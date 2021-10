Empresária do interior mineiro é uma das '100 Mulheres Poderosas do Agro'

Empresária de Santa Rita do Sapucaí está entre as "100 Mulheres Poderosas do Agro", da Forbes (foto: Carolina Vono Alckmim/Arquivo pessoal ) O empreendedorismo feminino tem ganhando cada vez mais espaço na sociedade, quebrado paradigmas e revolucionado o mundo dos negócios - inclusive em Minas, também conhecido pelo conservadorismo. Exemplo disso é a empresária Carolina Vono Alckmim, do interior mineiro, que aparece entre as “100 Mulheres Mais Poderosas do Agro”, da Forbes, após decidir empreender na cafeicultura.

De Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, Carolina foi destacada por uma das publicações mais conceituadas do mundo como representante "do movimento de mudança no campo". "Por meio delas, o objetivo é homenagear as demais mulheres que atuam no agronegócio – mesmo que o trabalho seja realizado a partir das cidades”, afirma a publicação.





“É um dos projetos que conseguimos implantar no sentido de resgate da cultura do povo do campo, melhoria no manejo para produção de café especial e também para aproximar e valorizar a diversidade dos trabalhadores que temos no campo. Não são apenas homens que trabalham no dia a dia na lavoura, são mulheres também", afirma.





"Então o projeto Frutificar foi uma ideia de dedicar um espaço aonde a gente pudesse valorizar esse cuidado feminino. E um espaço onde elas pudessem se desenvolver e se sentir valorizadas”, conclui a empreendedora.

Passeio turístico nas lavouras