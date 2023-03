Profissionalizando as finanças empresariais com o uso de tecnologia

(foto: Reprodução) A gestão financeira é uma das interfaces mais importantes para o sucesso de um negócio e, ao mesmo tempo, algo que os empreendedores brasileiros mais negligenciam no dia a dia.



Essencial para o sucesso de qualquer empresa, a gestão financeira abraça a administração de ativos, passivos, fluxo de caixa, capital de giro, custos, liquidez até a análise de investimentos e o planejamento de longo prazo. É daqui que advém as informações sobre os riscos e oportunidades financeiras enfrentados pela empresa, apoiando a tomada de decisões e a visão mais clara de objetivos e metas.



E ainda, sem essas informações claras e processadas, não é possível construir uma precificação correta, criar promoções e ações comerciais economicamente eficientes e muito menos pensar em investir em inovações de forma planejada.



A necessidade de focar no negócio em si faz com que a gestão financeira acabe ficando em segundo plano, o que pode acabar custando a sobrevivência da empresa.



De acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 48% das empresas brasileiras não conseguem seguir operando por mais de três anos por conta da falta de controle financeiro.



E é aí que entra a tecnologia. Os avanços tecnológicos e a digitalização alavancaram a criação de serviços financeiros que facilitam a vida de quem quer empreender. De bancos digitais a sistemas de gestão empresarial completos e integrados (os ERP), passando por uma contabilidade totalmente digital.



Existem softwares atualmente que conseguem interligar as informações de qualquer tipo de transação com o ERP integrando máquinas (leitores, caixas, smartphones, computadores, câmeras) e softwares a tarefas humanas.



Vejamos algumas grandes vantagens com o uso de tecnologia no dia a dia financeiro de uma empresa:

Controle das finanças quando e onde o gestor estiver.

Otimização do tempo.

Inúmeras tarefas burocráticas automatizadas.

Gestão inteligente de dados.

Automatização de cobranças.

Emissão de notas fiscais.

Controle de reembolsos.

Automatização da conciliação financeira.

Registros de contas a pagar e receber.

Automatização de pagamentos.

Emissão de boletos.





Enfim, essas são apenas algumas das inúmeras possibilidades a partir do uso da tecnologia. O importante é que os empreendedores assumam a responsabilidade, adotem uma postura de testes e uso consciente dos inúmeros serviços disponíveis no mercado e que melhor se adaptem à sua necessidade.