohme declarou que continuará trabalhando no desenvolvimento e produção de dois terapêuticos contra a doença. Trata-se dos medicamentos experimentais chamados MK-7110 e MK-4482 (molnupiravir), que conta, também, com a colaboração da Ridgeback Bio.



“Estamos firmes no compromisso de contribuir com o esforço global para aliviar o fardo desta pandemia para os pacientes, sistemas de saúde e comunidades”, afirma o presidente da MSD.





Quanto aos terapêuticos em desenvolvimento, o MK-7110 é uma proteína de fusão recombinante em investigação, que modula a resposta inflamatória ao Sars-Cov-2, principalmente por ter como alvo um novo ponto de verificação da via imunológica.



De acordo com a MSD, os resultados preliminares de fase 3 mostraram uma redução de mais de 50% no risco de morte ou insuficiência respiratória em pacientes hospitalizados com COVID-19 entre moderada e grave.





A empresa responsável pelo desenvolvimento do medicamento informa, ainda, que os resultados completos do estudo devem ser publicados ainda no primeiro trimestre de 2021.





Já o MK-4482 é um agente antiviral experimental oral que está sendo desenvolvido em colaboração com a Ridgeback Bio. O molnupiravir está atualmente sendo avaliado em ensaios clínicos de fase 2 e 3 em hospitais e ambulatórios. A data de conclusão primária para os estudos é maio de 2021.





A MSD afirma que continuará, também, realizando pesquisas sobre a COVID-19, bem como sobre o potencial do vetor do vírus do sarampo e das plataformas baseadas no vetor da estomatite vesicular para buscar recursos mais amplos em resposta a uma pandemia.





“A pandemia COVID-19 ressalta a necessidade de nossa empresa e da indústria continuarem a investir em pesquisas para enfrentar as ameaças à segurança sanitária”, diz.





*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram