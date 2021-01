Barriga negativa em treinos de 30 minutos

(foto: Pixabay)











Para quem alega falta de tempo para se dedicar a uma atividade física, mas está insatisfeito com aquela saliência no abdômen, existe uma técnica no Brasil que promete deixar a “barriga negativa” e pode ser feita em 30 minutos. Trata-se do LPF (Low Pressure Fitness), método global de exercícios posturais e respiratórios associados a uma diminuição da pressão intra-abdominal.



De acordo com a educadora física da BodyHiit Experience Talita Bastos, o LPF combina alongamentos miofasciais, neurodinâmica e hipopressivos. “Ele promove uma reeducação postural, tonifica a musculatura profunda abdominal e do assoalho pélvico, diminui a circunferência da cintura e abdômen, melhora a capacidade cardiorrespiratória, o funcionamento do intestino e a função sexual feminina e masculina”, explica.



O treino atua, também, na prevenção de incontinência urinária, hérnias de disco, umbilical e inguinal, hemorroidas, e é indicado para quem tem problemas de aderência pós-cirúrgica e diástase abdominal no pós-parto. O tempo médio das aulas é de 30 minutos e só podem ser ministradas por profissionais licenciados.





Guerra contra a celulite

(foto: Pixabay)

O verão é a época em que as mulheres mais se preparam para desfilar os corpos cultivados ao longo de todos os últimos meses para garantir o melhor bronzeado. Mas nem tudo é perfeito, afinal, mesmo para quem se cuida e se preocupa com o corpo, sempre há aquela gordurinha e celulite no bumbum e nas coxas.



A boa notícia é que a celulite pode ser combatida. De acordo com a médica dermatologista Hellisse Bastos, há tratamentos estéticos que valem a pena ser associados. Confira:



1- Bioestimuladores de colágeno associados a subincisão e preenchimento de ácido hialurônico nas celulites mais profundas

2- Criopólise. Ela dá uma quebrada de gordura por meio do congelamento e perda de torno de 25% do tecido adiposo no local. Consequentemente, há uma melhora da aparência

3- A infusão de gás carbônico é um excelente tratamento, pois faz a lipólise (quebra da gordura) e melhora também o aspecto de flacidez, estimulando colágeno na pele tratada

4- Bioimpedância. “É importante ver a porcentagem de gordura que existe no corpo e tentar trabalhar para diminuir esses números, o que permite melhorar essa celulite de forma mais definitiva.” Para isso, é indicado o trabalho multiprofissional com nutricionista e dermatologista.





Proteína sintética

Um estudo da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP), da Universidade de São Paulo (USP), apontou que os anticorpos monoclonais apresentam benefícios e progressos para tratamentos de doenças autoimunes e câncer. De acordo com a publicação, essas proteínas sintéticas atuam estimulando a resposta imune contra as células nocivas, sem a necessidade de outro medicamento.



Os anticorpos monoclonais são versões produzidas em laboratório para reforçar o organismo a combater um antígeno invasor. As substâncias tratam tumores e também são usadas no tratamento de lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla, leucemia e linfomas.

Xampus antiqueda realmente funcionam?

(foto: Pixabay)

Os xampus comuns têm apenas uma finalidade: higienizar o couro cabelo. Porém, há aqueles que tratam não apenas da higiene, mas da saúde. São os chamados dermocosméticos, produtos clinicamente testados que podem trazer resultados efetivos para a alopecia androgenética ou calvície. Mas eles realmente funcionam?



De acordo com a cientista especializada em cosmetologia avançada Jackeline Alecrim, a partir de ingredientes naturais, há fórmulas de uso tópico capazes de melhorar fisiologicamente o funcionamento dos folículos pilosos, inibindo a queda e estimulando o surgimento de novos fios, além de melhorar a qualidade do cabelo dos pacientes que apresentam condições como a alopecia androgenética.



O tratamento é muito efetivo na disponibilização dos ativos caso as substâncias estejam em um tamanho molecular correto e sejam aplicadas no couro cabeludo – a aplicação no comprimento dos fios não alcança efetividade, já que está região não apresenta atividade fisiológica. A forma correta ao aplicá-lo é massageando o couro cabeludo com movimentos circulares leves.













Alimentação divertida e prazerosa

(foto: Pixabay)



Que a alimentação é uma das fases mais importantes no desenvolvimento durante a infância, isso não é segredo para ninguém. No entanto, é preciso compreender como este processo pode ser um momento prazeroso e fundamental para o progresso intelectual e físico da criança.



Para isso, o neurocientista e neuropsicólogo com especialização em psicopedagogia e nutrição clínica Fabiano de Abreu apresenta uma série de dicas para que a alimentação infantil seja benfeita. Confira:





- Corte a frutas, vegetais e legumes em formato de imagens que lembrem um desenho animado ou crie uma fantasia sobre as figuras para entreter a criança enquanto ela se alimenta

- Monte, por exemplo, paisagens de natureza e animais. Para isso, use elementos, por exemplo, como rúcula, tomate, cereja, queijo e uvas. Monte combinações que possam envolver carne, legumes e frutas. Se desejar fazer um bolo, lembre-se de que há uma variedade enorme de nutrientes que podem ser colocados nele, dentre eles: aveia, espinafre, banana, ovos e farinha

- Cozinhe os alimentos misturados. Inclua legumes e vegetais de forma disfarçada, por exemplo, e acrescente eles misturados com uma almôndega ou na sopa. O melhor é preparar os alimentos que a criança não gosta triturados com outros que ela aprecia

- Não leve para casa aqueles alimentos que façam mal, e, assim, nem a criança verá algo que não faz bem comer, como também o adulto vai evitar consumir esse tipo de alimento

- Tente sempre dar água e não permita que ela seja substituída por outros líquidos. É importante não deixar criar um hábito de beber líquidos que não sejam água para matar a sede





