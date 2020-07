Vilão silencioso

O colesterol é uma substância essencial para o funcionamento do organismo, produzido pelo próprio corpo ou ingerido em alimentos. Ele é transportado no sangue pelas lipoproteínas, divididas em dois tipos: lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e lipoproteínas de alta densidade (HDL), popularmente conhecida como mau colesterol e bom colesterol, respectivamente. O desequilíbrio do LDL e do HDL é um perigo silencioso, pois o corpo não apresenta nenhum sinal claro e a única maneira de identificação é pelo exame de sangue. Porém, quando os níveis de LDL estão altos e os de HDL baixos, há o risco de infarto do miocárdio e de acidente vascular cerebral (AVC). Entre as causas do aumento do colesterol estão o sedentarismo, a alimentação rica em gordura e açúcar, o estresse e o tabagismo. O tratamento consiste, a princípio, na mudança de hábitos, com a adoção de uma alimentação mais saudável e a inserção da atividade física na rotina. No entanto, quando os níveis de LDL estão muito altos, é preciso avaliar a intervenção com medicamentos.





Hidratante 100% natural

(foto: Pixabay)

Lábios rachados, ressecamento, sensibilidade e irritação. Tudo isso faz parte desta estação, que traz problemas que atingem a pele do rosto e do corpo. E como é comum deixar os cuidados com a derme um pouco de lado nas baixas temperaturas, os hidratantes ganham maior destaque na rotina de beleza. A Bio Mundo sugere o preparo de um hidratante 100% natural e livre de conservantes para fazer em casa e hidratar a pele. Confira:





Ingredientes:





» 4 colheres (sopa) de óleo de coco sólido

» 5 gotas de óleo essencial de melaleuca Preparo:





Coloque o óleo de coco sólido em uma tigela. Adicione o óleo de melaleuca e bata a mistura com a ajuda de uma batedeira até ficar cremosa. Coloque em um recipiente e conserve em ambiente fresco.





Opções de uso:





Sob a pele higienizada, aplique a mistura com o auxílio de um disco de algodão e massageie a área desejada em movimentos circulares leves, por alguns minutos. O procedimento pode ser repetido duas vezes ao dia.











Fique em forma com uma almofada





(foto: Queima diária/Divulgação)

A treinadora Monikita Fit

criou o programa Sculp Fit –

da plataforma online

Queima Diária – que, por meio

de uma metodologia exclusiva, chamada de “Sistema de

Contração Inteligente”, e

usando como apoio uma

almofada, ajuda no ganho de massa magra, tonificação e definição do corpo. Confira!





Como a almofada auxilia nesta metodologia?

A almofada vai te ajudar a fazer os movimentos do jeito certo, deixando sua postura bem ajustada para ativar os músculos e recrutar o máximo de fibras musculares possíveis. É isso que vai proporcionar mais massa magra e mais músculo para deixar seu corpo tonificado. Dependendo do exercício, a almofada vai ser também um estímulo diferente, fazendo você queimar gordura e assim dar ainda mais definição muscular.





Como esses exercícios são feitos?

– Elevação pélvica: Apertando a almofada entre as pernas, eleve a pelve para cima e para baixo, em três séries de um minuto.

– Agachamento: Realize o agachamento normal, empurrando a almofada para frente com força, em três séries de um minuto.

– Subida de tronco: Apertando a almofada com os pés elevados para cima, suba e desça o tronco como se fosse um abdominal, em três séries de um minuto.





















Pandemia em jogo

(foto: Msuzuki/Divulgação)

Com foco nas medidas de prevenção à COVID-19 e seguindo as diretrizes da Organização Mundial de Saúde OMS) nasceu o aplicativo ‘Alívio Coronavírus’, jogo destinado a adultos e crianças, que visa informar corretamente e de maneira lúdica sobre os cuidados necessários de combate à pandemia, além de dados que demonstram a evidente ameaça que o vírus representa para todos. O jogo foi desenvolvido com o apoio do Núcleo de Inovação Tecnológica da Faculdade de Medicina de Jundiaí (SP) e traz 400 questões sobre o vírus, 50 delas dedicadas às crianças. O app é gratuito e não tem fins lucrativos. O aplicativo está disponível gratuitamente no Google Play para celulares Android: https://bit.ly/alivio-coronavirus. E em breve também no Apple Store.













Fome ou vontade de comer?

(foto: Pixabay )



A sensação de fome pode ser sempre igual, mas

existem diferentes motivações para ela acontecer. Aprender a diferenciar esses gatilhos é essencial no processo de emagrecimento, pois, nem toda fome significa que o corpo esteja realmente precisando ser nutrido. Entenda as três principais motivações para a fome:





» Comportamental – É a fome guiada por hábitos. O corpo não sente a necessidade de comer, mas o cérebro manda uma mensagem, programada por nossos hábitos, de que está na hora de se alimentar, mesmo se a última refeição aconteceu em pouco tempo.





» Emocional – A fome surge em picos de tristeza ou alegria. A comida pode servir de consolo ou de recompensa. E esse descontrole não tem relação com os hábitos, mas com impulsos.





» Física – É a fome que surge por sinais físicos, como estômago roncando. Nesse tipo de fome, a pessoa

entende quando é o momento de parar e consegue

avaliar com calma as opções que têm no cardápio. É a fome movida por satisfação.