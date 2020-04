Em tempos de pandemia do coronavírus, tapete pode ser criadouro do microrganismo

(foto: Fotostorm/iStock)

Elimine os riscos de contaminação



Circula pela internet mensagem que recomenda aem geral para barrar a disseminação do. A indicação é de que são verdadeiros. O alerta vem principalmente da constatação de que o vírus consegue- dependendo do material, entre algumas horas ou por até vários dias.A atenção é para que pisos de superfícies macias e porosas, como é o caso desses tecidos, sejamcomo desinfetante, mas também vale. Muitos têm orientado sobre a colocação de. Há quem aconselhe a remoção desses elementos, mas há também quem ache essa preocupação um tanto desmedida. Consenso mesmo é sobre, e evitar o contato com os tapetes.A importância de manter o tapete limpo encontra motivos em diferentes situações da rotina. Em casa onde vivem crianças ou animais de estimação, por exemplo, com o costume dos pequenos em rolar nos tapetes, se houver alguma carga de contaminação nessa superfície, é um ponto a se observar. É o que explica o infectologista Flávio da Fonseca, professor e pesquisador do departamento de microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).Ainda assim, essa é uma circunstância muito específica. "Por exemplo, uma pessoa que não está em quarentena e precisa sair à rua, pisa em alguma coisa, como um escarro ou uma cusparada, e esse material está contaminado, leva isso para casa e pisa no tapete, necessariamente transfere a contaminação para o tapete. E uma criança que rola no tapete pode acabar encostando. Aqui estamos falando do que a gente pode conduzir com o sapato", esclarece.Mas, como pontua o infectologista, tudo isso aconteceria por- mesmo assim, deve haver precaução sobre esse problema também. ". Exposto ao ambiente, em cima do asfalto, que tem temperatura elevada, com a incidência da radiação ultravioleta, quase não sobrevive. Mas se alguém cuspiu, outra pessoa pisa e, em um espaço curto de tempo, leva para casa, essa possibilidade de infecção é real", diz. O tapete, continua, funciona como qualquer, como qualquer tecido. "Com a porosidade, se for um meio com um fluido biológico, pode proteger o vírus, que pode se entranhar na malha do tapete."Flávio explica que, propriamente quanto aos tapetes, não conhece estudos que falem sobre o. Entretanto, em analogia com trabalhos sobre tecidos, já foi constatado um tempo de sobrevida para o microrganismo entre 48 horas até seis dias, intervalo em que pode permanecer infeccioso.Quanto à, qualquerque tenha aplicação para tapete é eficiente - a atenção deve ser para produtos que possam danificar o tapete, como água sanitária e outros químicos. Para o infectologista, é desnecessário retirar todos os tapetes do ambiente. "É uma situação muito particular. Colocar um pano com água sanitária na porta de casa é mais adequado." Não entrar com o sapato é outra recomendação pertinente.A infectologista da Cia. da Consulta Susanne Edinger lembra que. São fontes de. "Com os sapatos, também carregamos uma série de impurezas da rua para dentro de casa. A combinação entre tapetes e sapatos é nociva, o que já de longa data é sabido. Em tempos de, acabamos por nos dar conta de detalhes que até então pareciam invisíveis", diz.Ela ressalta que a, da mesma forma como é feito com artigos de banho. "A recomendação não é extingui-los, mas higienizá-los. O envelope viral é sensível a água e sabão." Como medidas de precaução, Susanne orienta evitar andar com calçados dentro de casa; retirá-los ainda na porta; realizar a higiene dos sapatos, essencialmente na sola, e deixar secar em ambiente arejado; evitar pisar nos tapetes ao chegar da rua com o calçado sujo; manter a higiene regular dos tapetes da entrada das residências, lavando com água e sabão ou produtos próprios, e deixá-los secar ao sol, sempre que possível.A infectologista Raquel Muarrek, da Rede D'Or, prefere, por outro lado, não usar e retirar os tapetes em época de pandemia. "Geralmente, é um item que as pessoas não lavam com frequência. E já é comprovado que o coronavírus sobrevive em superfícies, principalmente em materiais rugosos", pondera.Gerente da Apn Clean, empresa especializada em limpeza de tapetes em Belo Horizonte, Juliana Bárbara Machado diz que o ideal é quepara garantir a eficácia, mesmo porque nesses processos são usados produtos específicos, como os com base de, o mesmo agente aplicado em limpeza hospitalar. "Este produto garante", reforça.No processo de limpeza, a empresa opta por realizá-la no ambiente da lavanderia, o que é fundamental para assegurar a qualidade. "Aqui, a limpeza do tapete começa com a aspiração de partículas e é finalizada com a secagem em estufa. O tapete é recolhido na casa do cliente e entregue após o término das etapas", descreve Juliana.Tapetes e capachos menores, que normalmente são lavados em casa, podem ser higienizados com água e sabão de uso doméstico. Para quando não é possível lavar em casa, acrescenta a profissional, devem ser aspirados. É importante observar os, pois pode haver acúmulo de umidade, outro risco para o aparecimento de fungos e outros microrganismos."Indicamos a. Para manter a limpeza profissional por mais tempo maior e evitar a propagação de microrganismos, sugerimos a colocação de panos umedecidos em uma solução de água e cloro na entrada de casa", salienta Juliana. Manter os tapetes limpos, continua,, além de minimizar a ocorrência de doenças respiratórias e crises alérgicas. "Podemos incluir ainda a, pois também são hospedeiros de agentes nocivos à saúde."- O vírus consegue se depositar nos tapetes e carpetes, como também em sapatos, roupas e até mesmo no chão, por ter fácil alojamento em superfícies- Muitos especialistas concordam que não é necessário retirar o tapete. O conselho é entrar em casa sem o sapato, porque o calçado traz em si todos os vírus que estão presentes nas ruas- Se você tirou o sapato antes de pisar no tapete, deixou o sapato fora de casa e pisou no tapete já sem o sapato, com o tapete limpo, pode entrar tranquilamente- Mas, se outras pessoas pisarem no tapete com sapato, que pode estar com o vírus, como o chão também, a situação é outra. Se o chão não for limpo com desinfetante com água sanitária, ou outros produtos, o vírus estará ali- É importante higienizar os sapatos, principalmente as solas, e deixar que sequem completamente em ambiente arejado. Evite pisar nos tapetes ao chegar da rua com o calçado sujo- Manter a higiene regular dos tapetes da entrada das residências, lavando com água e sabão ou produtos próprios, e deixá-los secar ao sol, sempre que possível- Quanto à troca do tapete por um pano úmido com água sanitária, na entrada de casa, serve para limpar o solado dos calçados. Os sapatos têm que ser bem esfregados no pano para uma limpeza efetiva e para que o vírus saia completamente do material - caso contrário, a medida não tem efeito- O bicarbonato de sódio, o vinagre e o sabão líquido suave são exemplos de limpadores e desinfetantes de tapetes