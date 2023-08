Irritação? Será cansaço?

881

(foto: Nataliya Vaitkevich/Pexels)







O que mais vemos hoje em dia? Pessoas irritadas e reclamando da vida.

Logo dizemos, “que pessoa mal-humorada!”.





Mas será que ela está é cansada?





O cansaço tem gerado muitos casos de burnout – esgotamento nervoso. Infelizmente, o mundo de hoje pede tudo para ontem. Vivemos na correria desenfreada do DAR CONTA!





Médicos, enfermeiros, cuidadores, plantonistas de todo tipo sofrem mais ainda. Seus turnos intermináveis de horas a fio sem dormir, seja no que for, ESGOTA.





A população mundial sofre de irritação. Reclamar, sentir-se mal-humorado, com estopim curto já faz parte do cotidiano de muitos. Mas esse é o caminho do burnout – 46% da população recebe esse diagnóstico. Ele chega na surdina, vai tomando conta da casa e, de repente, essa pessoa já não vê prazer em mais nada.





Mudanças são necessárias.





Médicos residentes precisam de descanso! Médicos plantonistas precisam de dias de folga!





Pessoas com carga tripla de trabalho precisam diminuir essa carga horária. Mas como? Se a vida imprime esse ritmo.





O que sei como psiquiatra é que TODOS PRECISAMOS MUDAR O ESTILO DE VIDA E DESACELERAR!





A vida passa muito rápido, ficar apenas cansado e reclamando não te dará mais anos de vida. Mas se você estiver muito irritado, pense bem: será que é cansaço?





Mudar o ESTILO DE VIDA pode não ser uma coisa simples, de um dia para o outro, mas pode ser alcançado em algum tempo. Esse tempo pode até demorar, mas se você sabe o que vai passar para chegar lá, já será um incentivo.





Minha grande dica é fazer METAS e seguir o roteiro.





Ter uma vida com uma rotina mais próxima do saudável. Comer bem, dormir o que der, se exercitar mesmo com agenda lotada e praticar algum hobby que distraia sua cabeça - da bicicleta à música, o que preferir que traga paz à sua mente e o faça descansar um pouco.

Não podemos mudar em dois pulinhos, mas podemos fazer essa transformação com o tempo.

Lembre-se: quando RE-CLAMAR, está chamando o mesmo de novo.





Tire um momento para ver o belo, aprecie e agradeça o que ainda funciona. Assim, você corta o cortisol do agito e as doenças que pode adquirir nesse tempo de muita irritação.

Cuide-se!