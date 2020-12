Gratidão: cura para feridas emocionais

(foto: Pixabay)





Com a vida tão imprevisível e sem controle, quando é possível escolher caminhos é preciso comemorar, investir e abraçar. Ser grato, praticar a gratidão é uma escolha pessoal e intransferível que provoca o bem em várias direções.



Luciene Bandeira, psicóloga e sócia da plataforma Psicologia viva, com formação em terapia cognitivo comportamental (TCC) e mestre em psicologia do desenvolvimento humano e processos socioeducativos, afirma que quando nos sentimos gratos os níveis de dopamina, neurotransmissor responsável pelo bem-estar, humor e prazer, aumentam, fazendo com que a gente se sinta mais alegre, leve e satisfeito. “Estudos mostram que a gratidão, por ser uma emoção positiva, nos torna mais resilientes, felizes, sociáveis, saudáveis e criativos. Além de reduzir as sensações e emoções negativas, como tristeza, dor e raiva.”





04:00 - 27/12/2020 O que tem a agradecer em 2020? emoções tóxicas como rancor, inveja, medo e raiva são ignoradas, reduzindo também a agressividade. A vida social se torna mais prazerosa e ativa, os níveis de estresse e depressão são reduzidos, bem como as sensações de isolamento, solidão e inadequação. “As pessoas se tornam mais compreensivas e empáticas, se comparam menos, já que a autoestima aumenta e são mais capazes de reconhecer e ficar felizes com o sucesso do outro”, destaca.



Luciene Bandeira, psicóloga e sócia da plataforma Psicologia viva, diz que a gratidão torna a vida social mais prazerosa e ativa, além de controlar o estresse e a depressão (foto: Arquivo Pessoal)



NO LUTO E NA DOENÇA Luciene Bandeira enfatiza que, entre os muitos benefícios de praticar a gratidão, é importante mencionar que a pessoa fica mais otimista, tem mais energia e entusiasmo, o sistema imunológico se fortalece, a pressão arterial diminui, a qualidade de sono melhora e ela acorda mais disposta.



A psicóloga explica que tudo isso, certamente, ajuda a passar por situações difíceis, como a pandemia, de uma maneira mais suave. “E mesmo em momentos e situações mais delicadas, como o luto ou adoecimento, podemos praticar a gratidão. Como olhando o lado positivo das situações ou evocando a lembrança de bons momentos, agradecendo por termos podido vivenciá-los com aquela pessoa.”

Mas Luciene Bandeira reconhece que tornar a gratidão um hábito pode ser difícil para algumas pessoas. “Por isso, muitas vezes a ajuda de um psicólogo se faz necessária. A gratidão é um sentimento, uma virtude, um valor que precisa ser cultivado e exercitado, independentemente de condições adversas. Ela é uma cura para as nossas feridas emocionais.”





OS BENEFÍCIOS DA GRATIDÃO



A psicóloga Marcia Luz, especializada em gestalterapia, lista várias formas criativas de praticar a gratidão. A proposta é cada um se divertir, se desafiar e colocar em jogo os ensinamentos da vida.





1 – Tenha crença em Deus ou seja qual for a sua, ainda que chame essa força maior de “poder da mente” ou “sintonia com o universo” e acredite que ela é o seu gancho para superar situações adversas.





2 – Tenha como meta da semana ligar ao menos uma vez para seus familiares para saber como estão e dizer que os ama.



3 – Crie listas que lhe mostrem as conquistas realizadas recentemente, isso lhe dará uma visão ampla das situações positivas que têm ocorrido em sua vida.





4 – Se você se sentir preparado, doe o seu tempo para a caridade e dê amor a quem não tem. Você verá que irá ganhar muito mais do que doará.





5 – Coloque, por alguns instantes, a mão em seu coração e sinta o som da vida. Agradeça a oportunidade de estar vivo naquele dia.





6 – Olhe-se no espelho todos os dias pela manhã e sinta orgulho da pessoa melhor que você é a cada dia.





7 – Sinta satisfação nas pequenas coisas, como, por exemplo, um dia lindo aberto de sol; muitos queriam poder estar no seu lugar.





8 – Faça com que qualquer situação de sua vida seja um presente, desde um mimo até uma hora a mais de sono.





9 – Crie um bloco de anotações ou uma espécie de diário da gratidão para que, a cada dia, você escreva coisas das quais se orgulha.





10 – Concentre-se nos seus sonhos dia após dia e foque nas formas de alcançá-lo.





11 – Repita em voz alta que você é grato por isso ou por aquilo.





12 – Agradeça pessoalmente os favores.





13 – Escreva cartas de agradecimento; mesmo que pareça antigo, acalenta o coração de quem recebe.





14 – Posicione-se de forma aberta à adversidade, sempre disposto a encarar com alegria o novo.