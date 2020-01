Início de ano é tempo de estabelecer metas, mas que possam ser cumpridas

O ator mineiro Francisco Aníbal Machado, de 59 anos, planeja passar um tempo na Europa e depois voltar a viver em Belo Horizonte (foto: Tiago Gontijo/Divulgação)

O estudante Davi Leitão, de 14 anos, pretende fazer parte de um time de basquete ou futebol e voltar para as aulas de jiu-jitsu (foto: Tiago Gontijo/Divulgação)

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

(foto: 50mm Fotografia/Divulgação )

(foto: Altivo Aquino/Divulgação)

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

(foto: Lelis)

Escrever um livro, ter um filho, plantar uma árvore - já dizia o ditado. Entra ano, sai ano, as perspectivas de transformação se renovam, seja qual for o aspecto da vida. É hora de elaborar aquela famosa listinha de objetivos e metas a alcançar no ciclo que chega. Desejos que ficaram guardados, intenções de fazer o que ainda não foi feito, muita coisa para vislumbrar. Emagrecer, conseguir outro emprego, viajar, trocar de cidade, aventurar-se em novos caminhos - andar conforme sopra o vento. E a vontade é sempre de melhora.Importante é tirar do papel o que se propõe e experimentar o refresco de uma muito bem-vinda mudança. Nesta reportagem, contamos histórias de pessoas de perfis variados que revelam seus planos para o período que se inicia e, durante 2020, acompanhará cada uma delas para saber se conseguiram concretizar suas decisões de réveillon.Umas dessas pessoas é o ator mineiro Francisco Aníbal Machado, de 59 anos, que mora em Vitória, capital do Espírito Santo, há oito anos. Desde 2013, mantém um restaurante na cidade com o companheiro, Nicolas, onde também atua com teatro. Nicolas está na Itália a fim de conseguir a cidadania europeia e, a partir daí, a vida dos dois terá uma reviravolta. Eles estão fazendo novos planos. Com o retorno do companheiro previsto para fevereiro, a ideia é passar o ponto do restaurante, e aí Chico e Nicolas estão com o objetivo de retornar à Europa para viver os próximos dois anos, a princípio na Itália, Portugal e Espanha. “É o projeto de vida dele, que também é ator, mas muito ligado à gastronomia, campo em que quer investir na Europa. Está também empenhado em aprender inglês”, conta Chico.“Particularmente, devo continuar um tempo ainda em Vitória, tenho alguns projetos de teatro, mas vou passar esse tempo na Europa. E nós pretendemos casar por lá, ainda em 2020, e fazer uma cerimônia aqui. Após esse período, o intuito é voltar a viver em Belo Horizonte, onde estão minha família e minhas filhas. Talvez, na Grande BH, abrir um outro tipo de comércio, como um bistrô, algo na área da gastronomia e hotelaria”, planeja.Enquanto isso, Davi Leitão tem praticamente toda a vida escolar, até agora, experimentada no mesmo colégio. Aos 14 anos, está feliz com a mudança para uma nova escola, que começa a frequentar em 2020, no primeiro ano do ensino médio. “Quero conhecer outro tipo de escola, conhecer pessoas novas”, diz. Para este ano, também intenciona fazer parte de um time de basquete ou futebol e voltar para as aulas de jiu-jitsu. “Pretendo fazer uma peneira de basquete. Se não tiver time na escola, vou tentar algum clube.” Davi já teve oportunidades para viajar ao exterior, e agora conta que gostaria de explorar melhor outras partes do Brasil, principalmente a Região Norte. Em 2020, procura ainda aprofundar seus conhecimentos de inglês, já mirando a possibilidade de fazer um intercâmbio entre 2021 e 2022 em algum país que tenha o idioma como língua pátria. “Planejo completar o ensino médio na Austrália ou nos Estados Unidos. Gosto de conhecer culturas diferentes.”Mais um ano começa e vem por dentro o desejo de fazer diferente. Depois da virada, algo novo paira no ar. Como diria o poeta, “ainda bem que existem janeiros”. Na rua, em casa, no trabalho, por todos os lugares, cada um revela sonhos e objetivos que se entrelaçam na perspectiva de um ânimo renovado. Em vários campos da vida, seja família, profissão, estudo, relacionamento afetivo e social, economia ou finanças pessoais, por exemplo, quando se abre uma atmosfera de recomeço, é fundamental avaliar os reais caminhos a serem seguidos para acertar o alvo. Neste início de ano, acompanhamos pessoas de perfis diferentes, condições socioeconômicas e idades variadas, que traçaram planos para 2020 e estão dispostas a cumprir as metas.tem 18 anos e cursa letras na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A escrita e a leitura estão na veia, algo que herdou de um tio, escritor e jornalista, e que ele pratica desde criança. O amor pela leitura fez o percurso pela escrita natural. “Sempre que tinha a oportunidade de ganhar presentes, pedia livros. É uma paixão sem explicação. Nasci adorando ler e comecei a escrever quando tinha 8 anos”, conta.Desde dezembro, ele estabeleceu propósitos para 2020. Já começou a produção de um livro, um romance policial, e firmou o compromisso de, ao longo deste ano, escrever entre três e quatro páginas, no mínimo, por dia, da obra que pretende lançar daqui a dois anos. Para o estudante, o livro faz parte de um planejamento maior. “É uma estreia no mercado editorial, e quero fazer um teste sobre o mercado e a crítica”, diz. Para este 2020, ele conta que também estabelecerá uma rotina de estudos para aproveitar ao máximo o curso de graduação. “Não vou faltar e farei todas as provas.”, de 54 anos, é diarista. A principal meta para este ano é perder peso. “Quero emagrecer pelo menos 15 quilos e voltar ao meu peso normal”, conta. Ela diz que vai procurar uma nutricionista para orientá-la e, a partir deste mês, a ideia é começar a fazer caminhadas, reeducação alimentar e praticar o pilates com mais frequência. Diabética, conta que o objetivo vai além da estética - é uma questão de saúde. “Vou cortar o doce, o carboidrato, ingerir mais frutas, verduras, proteínas. Eliminar o refrigerante e cerveja só de vez em quando. Um compromisso comigo mesma”, ressalta. “Fico triste quando visto uma roupa e não serve. Gordura nunca é coisa boa. Até para andar é ruim, dá dor nas pernas”, acrescenta.Batalhadora, diz que vai continuar trabalhando enquanto puder. “Peço a Deus para que o emprego melhore para todos. Em 2019, aconteceram muitas tragédias. Tenho fé que as coisas vão melhorar, em geral.” A filha, de 30 anos, está com casamento marcado para este ano, e isso também terá influência na rotina de Ademira que, até então, tinha a moça como companhia no dia a dia da casa. “A vida vai mudar.” Outra intenção é encontrar periodicamente com os irmãos, que vivem no interior de Minas Gerais.concluiu o curso de medicina em dezembro. “O ano passado foi de mudanças”, diz Anna que, aos 24, agora tenta ingressar na residência médica na área de pediatria, que tem duração de três anos. Ela fez o teste para entrar no programa e o resultado será divulgado no fim deste mês. E isso é o que vai determinar seu futuro nos próximos meses. “São muitas possibilidades. Se eu passar para um hospital de BH, vou morar em BH, se for para Uberlândia, mudarei para essa cidade”, esclarece ela que, por enquanto, reside em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.“Dependendo do resultado, vou mudar de casa, de ambiente. São novos desafios. Estou esperando um ano de muito aprendizado e crescimento pessoal. Finalmente vou colocar em prática tudo o que venho preparando há seis anos, desde o início do curso de medicina. Sempre fui conectada com crianças. ” As transformações também passam pelo relacionamento com o namorado, com quem está junto há dois anos e meio. "Pode virar um namoro a distância. Às vezes, precisamos abdicar de algumas coisas para aprender as maiores lições. Sair da zona de conforto e amadurecer”, diz.O professor de literaturacomprometeu-se a publicar um livro a cada dois anos. Passando pelos percursos da poesia, tem obras lançadas em 2016, 2018, e a próxima deve ser em 2020. Aos 44 anos, ele diz que, quando apresenta um livro, logo depois encontra um vazio que o faz querer escrever de novo. Flávio tem atuação principalmente em pré-vestibulares. A partir deste ano, começa a gravar podcasts voltados para literatura de preparação para o vestibular, no início já com 20 gravações.Neste mês, está com viagem programada para a Colômbia com a namorada, e esse é um passeio que integra um contexto maior de conhecer a América do Sul. “Já fui ao Chile, Argentina, Bolívia, Peru e Uruguai. Depois da Colômbia, quero ir para o Equador e a Venezuela”, diz. Ele também tem vontade de conhecer a América Central. “Acho importante conhecer o continente, que passa por um momento de convulsão”, afirma Flávio, que sonha ter filhos, ainda que esse não seja até então um plano concreto. “Outro plano sério mesmo é preservar minha saúde mental nesse cenário apocalíptico em que vivemos e não enlouquecer junto com a política.”Aos 81 anos,é um exemplo de força e vitalidade. Dançarina referência em Minas Gerais, foi a primeira bailarina de dança do ventre de Belo Horizonte e é precursora da dança oriental no estado. Dayse tem passagem pelo balé clássico, pelas danças folclóricas e pelo teatro. A aptidão para a dança é evidente desde a infância.Há 20 anos, Dayse está debruçada em um grande projeto, que intenciona concretizar neste 2020. Trata-se de um livro de memórias sobre a dança clássica em Minas Gerais, que começa com um patriarca do estilo, o gaúcho Carlos Leite. Em Belo Horizonte, Carlos Leite iniciou sua carreira bem-sucedida como professor, e criou em 1948 a pioneira escola de dança clássica de Minas Gerais. Dayse está reunindo material para a obra, a partir de cartas e relatos, com a colaboração de amigas da dança. “Sinto que é essa é uma obrigação que tenho. Minha vida é a dança”, frisa. Outra ideia para este ano é conceber um curso profissionalizante de dança do ventre, incluindo ensinamentos sobre música e línguas árabes.A funcionária pública aposentada, de 67 anos, quer reservar um tempo para viajar mais este ano. A mudança de apartamento e um acidente de carro ocorrido em junho passado dificultaram a realização desse desejo. Nos últimos anos, manteve uma média de uma viagem internacional anualmente, o que não foi possível em 2019. As últimas viagens que ela fez foram para Madri, Lisboa e Sevilha. Agora, marcou com as amigas uma ida para a Europa ou para algum lugar da América do Sul entre abril e maio.Vinda de uma família numerosa, Célia é mãe de três filhos adultos e tem quatro netos, com os quais passa boa parte do tempo livre. Dedicada a eles e amante de uma boa leitura, ela diz que também é hora de pensar no que mais gosta e resgatar os hobbies prediletos. “Comecei a fazer aulas de dança flamenca em 2019, mas tive que parar por causa do acidente. Vou retomar. Também está entre meus planos ler mais e ir mais ao cinema este ano”, conta.Com a virada do calendário, muitas pessoas acabam se dividindo entre pedidos, promessas e planos para o ano-novo. Tente avaliar se cumpriu tudo o que prometeu ou se realizou tudo o que desejava. Listar objetivos e se planejar ajuda muito no processo de tomada de decisão ao longo do ano, mas se todos esses projetos não forem realizados, acabam se tornando dívidas.Uranio Bonoldi, professor em cursos de MBA na Fundação Dom Cabral, palestrante e escritor, enfatiza que promessas se transformam em um peso nas costas e nem todas elas podem ser concretizadas. “Uma boa ideia é eliminar pendências, em vez de fazer uma lista enorme de novas promessas que podem acabar não sendo cumpridas.”Veja algumas áreas que Uranio Bonoldi chama a atenção para que você não se torne "endividado" consigo mesmo:"Parar de fumar", "fazer exercício", "se alimentar melhor" são algumas das promessas mais comuns que fazemos no início do ano. Pode até ser que durante o ano você tenha pensado em fazer uma dessas coisas, mas não tenha conseguido ou tenha desistido no meio do caminho. Está na hora de riscar essa pendência da sua lista. Substituir comportamentos não saudáveis por saudáveis exige tempo, por isso encontre a melhor maneira e que funcione para você. Reduzir drasticamente as calorias, exagerar na academia ou alterar radicalmente sua alimentação só vai prejudicar seus planos. Em vez disso, concentre-se em dar pequenos passos.Se já faz um tempo que você está querendo ser uma pessoa melhor, mais paciente, passar mais tempo com os amigos e a família, ou até mesmo ter mais tempo para você, não deixe mais essas dívidas pessoais para depois. Simplifique! Com um pouco de reorganização, você pode liberar tempo suficiente na sua agenda para relaxar e fazer o que realmente deseja. Você se sentirá menos estressado, o que ajudará a aumentar seu bem-estar físico e mental.Essa é uma dívida que pode nos assombrar, independentemente da época do ano. E ainda por cima pode aumentar se continuarmos deixando para resolver depois. Comece se organizando. Faça uma lista de suas dívidas, incluindo o credor, valor total da dívida, pagamento mensal e data de vencimento. Ter todas as dívidas à sua frente permitirá que você veja melhor e fique ciente de tudo que deve. Mas, não basta criar sua lista e esquecê-la. Consulte-a periodicamente, especialmente quando você paga contas, dê baixa de seus débitos. Atualize sua lista a cada poucos meses, à medida que o valor muda. Não há nada melhor do que ter as suas pendências financeiras resolvidas.Se está procurando um novo emprego ou até mesmo tentando definir onde você se encaixa entre tantas profissões, procure um mentor para ajudá-lo. Ele pode ser o seu guia para resolver diversas dúvidas e incertezas profissionais e também para ensinar o que você precisa para crescer. Se é conhecimento, pode ser adquirido. Se é uma habilidade, pode ser aprendida ou aprimorada. Faça cursos, workshops, especialize-se, continue sempre aprendendo.É importante ressaltar que essa é uma questão individual e uma escolha exclusivamente sua. Então, se estiver em dívida com a sua espiritualidade, encontre uma comunidade espiritual com a qual você se sinta confortável e se identifique ou encontre este caminho através de você mesmo. Pode ser tanto informal, quanto um grupo de meditação ou programas de voluntariado. O importante é você se sentir bem consigo mesmo e ter a paz de espírito que deseja."Com raríssimas exceções, a grande maioria das nossas promessas de ano-novo continuam sendo promessas, réveillon após réveillon. Quem aí pode dizer o contrário? Por que será que, quando temos uma data importante, uma virada de ano, nos enchemos de energia e vontade e, de repente, todo esse gás vai embora, sobrando apenas o dia a dia de sempre? Geralmente, porque as promessas de ano-novo não passam do estágio um, ou seja, seguem sendo apenas promessas. A grande questão é que precisamos vencer nossos medos e nossos traumas para mudar as nossas atitudes. Muitas vezes, nós desejamos a mudança, queremos, com profundidade, mudar, mas não conseguimos enxergar o que nos impede. Esse é o que podemos chamar de 'o pulo do gato'. Descobrir quais crenças e memórias são bloqueadores daquilo que precisamos fazer diferente para conseguir novos resultados. Fazemos sempre a brincadeira de 'segunda-feira eu começo a dieta'. Já estamos acostumados a prometer. É como se a promessa fizesse parte do ritual, e, talvez, lá no fundo da nossa mente, podemos pensar que, se atingirmos nossos objetivos, não teremos mais como seguir com a tradição. Ledo engano. É preciso abrir espaço para o novo. Descobrir quais são as nossas crenças, os nossos bloqueios, quais são os muros que nos impedem de sair da promessa e partir para a ação, é o que nos faz crescer e sermos maiores do que as nossas dores. Por isso, antes de fazer sua lista de promessas de ano-novo, reveja todas aquelas que já foram escritas, faladas e desejadas. Observe o que pode estar faltando para que elas se tornem conquistas reais."