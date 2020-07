O GOfit, cápsula natural que atua na redução da gordura visceral, é produzido em laboratório pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em parceria com a Kiolab Laboratórios (foto: GOfit/Divulgação)

Um grupo de cientistas brasileiros do Departamento de Farmacologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em parceria com a Kiolab Laboratórios, desenvolveu um composto natural, nomeado GOfit, capaz de reduzir as gorduras viscerais do organismo e ajudar no combate à obesidade e excesso de peso.





SAIBA MAIS 16:00 - 04/03/2020 Obesidade compromete a saúde do brasileiro

06:00 - 01/12/2019 Alimentos ultraprocessados levam à obesidade infantil

15:25 - 02/04/2020 Coronavírus: obesidade entra na lista de fatores de risco açúcar em excesso. Isso porque, quando comemos, nosso corpo usa o açúcar dos alimentos que ingerimos como reserva de energia. Porém, quando há ingestão em excesso, o açúcar excedente é transformado em gordura estocada na região abdominal, muito próxima a outros órgãos, o que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e hipertensão”, explica Luiz Francisco Pianowski, farmacêutico e um dos coordenadores do estudo destinado a elaboração do produto. “A gordura nada mais é do que um modo do organismo reservar oem excesso. Isso porque, quando comemos, nosso corpo usa o açúcar dos alimentos que ingerimos como reserva de energia. Porém, quando há ingestão em excesso, o açúcar excedente é transformado em gordura estocada na região abdominal, muito próxima a outros órgãos, o que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e hipertensão”, explica Luiz Francisco Pianowski, farmacêutico e um dos coordenadores do estudo destinado a elaboração do produto.





Neste contexto, Pianowski destaca que o GOfit funciona como um suporte, para o corpo, na absorção de açúcar, reduzindo, consequentemente, a deposição de substâncias em forma de gordura.



Em relação aos açúcares já estocados e transformados em gordura, ele explica que o produto atua na aceleração do metabolismo, a fim de reestruturar o processo já feito pelo organismo, transformando a gordura em açúcar, novamente, para, assim, ser utilizada pelo corpo.”





Isso porque, segundo o farmacêutico, esse composto natural age em cadeia, propiciando que a gordura seja melhor e mais facilmente absorvida e, consequentemente, não se acumule no organismo, diminuindo a gordura visceral em excesso, o que pode ser considerado como um “efeito em cascata”.





“O produto não vai agir em cada área do organismo separadamente, mas sim de forma que uma reação gere a outra. O GOfit auxilia o organismo a utilizar mais a glicose, faz o metabolismo modificar enzimas e, assim, o açúcar começa a ser absorvido mais facilmente pelas células. É um suplemento que tem o efeito de potencializar o equilíbrio metabólico, com consequente redução do excesso de gordura visceral”, elucida.





Sendo assim, a redução de peso tende a ser um dos resultados obtidos pelo uso do produto natural, pois com a diminuição de gordura visceral, este aspecto também sofrerá queda. Mais um efeito gerado pela ação em cadeia do composto, por meio do equilíbrio metabólico.





Paradoxo francês





O GOfit é composto, integralmente, por ingredientes naturais, sendo produzido à base de semente ou caroço de açaí. Isso porque, de acordo com Pianowski, há alguns anos se divulga os benefícios do hábito de ser beber pequenas doses de vinho diariamente, conclusão esta denominada de paradoxo francês, devido ao menor risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares pela população francesa, apesar de estes manterem uma dieta rica em gordura.





“Essa associação com o vinho ocorre por causa dos polifenóis e flavonoides, substâncias que podem exercer um efeito salutar. Além disso, vários estudos comprovam as ações benéficas causadas por essas substâncias na saúde do coração. Então, decidimos procurar outras fontes e encontramos na semente do açaí quantidades maiores desses bioativos do que na uva, usada na produção de vinho.”





Entre os benefícios do uso deste composto natural, o coordenador do estudo destaca que, do ponto de vista geral, o controle e equilíbrio metabólico se torna vantajoso para o organismo. Ainda, tendo em vista que a ação do produto se dá em formato “cascata”, Pianowski pontua que as vantagens também tendem a seguir esse curso.





Luiz Francisco Pianowski, farmacêutico e um dos coordenadores do estudo destinado a elaboração do GOfit (foto: GOfit/Divulgação) energia do nosso corpo, há um ganho de disposição e energia para executar as tarefas”, ressalta. “Se absorção de glicose no organismo é regulada, se tem benefícios em cadeia no organismo, como controle do colesterol, dos triglicerídeos e da hipertensão, com o tempo, também há diminuição da gordura visceral. Outro ponto é que, como o produto aumenta a absorção de glicose, que é usada para reabastecer ado nosso corpo, há um ganho de disposição e energia para executar as tarefas”, ressalta.





Nenhum efeito colateral ou contraindicativo foi verificado, segundo constata o farmacêutico, a justificar-se por ser um suplemento alimentar, que tem como função potencializar o equilíbrio metabólico. “Por não se tratar de um medicamento, não precisa de receita médica e deve ser administrado duas vezes ao dia, sendo uma cápsula ingerida pela manhã e outra à noite.”



Comprovação científica





O GOfit, segundo o coordenador da pesquisa, foi testado em animais, comprovando em seus resultados a redução dos índices de triglicérides e colesterol, além de um efeito anti-hipertensivo. No estudo, os animais que ingeriram o composto não engordaram e mantiveram os índices controlados.





* Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram