Atentos aos novos tempos: sustentabilidade em cosméticos

Para Vanessa Machado, gerente de marketing, a atitude sustentável deveria estar presente em diversas esferas da vida dos consumidores, e não somente nas rotinas de beleza e cuidados pessoais (foto: O Boticário/Divulgação)

O comportamento do consumidor não é fixo, e, culturalmente, se transforma de tempos em tempos. Na onda da alimentação saudável, que não deveria mudar nunca, o consumo de produtos orgânicos, veganos e naturais também já chegou na indústria de cosméticos.



As exigências por produtos sustentáveis, que não testam em animais, são cada vez mais exigidos e o mercado responde para não perder o fluxo. Mas é preciso cuidado, pesquisar, buscar certificados para, simplesmente, não ser levado apenas pelo marketing verde.





A dermatologista Adriene Barbosa Cabral destaca que tanto prescreve quanto recebe demanda dos pacientes por produtos orgânicos. Para a médica, que valoriza tal atitude, é um caminho sem volta, uma mudança de postura e de visão.



“Eu já tenho priorizado os laboratórios que não fazem testes em animais, mais cuidado na produção o que tem até me obrigado a estudar mais para receitar os produtos. Há linhas completas para todos os tipos de pele, grandes laboratórios internacionais de produtos industrializados já perceberam que precisam adotar este comportamento e todos ganham.”

Adriene Barbosa Cabral só avisa que os produtos veganos são mais complicados na hora da prescrição porque muitos produtos da dermatologia precisam do colágeno na formulação e, dependendo do caso, não há como abrir mão para determinados tratamentos, e ele tem origem animal. O leque de opções, segundo ela, é menor.





Mas o mercado está atento e sempre há mais opções chegando ao consumidor. O Boticário, por exemplo, acaba de conquistar uma certificação que legitima a marca para produzir sua primeira linha de produtos certificados orgânicos.



A nova linha Nativa SPA Orgânico, prevista para chegar ao mercado em outubro: o Ecocert – organismo de inspeção e certificação fundado na França e presente em mais de 130 países. Os produtos da nova linha terão ingredientes naturais, orgânicos, veganos e livres de testes em animais.





CERTIFICAÇÃO





A Ecocert tem como objetivo conscientizar a necessidade de desenvolver um modelo agrícola baseado no respeito ao meio ambiente e de oferecer reconhecimento aos produtores que optam por essa alternativa.



A certificação, feita em duas etapas rigorosas, incluiu, além da rastreabilidade dos insumos, a auditoria da fábrica para verificar os processos de fabricação da linha, desde o recebimento de sua matéria-prima até o processo de expedição do produto envasado.





Vanessa Machado, gerente de marketing e cuidados pessoais da marca, destaca que na era da informação as pessoas estão muito mais atentas aos produtos que consomem, especialmente no que diz respeito ao consumo consciente.



Para ela, a atitude sustentável deveria estar presente em diversas esferas da vida dos consumidores, e não somente nas rotinas de beleza e cuidados pessoais. “A preferência por marcas comprometidas com o meio ambiente e com a redução de danos ambientais em suas operações já é uma realidade. Existem hoje no mercado da beleza os produtos naturais, orgânicos e veganos.”

Ela explica que os naturais devem ter ingredientes de fontes vegetais e minerais. Já os veganos, são fabricados com isenção de matérias-primas animais derivadas e não podem fazer nenhum teste ou qualquer outra prática de exploração e crueldade contra animais.



“Os cosméticos orgânicos certificados têm toda sua cadeia produtiva validada por certificadoras, são fabricados com ingredientes 100% homologados e a composição final deve ter uma porcentagem orgânica de acordo com a certificação.”





De acordo com Vanessa, as fórmulas orgânicas são desenvolvidas com ingredientes naturais e vegetais, por esse motivo acabam tendo menos componentes sintéticos e passam por um processo supercontrolado de rastreabilidade desde a maneira de como é o plantio, colheita, e assim por diante, até chegar ao cliente. “Todo o critério da escolha das matérias-primas torna essa formulação bastante diferenciada.”

Para a especialista, existem diversos benefícios do consumo de produtos orgânicos, já que, além do apoio e incentivo aos produtores orgânicos e a fabricação de produtos mais naturais, a longo prazo, os produtos com selos orgânicos, naturais e veganos são a melhor indicação por serem ricos em nutrientes, proporcionando mais qualidade na experiência de uso.













Vida sustentável

Para quem prioriza os cuidados com a beleza e uma vida mais sustentável, produzindo cada vez menos lixo, os itens em barra são grandes aliados. Sem embalagens plásticas, os xampus, condicionadores, cremes e desodorantes sólidos, geralmente, vêm em embalagens recicladas, recicláveis ou biodegradáveis. Isso significa a redução do descarte de plástico no meio ambiente.





A empresa cosmética Relax estima que, desde 2016, com 30 mil xampus sólidos vendidos, conseguiu poupar duas toneladas de plástico, evitar a fabricação de 60 mil garrafas plásticas e economizar 150 mil litros de água. Os produtos sólidos ou em barra, em geral, contam,com menos componentes químicos e conservantes na composição. Alguns seguem linhas de produção naturais e orgânicas.





A saboeira Sandra Leite Silva explica que essa é uma das diferenças entre produtos orgânicos ou naturais e os artesanais, que podem conter química, ainda que em menor quantidade.



Portanto, ao escolher um produto sólido ou em barra, é importante saber que, apesar de sustentáveis, eles podem conter química e conservantes. Caso busque opções que também são orgânicas, é importante sempre checar a composição.