Por que alguns vendedores são especiais e outros têm baixo desempenho

Atualmente, as empresas convivem num ambiente altamente concorrencial, com clientes muito exigentes, com vendas tipo B2B, que requerem uma preparação especial dos seus vendedores (foto: Pixabay)





Ter profissionais de vendas preparados e com as habilidades para tornar a venda um ato de sucesso deveria ser o objetivo de todas as organizações. O problema é que vendedores não aparecem prontos, batendo na porta das empresas. Pessoas com perfil para atuação em vendas, não estão prontos para atuação. Há a necessidade de capacitação, treinamento e uma coisa que está faltando muito nas organizações, que é a motivação para as vendas.

Desde o aparecimento dos mascates, que circulavam por todo o Brasil e ainda circulam pelas cidades do interior, as coisas mudaram. A motivação deles era algo intrínseco, na maioria das vezes provocado pela necessidade de sobrevivência e muitas vezes para poder cuidar de suas famílias e efetivamente terem condições de vida aceitáveis, e muitos deles, acabaram montando os seus negócios próprios, tais como lojas, mercearias, mercados, chegando a supermercados, e rede de lojas.

Recentemente, eu estava na cidade de Jaboticatubas (MG), e tive a sorte de ver um desses profissionais em ação, passando de porta em porta. Não pude deixar de conversar com ele e saber um pouco de sua vida como Mascate. Foi uma boa aprendizagem. Acabei comprando algumas coisas interessantes!





Com o advento das vendas digitais, houve uma certa euforia das empresas com esta excelente modalidade de comercialização, mas, em grande parte, ela não substitui, de forma alguma, a atividade da venda pessoal, ou venda por contato direto, entre cliente e vendedor , por telefone, ou por reuniões virtuais.





Vendedores profissionais, de alto desempenho precisam trabalhar com algumas variáveis fundamentais. É preciso ter uma mentalidade aberta, que gira 360 graus, uma visão estratégica, a capacidade de pensar nos resultados de curto, médio, e longos prazos. Vendas bem feitas, têm repercussão positiva e leva a novos resultados positivos, a repetição das vendas e a fidelização.

Outro aspecto característico de um vendedor de sucesso é a sua habilidade de relacionamento. Ele sabe que sempre encontrará os seus clientes, dentro dos mais diversos tipos de comportamentos. E ele deve se adaptar a cada um deles, utilizando-se de flexibilidade, adaptando-se a cada situação. Eu tinha um professor no Mestrado de marketing que dizia que o vendedor, ao começar o momento da venda, era como se ele subisse em um palco. Ali ele deveria desenvolver o seu papel de acordo com o público.

É bom lembrar que o vendedor não somente vende . Ele utiliza técnicas de negociação. Nem sempre ele está efetivamente vendendo. Ele pode recuperar um cliente, atender a uma reclamação, fidelizar um cliente. O profissional está sempre associando as técnicas de vendas a um processo de negociação. Quanto maior for esta sua competência negocial, maiores, certamente, serão os seus resultados.

Existem muitas técnicas de negociação, e é preciso conhecer pelo menos as mais básicas, mas, preferencialmente, também, aquelas capazes de transformar uma situação difícil, em um resultado positivo para as partes envolvidas.

Manter o foco é outra característica dos vendedores especiais. Eles definem as suas metas, ou os objetivos definidos para eles, e não perdem este foco. São resilientes e não deixam que dificuldades aparentes sejam limitadores de seus alvos.

Muitas empresas estão repletas de profissionais sem a devida preparação. Em muitos casos prevalecem a ausência de sensibilidade com os clientes, desconhecimento dos produtos, inconstância de comportamento, desinteresse pela busca de solução para os clientes, e falta de energia para atingir os melhores resultados e superar metas.

As equipes preparadas estão cada vez mais raras e por isto, os novos vendedores estão ficando sem referência. A cura para este mal está nos treinamentos, nos processos de capacitação e no acompanhamento constante do desempenho, no desenvolvimento de métodos inovadores de motivação e injeção de energia nova a cada dia. Reestruturar uma equipe de vendas não é fácil, tem um custo razoável, e que pelo que tenho observado, nem todas as empresas estão dispostas a investir. É um ciclo vicioso, em que não se vende porque não capacita e treina, e não capacita e treina, porque não vende.

Os vendedores que são mais percebidos agora, são aqueles desmotivados, desconhecedores dos produtos e serviços, sem o devido equilíbrio emocional, e sem saber a maneira adequada de olhar cara a cara os seus clientes.





As empresas precisam resolver este dilema, partir para a estruturação de equipes vitoriosas de vendas, para garantir resultados de alto padrão, afinal, as equipes de vendas são uma das armas mais importantes para o sucesso em marketing das organizações.