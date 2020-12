Plataforma convida pais a compartilharem dicas sobre universo infantil

O primeiro workshop gratuito do Clube Família será nesta terça-feira (1), às 20h40 (foto: Sem Choro/Divulgação)





A Sem Choro, plataforma digital de conteúdo e serviços para mães e pais, lança nesta terça-feira (1) um novo projeto: o Clube Família. Trata-se de uma fusão entre os clubes de vantagens da empresa, o Clubinho, e do grupo de mães Padecendo no Paraíso, com o intuito de oferecer ao público uma espécie de guia infantil colaborativo.









A primeira edição workshop será nesta terça-feira, às 20h40, com a participação das pediatras Carolina Conroy e Juliana Franco, da escritora e idealizadora do grupo Padecendo no Paraíso, Bebel Soares, e da ativista social e vereadora eleita no Rio de Janeiro, Thaís Ferreira, que discutirão sobre educação sexual. Para saber mais detalhes e participar, basta se inscrever no site do evento.





“Os assinantes do Clube Família têm acesso a um canal exclusivo de vídeos - o CF Play - preparados por especialistas de diversas áreas (educação, saúde, diversidade e bem-estar), além de entrada garantida em eventos diferenciados promovidos pela plataforma e um programa de benefícios, com descontos especiais. São mais de mil marcas parceiras, que garantem, no mínimo, 100% de cashback do valor da mensalidade, podendo somar até R$ 2 mil de economia mensal”, explica Rafa Andrade, fundador da Sem Choro.





Os interessados em conhecer mais sobre o programa devem acessar o site do Clube Família





A iniciativa tem como objetivo central preparar as famílias para o universo da maternidade e da paternidade. E, segundo a Sem Choro, não há forma melhor do que ouvindo quem mais entende do assunto: mães, pais e responsáveis pela educação das crianças. Assim, uma grande rede de apoio se faz presente como auxílio no dia a dia dos usuários da plataforma.





Rafa Andrade, fundador da Sem Choro (foto: Sem Choro/Divulgação) informação e ainda trocar percepções que ajudem no momento da escolha. E a Sem Choro é para crianças de todas as idades. O nosso objetivo é otimizar o tempo dos pais na busca por informações. Desse modo, sobra mais tempo na agenda dos pais para fazer o que realmente importa: viver experiências positivas e de afeto com as crianças, dentro ou fora de suas cidades”, diz Rafa Andrade. “Quando os filhos chegam, viramos turistas em nossas próprias cidades e passamos a descobrir possibilidades antes desconhecidas. Criando essa rede de indicação, conseguimos otimizar a busca das pessoas por esse tipo dee ainda trocar percepções que ajudem no momento da escolha. E a Sem Choro é para crianças de todas as idades. O nosso objetivo é otimizar o tempo dos pais na busca por informações. Desse modo, sobra mais tempo na agenda dos pais para fazer o que realmente importa: viver experiências positivas e de afeto com as crianças, dentro ou fora de suas cidades”, diz Rafa Andrade.





No portal semchoro.com.br , o usuário pode consultar gratuitamente o guia, indicando a sua geolocalização e a experiência que deseja viver: educação, estabelecimentos, festas, hospedagem, praças, parques e passeios, saúde e bem-estar, serviços e virtual. A partir daí, surgirão indicações personalizadas sobre o tema em sua região.





Para colaborar, o usuário, profissional ou estabelecimento pode enviar suas indicações por e-mail cadastro@semchoro.com.br ou cadastrá-las diretamente na página, acessando a aba “Quero Cadastrar”.





A Sem Choro oferece, ainda, ao público uma plataforma de conteúdos para quem busca uma transformação na forma de criar os filhos. No site, o usuário tem acesso gratuito a e-books, textos, vídeos e podcasts sobre os desafios de cada uma das fases da maternidade e/ou paternidade.





*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram