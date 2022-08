(foto: Pixabay)





Os termos outbound e inbound se referem a dois caminhos diferentes no marketing para se chegar ao mesmo objetivo. Com o crescimento dos meios digitais e a sua plena aplicação pelas empresas, surgiu um outro formato, além do tradicional para se obter clientes e desenvolver as vendas.





Apesar do nome não ser conhecido por todas as pessoas, ele está presente na história do marketing desde os tempos iniciais do comércio no mundo. Refere-se aos sistemas bem tradicionais de busca de clientes.



Uma característica principal é a de que o outbound é de mão única. A empresa se utiliza dos meios de comunicação em que ela transmite as mensagens, as pessoas recebem, mas, não têm um meio de participar dela. O cliente recebe a mensagem e vai captá-la, ou não, de acordo com o seu interesse, ou o grau de repetição da mesma.





As pessoas nesse modelo de comunicação são interrompidas em seus afazeres, com a entrada de propagandas, publicidade, ou apelos de vendas. Apesar de causar um incômodo ao público, com as inserções que nem sempre as pessoas estavam interessadas em ver, sempre se captam clientes interessados.



Gosto de associar essa questão ao lançamento de uma rede de pesca em pleno mar, e o pescador aguarda para ver o que pode conseguir.

Este sempre foi um sistema bem utilizado. Em muitos casos, porém, e cada vez mais, faz-se uma filtragem no processo, quando as empresas inserem as suas mensagens em canais específicos de televisão, rádio ou jornal, que têm públicos distintos e com características de comportamento de compra um pouco mais específicos.





Uma rede de televisão assistida preferencialmente por pessoas de nível cultural mais alto, ou por pessoas caracteristicamente mais velhas, públicos infantis, musicais, ou grupos de características especificas ajudam a direcionar a mensagem, mas, continua a interrupção.





Em jornais, a mesma filtragem ou segmentação pode ocorrer. Uma empresa somente utiliza o outbound para atingir um público que reúne algumas características específicas.





É muito comum, porém, as organizações fazerem os seus anúncios para uma grande audiência, promovendo ofertas diretas a um grande público, tentando dentro dele captar um número menor mas que acaba por se identificar e até comprar o produto ou serviço oferecido.





O sistema de outbound foi utilizado por muitos anos com resultados excelentes. As organizações pagavam um alto valor para que as suas peças de comunicação fossem transmitidas pelas mais diversas mídias disponíveis, rádio, televisão, outdoor, cinema, revistas, almanaques e outras, e obtinham importantes resultados.





Atualmente ainda existe um bom espaço para este tipo de ação mercadológica, mas, com a chegada das inovações digitais, muitas empresas estão se direcionando para um sistema denominado inbound.





Os canais pagos de TV, os sistemas de gravação com recortes, foram tirando do público a obrigação de ver as comunicações de vendas das empresas. Isto se tornou ainda mais veemente com a popularização dos meios digitais.





Aumentou o grau de exigência dos clientes, eles passaram a ter acesso aos recursos digitais, e isto os fez criar um sistema de seleção mais rígido do que querem e não querem ver. Além de tudo a comunicação ficou aberta, as pessoas começaram a procurar as empresas, de acordo com o seu interesse, apresentados através das mídias sociais, sites, e-mails e outros recursos.





Com o inbound marketing os relacionamentos ficaram mais duradouros e de maior engajamento, pois o cliente vai até a empresa, já com um determinado interesse, necessidade ou desejo de algo.





Podemos resumir que no caso do outbound a empresa vai até o cliente e no inboud o cliente vai até a empresa.





Os dois modos de atuação para ganhar clientes precisam ser estudados de acordo com o perfil de cada empresa. Tudo vai depender do perfil da organização do seu segmento de mercado, de suas táticas de criação de portfólio, e até mesmo dos recursos disponíveis.





O marketing de diversas organizações tem utilizado os dois formatos, dando mais ou menos ênfase em um ou outro, dependendo de um conjunto de variáveis. As duas formas podem trazer ótimos resultados, devendo serem acompanhados para as devidas adequações.