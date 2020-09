As pessoas estão muito mais irritadas, tensas e bravas no isolamento social e no home office. Em princípio, parecia muito bom fazer home office e trabalhar no seu melhor horário. Engana-se! Pois, nesta pandemia, foram muitos os que sentiram na pele o ficar em casa. Que delícia seria trabalhar de casa, não enfrentar o trânsito, ter um espaço sossegado de trabalho. Mas não é bem isso que vem acontecendo.





As pessoas que estão em casa se aglomeram em pequenos espaços, dividindo a mesa da sala, o quarto como escritório, crianças com deveres, aulas e muita energia pra gastar sentindo-se entediadas. Os adultos dividindo-se em cuidar dos filhos, trabalhar em tempo integral, mais do que antes, pois estão disponíveis por atendimento on-line na hora que a demanda vem.





Além disso, cuidar dos deveres da casa e se aglomerando para o trabalho em espaço reduzido e sem aquela ergonomia (local apropriado, cadeira correta etc.) que mantém seu corpo físico sem dores. O home office, após algum tempo em circunstâncias de isolamento, com todos dentro de casa, deixa de ser um prazer e vem se tornando tortura.





Muitos estão entrando em burnout, esgotamento, nessa situação. Bonitinho, até gostoso, por uns dias, mas meses seguidos vem tirando a capacidade de trabalho, a qualidade do lar, como um lugar de conforto e prazer. As casas têm se tornando um verdadeiro hospício, de muitos loucos aglomerados juntos. Uns gritam, outros se trancam num cômodo para não ouvir os outros, outros ficam acordados à noite pra conseguir trabalhar. Outros bebem muito para acalmar seu ânimos. Muitos comem excessivamente. Outros compram pela internet. Fato é que ninguém fica feliz confinado. Ou seja, a casa foi feita para descanso, local de trabalho para o ofício que se faz.





E nessas circunstâncias alheias à nossa vontade, a vida tem se tornando um tumulto e nosso corpo e mente pagam a conta. Irritação ao extremo, insônia, depressão, esgotamento, pânico, estresse, diminuição da imunidade. E assim, um passo para doenças piores.





Mas, diante de tudo isso, o aumento da irritabilidade amplia o número de pessoas brigando por nada, desorientadas e agressivas umas com as outras. Antes era assim?





Não!





O que mudou neste tempo de pandemia? Muitos no mesmo local confinados.





Poderia ser de outro jeito? Não sei.





Mas o que sei é que precisamos alertar todos que, talvez, o home office ainda continue por muito tempo. E, por isso, precisamos reservar um espaço fechado, um horário certo de rotina de trabalho. Um descanso sempre que possível. E que cada um da casa determine seu espaço de trabalho e suas horas de descanso e até de silêncio.





Regras na casa, para que cada um possa se sentir mais confortável e ter seu pequeno território demarcado. E assim, algumas horas em que todos possam cooperar para a paz de toda a casa.





E onde entra a empatia em tudo isso?





Empatia é se sentir no lugar do outro e ter compaixão pelo que o outro sente ou faz. Colocar-se no lugar do outro. Mas mais do que isso, se colocar lá sem sofrer, apenas perceber e ver por um outro ângulo aquilo que vem do outro e, na maioria das vezes, criticamos, ofendemos ou até nos irritamos.





Mais amor e compreensão de todos.





Se cada um tiver um pouco mais de empatia, colocando-se no lugar do outro, poderemos tornar a vida mais agradável.





E se você já estiver no time acima dos irritados à toa, com estopim curto, descanse. Saia de casa, faça um passeio, vai dormir. Faça um hobby, divirta-se de alguma forma! Encontre alguma maneira de equilibrar sua rotina. Acordar mais cedo é muito importante. Muitos estão indo dormir apenas de madrugada, o que pode agravar quadros psiquiátricos como a depressão, a ansiedade, o pânico, a compulsão, TOC. Além disso, praticar exercícios físicos e praticar ioga podem ajudar a equilibrar seu sistema nervoso.





Meditação recomendo sempre. Muitos meditam apenas escutando uma música agradável e se deixando relaxar. Outros meditam rezando uma oração. Outros fazem as meditações guiadas, alguns fazem caminhadas ao ar livre. Deixe-se fazer algo que liberta sua mente dos afazeres e fica no presente, sentindo o agora e desfrutando do bem-estar.





Se você descansar, poderá ter mais amor para compartilhar.