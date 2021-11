Projeto reúne 7 cadeias para oferecer oportunidade a produtor de Brumadinho

Isaías Oliveira Fonseca, produtor rural na cadeia da avicultura; Wender Guedes e o técnico de campo Anderson Tenório de Meneses, na Fazenda Lagoa do Jacaré, em Brumadinho (foto: Acervo pessoal) Com o objetivo de levar oportunidades a produtores de Brumadinho afetados pelo rompimento da barragem da Vale, o Dia de Campo SuperAção será realizado neste sábado (27/11), das 13h às 18h, no Parque de Exposições da cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O evento reúne temas diversos e sete cadeias produtivas, divididas em sete estações.

Serão elas: bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, caprinocultura, avicultura, piscicultura, olericultura e fruticultura perene. O objetivo da ação é viabilizar com que os produtores de Brumadinho se reergam ao retomar os produtos de antes do rompimento e/ou até investindo em novos.

Esperança

O produtor rural na cadeia da avicultura, na Fazenda Lagoa do Jacaré, Isaías Oliveira Fonseca, aguarda o evento com expectativa. Segundo o próprio, é uma oportunidade para novos conhecimentos e aprendizagens, como aprender novas técnicas para agregar à atividade realizada há anos.

“Além de tudo, poder interagir com o pessoal do meio, aumentar a rede de contados e, quem sabe, fechar novos negócios no futuro. O projeto SuperAção Brumadinho vem agregando muito na vida de nós, produtores, estando presente mês a mês com a gente neste período, contribuindo para melhorias contínuas na propriedade”, resume.

Para se informar ou se inscrever o telefone é (31) 9 9678-4809.

Programação

Em campo, técnicos vão apresentar dados gerenciais e práticas que fazem a diferença nos resultados e na produção. Dentre eles, "Regularização do empreendimento rural”, “Agentes biológicos”, “Controle estratégico de carrapatos” e “Perspectivas do agronegócio”. São técnicos de diversas entidades: Sistema FAEMG/SENAR/INAES, da Epamig, da SEAPA da UFSJ, JB Biotecnologia, IMA e OCEMG.

Confira a programação:

13h30 às 14h : palestra “Perspectivas do Agronegócio”, com João Ricardo Albanez (SEAPA)

: palestra “Perspectivas do Agronegócio”, com João Ricardo Albanez (SEAPA) 16h às 16h30: Palestra motivacional "Cultura da cooperação", com José Ailton Junqueira de Carvalho (OCEMG) Estação 1 - Horticultura 14h30 às 15h : Cultivo consorciado e cultivo hidropônico, com Marialva Alvarenga Moreira (EPAMIG)

: Cultivo consorciado e cultivo hidropônico, com Marialva Alvarenga Moreira (EPAMIG) 15h às 15h30: Hortaliças PANC e flores comestíveis, com Marinalva Woods Pedrosa e Flávia Dionísio Pereira (EPAMIG) Estação 2 - Fruticultura 14h30 às 15h : Diversificação e oportunidades

: Diversificação e oportunidades 15h às 15h30: Dados técnicos e gerenciais com Matheus Pena Campos – (SENAR MINAS)

Estação 3 - Compostos Orgânicos

14h30 às 15h : Composteira: o que é, como funciona e benefícios

: Composteira: o que é, como funciona e benefícios 15h às 15h30: Dados técnicos e gerenciais com Altino Junior (SENAR MINAS)

Estação 4 – Bovinocultura de Leite, Corte e Caprinocultura

14h30 às 15h : Implantação de culturas forrageiras para a região - Silagem com Iran Borges (UFSJ)

: Implantação de culturas forrageiras para a região - Silagem com Iran Borges (UFSJ) 15h às 15h30: Controle estratégico de carrapatos bovinos com Daniel Sobreira Rodrigues (EPAMIG)

Estação 5 – Piscicultura

14h30 às 15h: Sistemas de cultivo em piscicultura com Thiago Archangelo Freato (EPAMIG)

Sistemas de cultivo em piscicultura com Thiago Archangelo Freato (EPAMIG) 15h às 15h30: Dados técnicos e gerenciais com Larissa Rodrigues (SENAR MINAS)

Estação 6 – Agroecologia e controle biológico

14h30 às 15h: Agentes biológicos com Bianca Vique (JB Biotecnologia)

Estação 7 – Avicultura

14h30 às 15h : Regularização do Empreendimento rural com Isabella Hergot (IMA)

: Regularização do Empreendimento rural com Isabella Hergot (IMA) 15h às 15h30: Dados técnicos e gerenciais com Victor Augusto Maia Vasconcelos (SENAR MINAS)

Dia de Campo SuperAção

O evento é promovido por Sistema FAEMG/SENAR/INAES, Prefeitura de Brumadinho e Sindicato dos Produtores Rurais do município. O projeto é uma iniciativa da Confederação Nacional de Agricultura (CNA), Senar Central, Sistema Faemg, Senar, Instituto Antonio Ernesto de Salvo (Inaes), Sindicato dos Produtores Rurais de Brumadinho e Ministério da Cidadania e oferece assistência a quase 500 produtores rurais, além de ofertar cursos de formação profissional rural e promoção social.

O Dia de Campo SuperAção Brumadinho tem o apoio do Governo do Estado, EPAMIG, EMATER, IMA, Sistema OCEMG, Sakata, JB Biotecnologia, Satis, Cinap, Clínica Odontológica Sorrisos, Hidrogood, Simples Vida e Saúde, Fazenda Alegria, Iara e Plataforma do Campo.

O evento é gratuito e aberto a todos os produtores da região, profissionais da área ou pessoas que mantêm afinidade com o agronegócio. “É a oportunidade de atualização e troca de conhecimento e experiências a respeito de sistemas produtivos distintos. Aproveito para convidar a todos e informar que as inscrições ainda estão abertas”, reforça Wender Guedes.