Abrir janelas e construir pontes

A arte do diálogo nunca foi tão rara e necessária em tempos de polarização extrema. A pandemia do novo coronavírus, em vez de unir as pessoas em prol de falas para o bem comum e proporcionar alinhamento de discursos – seja das autoridades e da sociedade para a segurança de todos –, acirra o desencontro de narrativas que levam o Brasil, novamente, para uma onda de desentendimentos e choques como se não falasse a mesma língua. A angústia, para além do isolamento social e da quarentena imposta pela COVID-19, é perceber que parte dos brasileiros não tem essa percepção. Não enxergam o perigo de uma estrada sem diálogo.





A ausência do diálogo é fatal para a convivência social. O incrível é que tudo partiu da seara política, espantosamente núcleo fundado sob a égide da fala e da escuta. Como entender? No entanto, é fato que além da falta de fala e da escuta no ambiente público, a conversa e o ouvir também sofrem abalos que interferem no seio privado ao minar relações familiares, laços pessoais e eliminar a empatia com o outro num momento crucial para o mundo, com milhões de mortos diante de um inimigo invisível, desafiador e ainda sem controle. Sem diálogo, o conflito parece inevitável.





Padre Márcio Paiva, professor e chefe do Departamento de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e pároco da Paróquia Nossa Senhora Rainha, no Bairro Belvedere, ensina que, do ponto de vista da filosofia, ser é comunicar. “Tudo aquilo que é, tende a se deixar conhecer; tudo aquilo que é se deixa iluminar pela inteligência humana e se torna algo comunicável. Portanto, na cultura atual, nós vivemos um misto de progresso pelas tecnologias e, sobretudo, novas tecnologias da comunicação. Elas potencializam tudo aquilo que é da vida humana. Dizíamos que o diz que me diz, a fofoca, a maledicência, a calúnia, tudo que não era, podia ser comunicado e ganhar ares de realidade. Com as novas tecnologias, as fake news fazem isso. Elas partem de um pressuposto que é para comunicar algo que não é.”





Márcio Paiva chama a atenção para algo perverso das fake news. Segundo o professor, elas fazem uso dos avanços da neurociência e das técnicas da neurolinguística de tal forma que nem sempre o fato de não ser preparado, não ser inteligente leva a pessoa a aderir ou cair em uma fake news. Muitas vezes, até um professor universitário se deixa conduzir por uma notícia falsa. Por quê? “Porque ela não tem interesse de tocar na verdade daquilo que é, mas ela desperta a emoção do sujeito, sobretudo a indignação, e arrebata com o sentimento dele. Uma vez tocada na emoção, às vezes, a emoção negativa, se dá a divisão e a polarização que a sociedade atual vive. Neste sentido, a fake news faz um mal tremendo”, afirma.





Assim, padre Márcio Paiva explica que a filosofia tem o papel de, como guardadora de lugares (do bem comum, da paz, da verdade), ter o discurso crítico para trazer à tona aquilo que é. Não é por acaso que Aristóteles a chamava de “ciência da verdade”. “Verdade em grego é aleteia, que significa não ocultamento. Portanto, a verdade é um processo constante de desocultamento, de desvelamento.” Agora, na sociedade em que vivemos, as comunicações são tão rápidas a ponto de anular o lugar do diálogo. Ele costuma dizer que dialogar não é tanto buscar a razão, argumentar, ouvir o outro. É mais do que isso. “O exercício mais originário do diálogo é tentar entrar no horizonte do outro. E quando compreendemos o lugar de fala do outro, o horizonte do outro, nós valorizamos o outro como o outro.”

DESINTELIGÊNCIA





Infelizmente, de fato, enfatiza Márcio Paiva, na sociedade de hoje reina o que ele denomina de uma “espécie de desinteligência”. Bastou ver algo nas redes sociais que é verdade, já se toma uma posição e aquilo se multiplica: “Esta desinteligência da rapidez dos bytes faz com que as pessoas não se entendam mais. O mundo de hoje é de múltiplas linguagens, de tal modo que é preciso, é urgente, reaprender a dialogar, reaprender a reconhecer o outro”.





O professor instiga: por que reconhecer o diferente é tão difícil assim? “Em meio à diferença há algo que nos une, que é a própria humanidade, que é o fato de viver, de estar na mesma nação, no mesmo país, no mesmo chão, no mesmo tempo, numa mesma época. Será que isso não basta para nos unir?”





Para Márcio Paiva, a desinteligência leva as pessoas a tomarem atitudes muito rápidas e precipitadas. E, por vezes, violentas. Segundo ele, a filosofia questiona e tem de questionar constantemente sobre a verdade dos fatos e das coisas. Com a diferença que não está buscando poder ou manutenção do status quo, mas ela é crítica. E com outra diferença, a filosofia não se fecha em um discurso ideológico.





Para o convívio saudável existir harmonicamente, é preciso que todos saibam não só conversar, mas aceitar argumentos contrários, ouvir, mudar de opinião, concordar ou discordar e seguir em frente, não evitando o conflito, mas sem perder a perspectiva de que opiniões diferentes, divergentes são salutares, ne- cessárias. No entanto, diante do caos mundial causado pela COVID-19, a perversidade das notícias falsas, a comunicação violenta e falas carregadas de impaciência, desconhecimento, ausência de bagagem intelectual e cultural, somados à intolerância e ao descaso ao direito do outro, fazem do diálogo na sociedade brasileira uma torre de babel, ninguém se entende. Todos têm perdido. Como sair deste imbróglio?





É preciso aprender a ouvir de quem você discorda, não gosta ou desconfia. Marshall Rosenberg, psicólogo norte-americano e criador da comunicação não violenta, disse que toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Centrada no próprio umbigo, as pessoas decidiram se aconchegar perto de quem tem opiniões semelhantes e não se aproximar daquelas que pensam de forma contrária. A maioria não aceita ser contrariada na percepção de suas vontades, desejos, quereres, ideias e ideais. Assim, com olhos e ouvidos fechados, todos caminham para o lugar da intransigência, empacados em si mesmos. Pior para todo mundo. Um cabo de guerra sem vencedores e com vários feridos.





A filósofa, professora e escritora Marcia Tiburi, em seu livro Como conversar com um fascista – Reflexões sobre o cotidiano autoritário brasileiro, de 2015, em um dos capítulos alerta: “(...) falamos muito e pensamos pouco no que dizemos. (...) Seguimos deixando de lado a potencialidade de compreender (...)”. E continua: “(...) Entre uma ilha e outra onde deveria haver pontes, há todo tipo de escombros. (...) Como não conseguimos falar com o outro, falamos apenas para nós mesmos, aumentando a tagarelice e a produção de lixo linguístico. Falamos para nossos pares. Conversamos o mais do mesmo com quem pensa como nós. Isso acontece quando não somos contrariados, quando confirmamos o que já sabíamos. Saímos felizes de uma conversa em que somos contemplados narcisisticamente porque o outro, com se espelho opaco, nunca nos apareceu”.





Neste cenário, com poder viral e de persuasão, as notícias falsas (fake news) são um dos grandes obstáculos e desafios para a atual sociedade. Não há uma comunicação assertiva, principalmente, para lidar com a pandemia. A produção de notícia falsa se transformou em um mercado alimentado por pessoas influentes, poderosas e de interesses escusos. Com grande domínio da tecnologia, este crime é protegido pela dificuldade de rastreamento de quem contrata o serviço e de quem o executa. A legislação brasileira ainda não tem punição exclusiva. Está no Senado o projeto de lei contra as fake news (PL 2.630/2020), mas o texto encontra diversas resistências e ainda não foi votado.





Assim, a sociedade fica jogada à própria sorte, com níveis discrepantes de entendimento e percepção do que é fato real e fato inventado. Determinado o caos, salve-se quem puder. O lado bom é que sempre há um caminho, um desvio, uma esquina, um ponto de parada que jogará luz sobre a verdade. Basta querer buscar, se dar ao trabalho de pesquisar, informar-se em fontes comprometidas com o direito à fala de todos e para todos.

Ausência de debates entre amigos e familiares





O fracasso na comunicação, a dificuldade de as pessoas engendrarem uma conversa saudável e profunda surge do desencontro entre as palavras. É a interpretação da psicanalista e escritora Inez Lemos ao apontar que vivemos uma guerra de discursos, falas dissonantes, narrativas em desarmonia. Talvez esse desastre ao nos expressar possa ser explicado, segundo ela, pela ausência de debate entre amigos e familiares. Há uma confusão entre conversar, dialogar, enfrentar as críticas necessárias, e o ato de brigar ou destilar ódio ao outro quando ele discorda ou nos critica.





Para Inez Lemos, o ato de as pessoas estarem sempre priorizando conversar no lugar de atacar precisa ser mais cultivado nos lares brasileiros. “Muitos jovens não suportam ser criticados, ficam ressentidos, magoados. O que revela a falta de treino, hábito da boa arte de conversar. Versar sobre um assunto ou receber críticas a uma atitude inadequada. O conflito é salutar, é ele que propicia o avanço da reflexão, sem ele ficamos estagnados, cristalizados na falsa crença de que estamos sempre certos.”





Conforme a psicanalista, a educação doméstica que não exercita o debate na lógica dialética – quando parte do princípio de que há uma tese, uma ideia que deva ser checada, questionada, para, somente depois, a mesma se tornar verdadeira –, momento em que se faz a síntese, peca na consistência de argumentos. Ela ressalta que, embora a verdade não deva ser vista como algo absoluto, uma vez que ela depende de vários fatores, o importante é criar, entre os filhos, o hábito da boa conversa, o mecanismo de se questionar, como também ensiná-los a questionar o que leem. Principalmente em época de fake news.





Inez Lemos ensina que, quando a criança cresce num ambiente favorável às críticas, sem medo de debater, errar ou acertar, quando a perspectiva é a formação do pensamento crítico e consistente, haverá seres humanos mais seguros: “Gente que terá mais facilidade em se defender dos falsos profetas, os impostores da pós-modernidade”.





Contudo, para que essa prática ocorra, ela recomenda aos pais inserirem os filhos no ato de ler desde cedo. O amor aos livros surge do hábito da leitura. E esse acontece, geralmente, quando a criança presencia os pais envolvidos, cultuando litera- turas. Como, também, quando esses leem para os filhos desde crianças. “O amor às letras, ao contar histórias, é um aprendizado. Diz da cultura familiar. Como testemunhou Jorge M. Borges: ‘O maior acontecimento de minha vida foi quando descobri a biblioteca de meu avô’.”





A psicanalista enfatiza que muita coisa interessante pode-se fazer com as pa- lavras. Desenvolver o gosto em comentar as leituras, filmes, enfim, famílias que cultuam o ambiente das letras, da boa leitura com certeza estarão educando futuros bons cidadãos e bons profissionais. Lendo, aprendemos a pensar, a escrever e a falar. Livros, filmes e teatros de qualidade são eternos antídotos ao obscurantismo, à ignorância e à prática do pensamento fraco, falso, equivocado. E que tanto tem feito mal ao Brasil. Ela sugere aproveitar o isolamento social e desenvolver nos filhos o hábito de nutrir a alma com o simbólico, abandonar a linguagem técnica e mergulhar nas metáforas literárias.

DESAFIOS DA SOCIEDADE





Por outro lado, Inez Lemos lembra que a comunicação com a sociedade, em qualquer regime político, sempre foi um desafio por se tratar de matéria que envolve interesses divergentes. “Difícil haver uma hegemonia, mas sempre teremos que descobrir formas de questionar, pesquisar e refletir sobre as narrativas, os discursos que tentam nos dirigir. A única estratégia de nos defender de discursos manipulados, desonestos, sem ética e carregados de interesses privados, que fogem dos interesses da comunidade envolvendo aspectos públicos, é por meio de estudos.”





A psicanalista alerta que a saída é estudar, educar, questionar, refletir, pensar, repensar e elaborar. “Eis o caminho seguro contra as fake news, contra teorias conspiratórias, falas equivocadas.” Ela reforça a importância não só de combater as fake news, como também despriorizar uma educação politizada, ampla, questionadora, democrática e comprometida com os interesses da maioria. “Palavra, escrita, linguagem, mensagem – são elas que nos fazem, nos formam e nos marcam desde pequenos. O que reforça a importância de os pais cuidarem das palavras, do que vai dizer ao filho, do que o deixa ouvir, ver, sentir. Somos um pouco disso tudo, são essas impressões que nos compõem. Se queremos educar bem um filho, uma nação, devemos cuidar das palavras, das escritas e das falas.”





Guia prático





Como conversar com quem pensa muito diferente de você?





1 – Escute atentamente, sem interromper: O que nem de longe significa concordar com a opinião do outro. Escutar é uma habilidade essencial para bons diálogos. Treine olhando nos olhos, sem mexer no celular ou fazer expressões de desdém. Caso seja interrompido em sua vez, peça com gentileza e firmeza para que o outro aguarde você finalizar seu ponto





2 – Rebobine a fita: Após escutar a outra pessoa, experimente dizer o que interpretou ter sido a fala dela e cheque se é isso mesmo que ela quis expressar, antes de avançar com sua resposta. Assim, evitamos assumir o que o outro quis dizer e eliminamos ruídos desnecessários. Isso mostra que prestamos atenção e que há real interesse numa conversa de qualidade.





3 – Elogie seu opositor quando fizer sentido: Valorize os pontos nos quais concorda com a outra pessoa. Um território em comum, por menor que seja, enfraquece a noção de que são inimigos mortais. Mas evite elogios excessivos. Isso pode criar a impressão de que está tentando manipular a outra pessoa.





4 – Tente compreender e validar as necessidades centrais da outra pessoa: Fazer perguntas é um ótimo jeito de fazer isso. Segue um exemplo prático: “Então, você está tentando dizer que igualdade salarial entre homens e mulheres é o ponto central de nossa conversa para você?”





5 – Antes de responder, respire: Diálogos construtivos são mais como cerimônias de chá e menos como uma partida de tênis. É normal respirarmos de modo mais curto e tenso em conversas duras. Respirar oxigena seu corpo e oferece tempo para escolher as palavras.





6 – Evite ironias, sarcasmo e linguagem corporal fechada: Quanto mais fechado e agressivo você fica, mais a outra pessoa tende a acompanhar esse comportamento.





7 – Assuma responsabilidade por suas emoções: “Eu me sinto assim quando você age de certa maneira” é bem melhor do que “você fez que com que eu me sentisse assim”. Na primeira frase, você assume que a emoção é sua. Na segunda, você culpa e acusa o outro.





8 – Não tenha vergonha de falar não sei: Voltar atrás quando necessário e fazer perguntas bobas: quando temos coragem de nos colocar vulneráveis, a tendência da outra pessoa a agir parecido é maior.





9 – As pausas sábias: Caso o diálogo se torne agressivo demais ou pouco construtivo, considere seguir a conversa em outro momento. Assuma que não está bem, peça desculpa e diga que seria melhor dialogarem em outras condições. Sugerir uma nova data, se daqui a uma hora ou daqui alguns dias.





Habilidades e atitudes

que todos podem treinar





1 – Desenvolver mais equilíbrio emocional

2 – Comunicar de modo menos violento

3 – Cultivar empatia pelo outro

4 – Evitar posturas radicais

5 – Pedir desculpas quando for agressivo

6 – Estudar e melhorar os seus argumentos

7 – Não ter vergonha de admitir que não sabe algo e fazer perguntas





FONTE: Pesquisa feita pelo Instituto Avon e o site Papo de Homem em todas regiões do país para diagnosticar os maiores obstáculos dos brasileiros na hora de interagir com outras pessoas quando o assunto é gênero. No entanto, as ponderações são válidas para qualquer conversa, sobre qualquer assunto.