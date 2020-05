(foto: Pixabay / Reprodução.)

A rede privada de centros médicos Dr. Consulta passou a oferecerpara a detecção doem Belo Horizonte. Os testes são realizados na unidade do Bairro Funcionários, Região Centro-Sul da capital mineira.O exame mais barato, de R$ 220, não precisa de pedido médico e o resultado sai em 20 minutos após a. Recomenda-se que seja feito a partir de 10 dias após o início dose precisa der agendado com antecedência.Também há outros dois exames que podem ser feitos antes do décimo dia dos sintomas. O, que quantifica o anticorpo de fase aguda, e o, que verifica a memória imunológica, também não precisam de pedido médio e não há necessidade de agendamento. Ambos são feitos por R$ 249 cada. É recomendado que se faça a coleta entre o 7° e o 10° dia após o início dos sintomas. O resultado sai em três dias úteis.Nos primeiros dias de sintoma pode ser feito o teste, que examina odo paciente e verifica se há a presença do vírus da. O preço do teste é R$ 299. Neste caso, há a necessidade dee osai em sete dias corridos.Apesar de a maioria dos exames não necessitar demédica, a empresa orienta que sejam feitos com acompanhamento médico para que haja a indicação mais adequada para cada caso.