Autoridades em saúde identificam agentes disseminadores do coronavírus na China

Diante da situação de, que vem causando quadros deno país e fora, uma informação talvez esteja entre as mais alarmantes:. O epicentro do problema é o município de, onde umseria o lugar de origem do surgimento da doença, ainda que, em alguns casos, pessoas contaminadas não tenham tido contato com esse centro comercial.O paciente é considerado um agentedo vírus (ou seja, um único indivíduo doente responde pela infecção de um número considerável de outras pessoas). A circunstância é tratada como dee equipes responsáveis por identificar a doença seguem a trilha desse paciente, um elemento que pode ser uma das chaves para barrar a disseminação do micro-organismo.Essa característica de difusão rápida a partir de Wuhan indica que, como alerta o epidemiologista Michael Osterholm, professor da Escola de Saúde Pública da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. O especialista denomina esse agente como, uma vez que o vírus é liberado por simples espirros e tosse, e tem grande alcance de contaminação. O médico alerta ainda para a existência de outros "espalhadores" do coronavírus de Wuhan além desse primeiro paciente. "Se houver um, haverá mais", disse.Uma das equipes que trabalham no caso do surto viral que já ultrapassou as fronteiras chinesas considera que devem haver mais profissionais de saúde em Wuhan ou proximidades que podem ter sido infectados, possivelmente crescendo o número dos 14 mencionados oficialmente no início desta semana.Outra linha de pesquisa mostra que 20 profissionais de saúde foram contaminados por pacientes, dentre outros seis casos possivelmente ocorridos em hospitais em Wuhan e na cidade vizinha de Huanggang. As autoridades de saúde pública tentam evitar eventos devastadores a propósito da propagação em massa do coronavírus.Esta é uma constatação crucial sobre o surto da enfermidade. Situações assim vêm sendo comparadas à disseminação daem Nova York no início do século 20, ao caso do médico chinês que, em 2003, espalhou o vírus dae ainda ao único paciente de um hospital sul-coreano que infectou 82 pessoas com a, em 2015. Todos eles são coronavírus, mas as cepas vêm se diferenciando.Essa é uma espécie de vírus que causae é transmitido através da tosse, espirros ou contato físico. A mídia estatal no país CCTV informou que Zhong Nanshan, um dos principais especialistas em doenças infecciosas da China, confirmou a transmissão de pessoa para pessoa.O coronavírus já é responsável pela, e soma, inclusive os Estados Unidos. No Brasil, o primeiro alerta é em Belo Horizonte, e preocupa as autoridades em saúde. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) avalia um caso suspeito na capital mineira sobre uma mulher de 35 anos que esteve em Xangai, e desembarcou no último sábado em BH. Ela teria contraído o vírus que começou a ser identificado no fim de 2019, ainda que os exames para confirmar ou descartar a doença não sejam até o momento assertivos para esclarecer melhor a situação. A avaliação de seu quadro clínico é realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, onde está disponível um kit próprio para distinguir o agente patológico - por enquanto, não há data para a divulgação dos resultados.A Organização Mundial da Saúde (OMS) reuniu nesta quarta-feira (22) seu comitê de emergência para decidir se o novo vírus constitui uma "emergência de saúde pública de interesse internacional". Nesta quinta-feira, a entidade divulgou a informação de que ainda é muito cedo para declarar emergência internacional por causa do vírus chinês. Até o momento, a OMS usou o termo "emergência internacional" apenas para casos raros de epidemias que exigem uma resposta global vigorosa, incluindo a gripe suína H1N1, em 2009; o vírus zika, em 2016; e a febre ebola, que devastou parte da África Ocidental de 2014 a 2016, assim como a República Democrática do Congo, desde 2018.O médico infectologista membro da Sociedade Mineira de Infectologia (SMI), Carlos Starling, ensina que o cuidado básico para se proteger do contágio é evitar ir para a região onde o surto acontece. E, para quem, por acaso, está retornando desses locais, o importante é ficar atento aos sinais de uma possível infecção respiratória grave, semelhantes aos de uma gripe, como tosse, febre, mal estar de início súbito, evoluindo para uma insuficiência respiratória. "Se, ao voltar dessa região, a pessoa apresentar esse quadro, é fundamental procurar assistência médica e informar que esteve nesses lugares", orienta.Outras medidas preventivas para evitar a contaminação com o coronavírus são as mesmas que devem ser tomadas em casos de síndromes respiratórias agudas: evitar lugares fechados e com muita gente, uso de máscaras, lavar e higienizar frequentemente as mãos, principalmente antes de consumir algum alimento e após tossir ou espirrar, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas, manter os ambientes bem ventilados, evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de infecção respiratória. "Também manter um estado de vigilância, com atenção para o aparecimento de algum sinal de infecção", ensina o médico.