O que o marketing faz pelas empresas e o que as empresas não devem fazer

(foto: Alena Darmel/Pexels)

Ainda são assustadoras e preocupantes as definições equivocadas que muitas organizações dão ao marketing. Pela sua magnitude de possibilidades de impactos junto ao mercado, acaba por haver muita confusão sobre a sua melhor forma de aplicação.





Algumas empresas dão ênfase nas táticas de comunicação, centrando somente nela todos os seus esforços e investimentos e deixando de dar também atenção às outras disponíveis, fazendo-as funcionar em conjunto.





O mix de marketing continua sendo uma fórmula a ser mais bem-trabalhada em todos os segmentos de negócios.





A aplicação do marketing precisa começar pelo CEO, pelos proprietários ou empreendedores. É decisivo nascer dos níveis mais altos das organizações, independentemente de seus tamanhos. Há um processo de implementação, ou transformação que precisa acontecer.



Tudo se inicia com a filosofia de marketing que deve ser disseminada em todos os níveis e áreas das organizações. Todos da empresa precisam ter em suas mentes que o marketing é o grande guia dos passos a serem dados. Se a mentalidade de marketing é preconizada pela direção, ela será difundida, mais bem-aceita e praticada por todos os componentes.





O que acontece em um número incontável de organizações é que cada uma delas tem fixações em atividades e áreas que pouco contribuem para a melhoria de vida dos clientes. Há uma espécie de narcisismo empresarial em que cada setor quer ser o melhor naquilo que faz, sem se aperceber de que tudo somente tem sentido se gerar a atração e a fidelização de clientes.





Muitas vezes o cliente é apenas um detalhe. A tecnologia, o controle, a logística e outras áreas internas buscam cumprir o seu objetivo específico, sem saber o seu real papel, ou como podem verdadeiramente contribuir para fortalecimento do portfólio de clientes, ou ampliação de domínio de mercado.





É fundamental que o marketing seja novamente melhor estudado, para deixar de ser confundido ou mal utilizado. Tudo somente tem sentido se a empresa fizer o cliente sorrir, gerar satisfação por ter resolvido um problema, ou atender às necessidades de empresas a quem se prestam serviços.





Marketing não permite “mofo”, ele somente funciona se as janelas estiverem abertas, se as ideias forem oxigenadas, e os objetivos muito bem, e inteligentemente definidos.





O Professor Kotler tem um pensamento que impressiona, quando ele diz: “uma empresa vitoriosa é aquela que está sempre superando as expectativas do público-alvo. Atender às expectativas dos clientes irá apenas satisfazê-los; excedê-las irá encantá-los”. É um importantíssimo pensamento, e, precisa ser efetivamente aprendido pelos gestores e aplicado por todos os funcionários das organizações.



A visão incompleta de marketing ainda é preocupante mesmo em supermercados, farmácias, restaurantes, parques, lojas de shoppings, lojas “de rua”, marketplaces, que deveriam ser modelos na aplicação do mix de marketing.





Muitas organizações se limitam a oferecer produtos, ou serviços de forma medíocre, sem se lembrarem de que o marketing, além de tudo, é a arte de fazer a diferença.





É basilar que se reconheça que o trabalho de marketing não tem fim. Quem compra um produto, ou serviço precisa acreditar que ele vale mais do que o valor pago por ele. Todas as empresas que o adotam em suas estratégias, táticas e operações devem praticá-lo o tempo todo, fazendo as adequações que o mercado exigir.





É preciso conviver com a possibilidade de erros na aplicação do marketing. O Professor Seth Godin levanta que os grupos, sejam eles pessoas físicas, ou jurídicas, precisam se beneficiar com o produto ou serviço oferecido. Os clientes devem ser localizados, ter as suas demandas identificadas e divulgado a eles, as soluções mais adequadas às suas necessidades e desejos.





Propaganda, publicidade, vendas, merchandising, ações de preços, logística de distribuição não devem ser utilizados individualmente. Todas as ferramentas de marketing precisam ser trabalhadas em conjunto, sendo selecionadas de acordo com as necessidades e realidade do mercado a ser explorado.





Para serem vencedoras as organizações não devem jamais assumir uma postura de vitoriosas, e cruzarem os seus braços. Elas jamais podem deixar de praticar o marketing, devem tê-lo em ação por vinte e quatro horas. Não se pode parar de fazer o acompanhamento das demandas de seu mercado, observar e superar as ações dos concorrentes, e acompanhar e até se adiantar às mudanças de costumes e as inovações em sua área de atuação.





Para se obter sucesso em marketing é questão sine qua non que o seu mix seja utilizado de forma integrada, ajustando-os e os integrando aos objetivos estratégicos.