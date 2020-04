Benefícios da maçã

(foto: Pixabay )







Versátil, fácil de ser encontrada durante o ano inteiro e doce, a maçã é uma fruta comum, mas rica em propriedades que beneficiam todo o organismo. Segundo Jessica Santos, nutricionista da Superbom, empresa alimentícia especializada na fabricação de produtos saudáveis, o alimento pode ser consumido in natura ou em receitas de sucos e sobremesas. "Porém, antes de comer a maçã é importante lavá-la muito bem para tirar agrotóxicos que podem se concentrar na casca", explica. Além das propriedades nutritivas da fruta, a maçã regula o intestino, ajuda a controlar o colesterol, protege a garganta e a boca, previne a hipertensão arterial e fortalece a imunidade.















O poder das cores

(foto: Luz da Serra Editora/Divulgação)

Além de uma beleza inata, as cores têm propriedades terapêuticas que contribuem com o nosso equilíbrio físico, mental, energético, emocional e espiritual. Neste livro, você vai aprender como usá-las a seu favor, com exercícios para colocar em prática a partir de agora. Além disso, você terá condições de ajudar pessoas da sua família e até mesmo o seu animal de estimação.









O poder das cores – Um guia prático de cromoterapia para mudar sua vida





Editora: Luz da Serra Editora

Autor: Marcelo U.Syring

Número de páginas: 184

Preço: R$ 42

Link de venda: http://bit.ly/opodesdascores





















Cuidados com o rosto na quarentena

Sabe aquelas máscaras de skincare que estão paradinhas no seu armário por falta de tempo? É hora de usá-las. Amanda Dâmaso, esteticista e empresária do ramo da beleza, explica que, durante a quarentena, é necessário ficar atento a alguns cuidados. “A primeira dica é lavar as mãos antes de aplicar o produto na pele. Senão, você acaba levando sujeiras e bactérias para o rosto. Após esse ritual, use um sabonete específico para o rosto, um esfoliante pelo menos uma vez na semana, hidrate e use protetor solar em seguida (importante retocar o protetor três vezes no dia). As máscaras também são boas opções. Além desses, hidratação e alimentação saudável são fundamentais”, afirma.













Doenças reumáticas e COVID-19

É possível que pacientes imunossuprimidos tenham a infecção por COVID-19 de maneira mais grave, segundo a médica Cláudia Goldenstein Schainberg. “Os pacientes reumáticos que usam imunossupressores ou imunobiológicos podem obter maior risco de contrair a doença. Por isso, é necessário que eles se mantenham em casa, distante do contato com aglomerações, lavando as mãos frequentemente e higienizando objetos”, explica. A recomendação é que pacientes com doenças reumáticas em atividade, como o lúpus, mantenham-se em quarentena. “Caso sintam sintomas semelhantes ao novo coronavírus, como a febre alta e a falta de ar, busquem o médico para avaliação e tratamento”, ressalta.













Coronavírus: especialista alerta sobre cirurgias plásticas

(foto: Letra comunicação e marketing/Divulgação)

Várias restrições foram tomadas nos últimos tempos para conter a pandemia da COVID-19 e a cirurgia plástica faz parte desse pacote. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões segue as recomendações, adiando alguns procedimentos e criando restrições de visitas. “Este não é o melhor momento para fazer uma cirurgia plástica. Durante o período pós-procedimento, o sistema imunológico fica mais vulnerável, tornando maiores as chances de haver uma complicação ao adquirir uma doença infecciosa”, explica Raiff Araújo, cirurgião plástico e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Para aqueles que estão se recuperando de alguma cirurgia, os cuidados devem ser redobrados. “Além das recomendações do procedimento, o paciente não deve sair de casa e também ter cautela ao entrar em contato com alguém que precise sair da residência. O local tocado pela pessoa deve ser devidamente higienizado e as roupas utilizadas devem ser colocadas para lavar.”