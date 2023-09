Eliud Kipchoge: o incomparável recordista da maratona

1575









Quando se fala em recordes na maratona, é impossível não mencionar o nome Eliud Kipchoge. Esse atleta queniano conquistou feitos notáveis ao longo de sua carreira, estabelecendo-se como uma lenda no mundo das corridas de longa distância.

Kipchoge ganhou fama mundial em 2019, quando quebrou a barreira das duas horas na maratona, um feito considerado impossível por muitos. Em Viena, Áustria, ele completou a distância de 42,195 quilômetros em 1 hora, 59 minutos e 40 segundos, demonstrando não apenas sua incrível resistência física, mas também sua determinação e mentalidade vencedora.

(foto: Tobias SCHWARZ/AFP)

Além desse marco histórico, Eliud Kipchoge também é o detentor do recorde mundial oficial da maratona. Em 2018, no Banco de Londres, ele percorreu a distância em 2 horas, 1 minuto e 39 segundos, superando o recorde anterior com uma margem notável. Esse feito estabeleceu Kipchoge como o homem mais rápido na maratona em termos de tempo registrado.

No entanto, os recordes de Kipchoge vão além dos números. Sua abordagem meticulosa e focada para treinamento, sua capacidade de enfrentar desafios com um sorriso no rosto e sua humildade perante o esporte o tornaram uma inspiração para atletas em todo o mundo. Ele personifica a perseverança, a paixão e a busca incansável pela excelência.

Kipchoge não é apenas um atleta de recordes; ele é um embaixador do espírito humano e da busca constante pelo limite humano. Sua jornada na maratona é uma lição de determinação, resiliência e comprometimento que continuará a inspirar gerações futuras de corredores e entusiastas do esporte. Eliud Kipchoge é, sem dúvida, um nome que ficará para sempre gravado na história da maratona.

Além dos recordes individuais, Eliud Kipchoge também desempenhou um papel fundamental no crescimento da maratona como esporte de elite e na popularização da modalidade em todo o mundo. Sua carreira exemplar influenciou muitos jovens atletas a perseguirem seus sonhos, incentivando uma nova geração de corredores a atingir o máximo de seu potencial.

Kipchoge também é conhecido por sua ética esportiva impecável. Ele é um defensor fervoroso de competições limpas e justas, destacando a importância de jogar dentro das regras e respeitar seus adversários. Sua conduta exemplar não apenas eleva o esporte, mas também serve como um exemplo para atletas de todas as disciplinas.

Esse histórico de vitórias ainda está sendo construído e recebeu mais uma página nesse último domingo na Maratona de Berlim. Kipchoge foi novamente campeão, selando seu pentacampeonato.

Vamos ver as próximas páginas de quebra de recordes que ainda virão na história desse incrível atleta.