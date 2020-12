Equilíbrio integral

“Ioga não é religião, não é exercício físico, não é só para mulheres magras e esbeltas, não é só pra quem é flexível e não é circo para fazer acrobacias. Ioga é para todos, independentemente de idade, sexo ou condicionamento físico. A ioga é um lugar de busca da união, mente e corpo, onde a cura vem por meio da execução das posturas e da respiração. As pesquisas da neurociência já mostram que o ioga cura trauma, diminui inflamações no corpo, melhora as dores e trata problemas psiquiátricos, como ansiedade, depressão, compulsão e pânico. Portanto, traz saúde e equilíbrio emocional para as pessoas.”

LEIA MAIS 04:00 - 26/07/2020 O poder da dança no equilíbrio e bem-estar

18:40 - 28/10/2019 Reiki promove o equilíbrio da mente e o bem-estar do corpo internamente. Isso porque, enquanto há o método de realizar determinadas posições, uma manutenção dos órgãos e nervos é feita. “Então, tem-se uma linda comunicação dos órgãos com a mente, em prol do bem-estar.” É o que diz a instrutora do programa Minha Yoga na plataforma on-line Queima Diária, Marcella Bauer, ao comentar a importância da prática de ioga. Segundo a especialista, a prática física – posturas – é como uma “carcaça” para o real trabalho, feito. Isso porque, enquanto há o método de realizar determinadas posições, uma manutenção dos órgãos e nervos é feita. “Então, tem-se uma linda comunicação dos órgãos com a mente, em prol do bem-estar.”

Deste modo, a prática de ioga é, mais precisamente, conforme Marcella, uma forma de ativar o sistema parassimpático, o que, muitas vezes, não consegue ser feito em razão do constante estado de luta, fuga ou alerta do organismo, o chamado sistema de congelamento. E é, justamente neste ponto, que a ioga “entra”. “Damos início a prática por meio da corregulação entre professor e aluno. Nesse momento, o sistema parassimpático já é ativado.”

“Outra parte legal é o alongamento do iliopsoas, o maior músculo do corpo, responsável por nos deixar em pé, e de difícil acesso para ser alongado. Na ioga, conseguimos realizar esse alongamento por meio das posturas e, ao alongar, pode-se relaxar o diafragma, tornando a respiração melhor e permitindo que a base do pulmão toque no diafragma, acionando o nervo vago para comunicar com o cérebro e acionar o sistema parassimpático. Essas duas formas já limpam e dão uma resposta superpositiva para os traumas”, completa.

Mas, e como dar início à prática? Marcella dá a dica: comece aos pouquinhos. É importante respeitar o corpo e, também, conhecer a prática. Tudo aquilo que é feito no tapetinho é levado para o dia a dia. As posturas de ioga vão exercitar o corpo para o equilíbrio, para as funções de ativação, autoconfiança, autoconhecimento, calma e tranquilidade. E não para por aí.

“Quando uma postura desafiadora é implementada na prática, independentemente de ser complexa ou não, ela é capaz de propiciar ao organismo o desenvolvimento de habilidades de equilíbrio, respiração e autoconhecimento, o que faz com que o praticante queira ir além, se enxergue melhor e se ame mais. Dessa forma, essa autoconfiança é transposta para o dia a dia e para os desafios da vida. A forma de encarar cada etapa, com certeza, será diferente”, explica.

POSTURAS

“Dividimos a prática em três fases. Assim, começamos com a respiração, já trazendo uma sensação de aterramento 'grounding’ e acalmando a mente. Depois, durante a segunda parte, ao fazer os asanas (posturas de ioga), trabalha-se no tapetinho o equilíbrio, alongamento e contrações, que são acompanhados de respirações. Neste momento, a mente fica focada e centrada, o que ativa partes importantes do cérebro e também traz a consciência interna do corpo – intercepção.”

“Está noção mais profunda e todas as posturas estimulam os órgãos internos em torções e alongamentos, soltando o que fica preso nas vísceras. E, por último, temos o relaxamento, que é uma meditação e aconchego, acalmando a mente e o corpo”, detalha Marcella. Para que a prática possa ser realizada em casa, a especialista recomenda algumas posições e as ensina. Confira o passo a passo para realizá-las corretamente:

1 – Postura do Triângulo Estendido (Utthita Trikonasana): Afaste as pernas de forma que o peso do corpo esteja bem distribuído. O pé esquerdo deve estar virado para fora, formando um ângulo de 45º. Levante os braços na altura dos ombros e faça uma flexão lateral para a esquerda, segurando a postura com o tronco. Já o braço direito deve ficar elevado, no sentido do teto. Olhe para a mão que está acima e mantenha a posição durante cinco respirações. Depois, alterne.

(foto: Agência bcbiz/divulgação)

2 – Postura da Meia Roda

(Ardha Chakrasana): Deixe os pés juntos. As mãos devem estar ao lado da cintura com os polegares apontados em direção à coluna. Gire os ombros para trás e alinhe os seus cotovelos, como se quisesse fechá-los. Inspire profundamente e levante os quadris, o máximo que você conseguir. Permaneça nessa posição por cinco respirações profundas e lentas. Para descer para a posição inicial, expire profundamente e inale.

(foto: Agência bcbiz/divulgação)

3 – Postura da Criança (Balasana): Sente-se sobre os calcanhares como se fosse ajoelhar no chão. Incline-se para frente, mantendo os pés juntos e abaixe todo o tronco ou o máximo que conseguir.

Os braços podem ser esticados para frente ou para trás, como preferir.

(foto: Agência bcbiz/divulgação)

4 – Postura do Cachorro Olhando Para Baixo (Adhomukha Svanasana): Nessa posição, o ideal é fazer um V invertido com o corpo, como se fosse um triângulo. Portanto, fique em pé e inspire profundamente, levando as mãos ao chão e caminhando com elas à frente até o momento que sentir o corpo em formato de triângulo invertido. Mantenha a coluna ereta, não dobre os cotovelos e, se sentir necessidade, flexione um pouco os joelhos. Deixe o pescoço no mesmo alinhamento da coluna. É importante também inalar profundamente, manter o abdômen contraído e os olhos devem estar fixados no chão. Mantenha essa posição durante 10 respirações profundas.

(foto: Agência bcbiz/divulgação)

5 – Postura Fácil (Sukhasana): Sente-se sobre uma toalha dobrada. Cruze as pernas, coloque as mãos nos joelhos e alongue bem a coluna. Foque em sua respiração durante cinco

ou 10 minutos.

(foto: Agência bcbiz/divulgação)

6 – Postura do cadáver (Savasana): Deite-se de barriga para cima, deixando as palmas da mão também voltadas para cima, relaxando os braços e pernas, e afastando as pernas na largura do quadril. Inspire profundo, soltando o ar pela boca, três vezes e depois foque em sua respiração, soltando cada vez mais o corpo a cada expiração. Levante-se devagar quando finalizar.

*Estagiária sob supervisão da editora Teresa Caram

Nunca praticou ioga? Comece agora!





É possível começar a prática do zero e incorporá-la no dia a dia. Basta ter determinação e ir aos poucos acrescentando mais posturas e ajustes. Confira as dicas:

>> Procure um professor, uma escola, um estúdio ou uma plataforma que ensine, no início da sua prática, a entender sobre seu corpo, as posturas básicas e os alinhamentos. Assim, aos poucos, você vai progredindo

>> Se entregue, tente não criar expectativas e lembre-se: não se trata de uma competição, mas, sim, de uma prática única e particular





>> Escute o seu professor, conheça os seus limites e faça o que o seu corpo dá conta





Fonte: Marcella Bauer, yogini e instrutora do programa Minha Yoga na plataforma on-line Queima Diária