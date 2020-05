Vídeo: como não surtar na quarentena do coronavírus

Limpou o álcool em gel com álcol em gel? Deslizou entre as gôndolas do supermercado como se estivesse em um filme de ação? Lavou as mãos até a pele ressecar? Não sabe lidar com o hiper convívio dos familiares, nem com a solidão? Você pode até estar isolado, mas, acredite, não está sozinho. Limpou o álcool em gel com álcol em gel? Deslizou entre as gôndolas do supermercado como se estivesse em um filme de ação? Lavou as mãos até a pele ressecar? Não sabe lidar com o hiper convívio dos familiares, nem com a solidão? Você pode até estar isolado, mas, acredite, não está sozinho.









"Por acometer muitas pessoas ao mesmo tempo, proporcionalmente, os poucos que agravam vão significar um número muito elevado de casos graves e também de pessoas que vão morrer. Mas no âmbito individual, mesmo pra quem é idoso, mesmo pra quem tem condições crônicas, o risco de que tudo corra bem é muito maior do que ter complicações e evoluir para o óbito", explica o infectologista Mateus Westin.





Esse é um tranquilizador que em medida nenhuma pode significar relaxamento das medidas de mitigação da transmissão porque aí entra o senso coletivo. Mateus Westin, infectologista









De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil já era antes da pandemia o país mais ansioso do mundo. Com a quarentena, as pessoas podem começar a sentir mais ansiedade, principalmente diante das incertezas do futuro.





A psicóloga e presidente da Comissão de Orientação e Ética do CRP-MG, Rita Almeida, destaca que é necessário filtrar que tipo de informações acessamos: “A internet traz um excesso de notícias e informações, e nem sempre boas informações, informações de qualidade”.





Por isso, é importante que você não divulgue mensagens de WhatsApp sem que se tenha certeza da procedência da fonte. As redes sociais também podem criar alarmismo.





Alimentar a alma nesse momento é muito importante. A gente tem que tentar manter isso presente na nossa vida. Rita Almeida, presidente da Comissão de Orientação e Ética do CRP-MG







Para aquelas famílias cheias de gente, a dica é entender que cada um tem um tempo. É necessário dar às pessoas espaço para que elas possam ficar sozinhas, curtindo a própria companhia.





Veja as dicas completas no vídeo #praentender