Receitas para manter a saúde no pós-carnaval

A ingestão correta deno pós-carnaval pode ajudar órgãos como rins, fígado e intestino a reduzir as toxinas e se manterem balanceados. Ossão uma alternativa prática para quem não tem tempo de prepararmais elaboradas. O consumo regular dessas bebidas diminui a, reduz ode quem sofre com retenção hídrica e fortalece aem geral.





Uma boa opção de sabor são as frutas vermelhas, que, por serem ricas em fibras e aumentar a sensação de saciedade, podem ser consideradas importantes aliadas no processo de desintoxicação. Uma vez que seus nutrientes evitam a oxidação do colesterol ruim, que forma placa de gordura nos órgãos e vasos sanguíneos, o suco de frutas vermelhas impede a produção de radicais livres e previne problemas cardiovasculares, como infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC). “O suco de frutas vermelhas atua de forma benéfica no organismo. A composição de morangos, mirtilo, amora, cúrcuma e água de coco natural tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Outras opções são os chás de cavalinha e de hibisco, para quem não é gestante ou não pretende engravidar”, ensina a nutricionista funcional Luanna Caramalac.





Para o pós-carvaval, ela dá a receita: “É comum que o folião se sinta inchado por conta do consumo de álcool. Portanto, deve-se aumentar a ingestão hídrica com sucos detoxificantes, que ajudam o fígado a eliminar toxinas. Entre eles, também destacam-se o suco verde à base de couve com limão ou maçã. Vale adicionar gengibre, que acelera o metabolismo e ajuda a oxidar gorduras, além de acrescentar salsinha, um diurético natural”.





Sem sacrifício





Outra sugestão para liberar o acúmulo de toxinas são as formulações desintoxicantes, que ajudam a recuperar a energia e os nutrientes, sem muito sacrifício, e auxiliam na perda do peso adquirido, em receitas que podem ser manipuladas. “Um organismo intoxicado apresenta sinais como cansaço, falta de concentração, sono em horários anormais, digestão ruim, intestino sem funcionar, entre outros”, ressalta Leonardo Alves, coordenador do Laboratório de Manipulação da Drogaria Araujo.





O kit detox inclui, por exemplo, um creme para drenagem linfática de uso tópico, com ativos naturais que promovem a drenagem por meio da melhora da circulação, do tônus e da elasticidade da pele, que elimina toxinas e afina a silhueta. É um produto que deve ser aplicado no corpo diariamente. A mistura é à base de ingredientes como cavalinha, centelha asiática, algas marinhas, ginkgo biloba, hamamelis, chá-verde, adipol e creme para massagem.





Outra alternativa é uma fórmula detoxificante em cápsulas, de uso oral, rica em antioxidantes, com ação hepatoprotetora e digestiva, que ajuda a diminuir os gases intestinais, estimula o melhor funcionamento do sistema digestório, aumenta a diurese, facilitando a eliminação de eventuais substâncias tóxicas, e ainda contribui para suprimir as gorduras da alimentação. A prescrição é uma cápsula no café da manhã, por 30 a 60 dias. A fórmula inclui boldo, cactin, cúrcuma, alcachofra, hibisco e silimarina.





Maíra Rodrigues, de 35 anos, professora de dança e jornalista, apaixonada pelo carnaval

Xô, ressaca!

“Quando você é só foliã, faz o que quer, mas quando trabalha no carnaval tem que estar bem o tempo inteiro. Sempre penso na alimentação, como mais salada, me hidrato melhor e, de janeiro pra frente, os cuidados são intensificados. Se exagero na bebida, tento depois fazer uma boa refeição, mais equilibrada, chego em casa, tomo um banho gelado e vou dormir. Quando termina a festa, busco ficar quieta em casa ou visitar os pais no interior. O importante é cada um ter atenção com o próprio corpo. Tomar esses cuidados para mim foi um processo gradativo.”













CARDÁPIO PÓS-FOLIA





Sugestão da nutricionista Luanna Caramalac









CAFÉ DA MANHÃ





» Suco verde detox

Ingredientes: 1 folha de couve, 1 fatia fina de gengibre, ½ maçã, 2 folhas de espinafre, 1 limão

Modo de preparo: Liquidificar tudo e tomar sem coar e sem adoçar.

Observação: este suco contém grandes quantidades de micronutrientes e antioxidantes que favorecem a produção de enzimas digestivas para destoxificar o organismo. Contém magnésio, que geralmente é depletado com a ingestão de álcool. O suco favorece na diminuição dos sintomas da ressaca.

2 ovos mexidos feitos no óleo de coco com orégano e cúrcuma

1 banana













ALMOÇO

» ½ abacate com limão

» Vegetais (folhas e legumes): alface, rúcula, agrião, brócolis, cenoura, beterraba

» Prato principal: galinhada funcional

Ingredientes: 1 quilo de coxinha da asa, 1 xícara (chá) de arroz integral, 2 xícaras (chá) de água, ¼ xícara (chá) de pimentão vermelho, ¼ xícara (chá) de pimentão verde, ¼ xícara (chá) de pimentão amarelo, 1 tomate picado (com sementes), ½ xícara (chá) de milho (opcional), ½ xícara (chá) de alho-poró, sal, pimenta, páprica, açafrão (a gosto)

Para o tempero do frango: 1 xícara (chá) de água, 4 ramos de alecrim, 1 colher (chá) de páprica doce, 1 colher (sopa) de sal, 1 pitada de pimenta- do-reino

Modo de preparo: Comece temperando o frango e deixando marinar por 30 minutos ou, se puder, por 12 horas.

Coloque em uma panela um pouco de azeite e doure as coxinhas, mas faça isso aos poucos para que não cozinhe e fique aquele fundinho de panela.

Se precisar, coloque um pouco mais de azeite e comece refogando alho-poró, tomate e pimentões, por cerca de 2 minutos, ou até ficarem murchos.

Adicione o arroz integral, tempere com sal, açafrão da terra, misture bem e refogue por 1 minuto. Junte o frango novamente e cubra com água (2 xícaras). Cozinhe por cerca de 25 minutos ou até que o arroz fique al dente e a água seque.

Se desejar, adicione o milho no final do cozimento e um pouco mais de pimentão.

Observação: esta receita é ideal para ajudar a curar a ressaca, pois é rica em micronutrientes (vitaminas e minerais) e macronutrientes (carboidratos complexos e proteínas), necessários para a saúde.









LANCHE DA TARDE

Formulações

detox

Creme para drenagem linfática

USO TÓPICO

Cavalinha 2%

Centelha asiática 2%

Algas marinhas 2%

Ginkgo biloba 2%

Hamamelis 2%

Chá-verde 5%

Adipol 2%





Creme para massagem qsp 100g

Modo de usar: aplicar no corpo diariamente.

Indicação: creme com ativos naturais que promovem a drenagem por meio da melhora da circulação, do tônus e da elasticidade da pele. Elimina toxinas e afina a silhueta.









JANTAR





» Caldo de ossos

Ingredientes: 1 limão, 2 pés de boi, 2 tomates, 1 pimentão, 1 cebola, 3 cabeças de alho, sal, coentro, cebolinha, água, ½ xícara de farinha de arroz ou fécula de mandioca

Modo de preparo: Esfregue bem o limão nos pés do boi e os leve para descansar por 20 minutos na água. Tire da água e leve para a panela de pressão. Coloque água na panela, até que cubra os pés.

Deixe na pressão por aproximadamente 35 minutos. Depois de cozido, retire da panela e deixe esfriar. Depois de frio, corte a carne dos pés em cubinhos.

Bata no liquidificador tomate, pimentão, cebola, alho, água e vinagre. Junte essa mistura ao caldo que sobrou na panela depois de ter fervido os pés do boi.

Coloque também, no mesmo caldo, sal, cominho e colorau.

Leve ao fogo e mexa até levantar fervura.

Dissolva ½ xícara de farinha de arroz em ½ litro de água.

Misture os cubinhos da carne do pé de boi nesse caldo, adicione coentro e cebolinha.

Observação: é um caldo feito a partir da fervura de ossos e cartilagens. Considerado um alimento completo na visão nutricional, os ossos de animais são ricos em cálcio, magnésio, potássio, fósforo e outros minerais. É uma opção nutritiva e barata. Ajuda quem tem problemas digestivos, modulando a microbiota intestinal, com deficiências imunológicas, melhora a saúde das articulações, é rico em aminoácidos como glicina e prolina, que estão presentes na carne. Contém mais de 19 aminoácidos de fácil absorção e é um dos melhores colágenos que existe.



Sopa para retornar à alimentação saudável





1 porção





Ingredientes: 4 cogumelos shitakes frescos, fatiados, ¾ de xícara de caldo de carne, zero gordura (½ cubo), ¼ de xícara de cenoura, em tiras, ½ xícara de cevadinha cozida, 1 pitada de sal, 1 pitada de pimenta-do-reino preta, moída, 1 colher de chá de salsinha fresca picada





Modo de preparo: em uma panela pequena, coloque os cogumelos, o caldo e as cenouras. Cozinhe até que os cogumelos estejam macios, por cerca de 3 a 5 minutos. Adicione a cevadinha e tempere a gosto com sal e pimenta. Aqueça por mais 2 minutos. Decore com salsinha.





sucos para limpeza

Para recuperar a energia no pós-folia





Detox 1





Ingredientes: 1 folha de couve, 300ml de água de coco, 1 fatia de abacaxi, 3 folhas de hortelã, 1 colher de sobremesa rasa de chia





Modo de preparo: liquidificar todos os ingredientes e beber em seguida. Não é necessário coar





Detox 2





Ingredientes: 1 fatia de melancia, ½ xícara de morangos, 1 colher de chá de gengibre ralado, 1 colher de chá de linhaça





Modo de preparo: liquidificar todos os ingredientes e

servir imediatamente









Detox 3





Ingredientes: 250ml de suco de uva integral, 10 folhas de salsa, ½ limão com casca, 1 rodelinha de gengibre, 1 pitada de canela em pó





Modo de preparo: liquidificar todos os ingredientes e coar