Pesquisadores da UFMG trabalham na criação de teste capaz de detectar o coronavírus

(foto: Shutterstock)

Um dos coordenadores da pesquisa, Flávio da Fonseca é otimista e acredita que o problema com o coronavírus não irá tomar dimensões mundiais (foto: Reprodução/Facebook)

Desde o fim de 2019, quando teve início, ase expandiu para além da China e a cada dia extrapola barreiras entre países. Até o momento, são. A fim de frear esse avanço tão rápido, em uma situação que foi considerada comopela Organização Mundial da Saúde (OMS), começa uma corrida para desenvolver formas deem relação à contaminação pelo micro-organismo, e o Brasil participa.Está agendada para a próxima segunda-feiraentre um grupo de pesquisadores e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), com o objetivo de discutir meios e ações frente ao problema, e também em possíveis novas epidemias virais.Iniciativa relacionada à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), à Fiocruz-Minas e ao Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-Tec), um dos projetos na pauta do encontro é o que está sendo elaborado pelo, na capital mineira, especializado em estudos de biotecnologia. A intenção dos profissionais é encontrar modos de otimizar oProfessor e pesquisador do departamento de microbiologia da UFMG, Flávio da Fonseca é um dos coordenadores do estudo para o desenvolvimento do teste. "Obviamente esse é um teste novo, já que é um problema novo. É um projeto ainda em fase inicial, de desenho. Começamos o trabalho há duas semanas. O teste de eficácia dos exames deve ser feito em quatro meses. Esse tempo depende de amostras de pessoas infectadas, o que ainda não há no Brasil, então não tem como testar", esclarece.O CT Vacinas é um órgão vinculado à UFMG que tem o objetivo de gerar testes diagnósticos e vacinas contra doenças infecciosas, fazendo a ligação entre o conhecimento gerado em laboratório na universidade e a iniciativa privada, que produz os kits diagnósticos para diferentes doenças.Na reunião com o ministério, serão discutidas ações a serem adotadas pela ciência brasileira frente ao desafio do. Mas bem antes disso a comunidade científica do país já vem dialogando sobre ações emergenciais que podem contribuir com a contenção do vírus.também deve estar na lista da reunião, porém, como explica Flávio, é consensual entre os virologistas brasileiros que ainda não é tempo de desenvolvê-la por aqui, já que não se sabe o. "Para tanto, é preciso ter certeza sobre o problema. Ainda não há indícios de que o coronavírus vai se espalhar pelo mundo. É por enquanto um momento de incertezas e uma questão com muitas lacunas", pontua. Na programação do encontro, o pesquisador espera ainda que o ministério se disponha a oferecer aportes financeiros para fomentar pesquisas sobre o coronavírus no Brasil.No grupo de trabalho, são cerca de 25 integrantes, entre estudantes e professores. O norte da atuação é a realização decapazes de identificar o agente patológico. Um dos processos parte da análise de secreção pulmonar ou sangue, que torna possível atestar a presença do RNA do vírus no corpo. "O teste sorológico detecta anticorpos no organismo, é indicado para aplicação em massa e pode ser implementado em condições epidêmicas. O exame molecular, por outro lado, demanda uma infraestrutura laboratorial mais complicada e profissionais treinados, portanto sua aplicação é mais restrita", explica Flávio da Fonseca. Nos dois casos, o resultado demora em torno de seis horas.No CT Vacinas, o alicerce do procedimento parte do, considerando a descoberta publicada por especialistas da China em janeiro. O instituto está fabricando em laboratório, o que é fundamental para a eficácia dos exames para seu reconhecimento no organismo.Em algumas partes do mundo, empresas e universidades enfrentam o correr do relógio para conceber uma vacina contra o coronavírus. É o que acontece nos Estados Unidos, na Europa e na China. Entretanto, ainda que esse processo não seja tão demorado, seria preciso ao menos um ano para disponibilizar a vacina, uma vez que testes em humanos têm regras rígidas e precisam passar por diversas etapas.Entidades como as farmacêuticas norte-americanas Moderna Therapeutics e Inovio Pharmaceuticals e a Universidade de Queensland, na Austrália, já contam com um investimento de US$ 11 milhões recebido da Coalizão para Inovações para a Preparação contra Epidemias (Cepi), órgão internacional de suporte a pesquisas. A vacina seria um fator fundamental para impedir a proliferação da doença - em muitos casos,A vacina contra o ebola, por exemplo, chegou a testes em dois anos. No caso da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), outra cepa do coronavírus que atingiu a China entre 2002 e 2003, a vacina foi criada em 20 meses em um processo acelerado, mas quando ficou disponível para testes em pessoas, o problema havia sido superado.Esse é um momento inicial, e a postura sobre como agir daqui para frente depende dos rumos futuros do coronavírus pelo mundo. "Ainda não sabemos se o problema vai se tornar uma pandemia ou não. Definimos esse sistema de diagnóstico porque o importante é estar preparado caso o vírus chegue ao Brasil", diz o pesquisador."Já vivi problemas como esses em relação a outros tipos de coronavírus, e tenho uma percepção pragmática. Não se transformaram em pandemias e a minha impressão sobre o novo coronavírus é que caminha pelo mesmo tipo de desfecho. Acho que é uma infecção que será contida e com o tempo desaparecerá", finaliza Flávio da Fonseca.