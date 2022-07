O poder da semiótica e das marcas para o fortalecimento das empresas

(foto: Pixabay)

Os seres humanos agem comumente de acordo com as suas percepções pessoais e não necessariamente pela lógica ou pelo que poderia ser considerado como óbvio. É preciso que as empresas entendam cada vez melhor essa realidade, e adaptem as táticas de marketing a esta realidade, como já fazem muitas no mercado.





Para algumas pessoas, o termo semiótica ainda não é bem conhecido, mas, apesar de ser um nome um tanto estranho, trata-se de um estudo das diversas linguagens presentes no dia a dia das pessoas. Pode ser entendida como um conjunto de associações mentais projetadas, tanto em seu aspecto de entidade física como no domínio emocional das pessoas.









O estudo dos signos, que pode ser entendido como um sentido que comunica algo, e que transmite alguma informação, ajuda as organizações a transmitirem mensagens que sejam, direta ou indiretamente, marcantes ao público de interesse, e em muitos casos levam os clientes a terem preferências por um produto ou serviço.





As marcas, as logo, as logomarcas e outros tipos de comunicação, têm uma função persuasiva e a atribuição de criar envolvimento emocional em suas mensagens apresentadas ao público-alvo.



A ideia é que elas levem a associações com as promessas cumpridas pelas empresas, gerando conhecimento, credibilidade, e preferencialmente, ao ato da compra. Esse processo terá mais sucesso tanto quanto for o tempo que ele perdurar positivamente na mente dos diversos públicos de interesse.





As melhores marcas representam naturalmente a promessa de entrega de um conjunto de características, vantagens e benefícios aos compradores. Elas representam uma espécie de garantia de satisfação.





Muitas organizações pecam ao não definirem de forma homogênea o seu processo de comunicação. Não conseguem criar uma identidade, um grupo de características que gere nos clientes a imediata associação com a marca ou com o produto.





De maneira objetiva, a semiótica é usada pelas empresas de duas formas:

- como estratégia de marketing ou

- como um modo raiz de atrair clientes.



Nas grandes organizações, cada forma de comunicação é detalhadamente pensada. Como é o caso da empresa Starbucks. O que mais chama a atenção dos clientes é o ambiente normalmente aconchegante, com produtos que atendem a expectativas diferenciadas, cumprindo a sua proposta. A grande parte das pessoas em diversos países tende a identificar imediatamente a logomarca da empresa, mesmo não sabendo detalhadamente o que ela significa. Mas sabe que, ali naquele lugar, tem um café e um ambiente com a qualidade Starbucks.





O slogan da Starbucks é It’s more than coffe, algo como: "É mais do que café". O cliente percebe que, naquele ponto de venda, ele não terá à sua disposição somente uma xícara de café, mas muito mais do que isso. Então ele prefere entrar ali a entrar em outro lugar.



Marcas famosas, com logomarcas chamativas, podem ser elencadas: - os arcos dourados e as cores do McDonald’s;

- a maçã da Apple;

- as letras e cores da Coca-Cola;

- a deusa da vitória da Nike;

- as três listras da Adidas;

- o jacarezinho da Lacoste;

- e muitas outras.





É importante lembrar, porém, que uma marca não se cria sozinha, ela deve representar credibilidade, promessa cumprida, e realmente ser um símbolo de tudo de positivo que uma empresa oferece.





Identidade visual é objeto da semiótica. É preciso tocar na mente e no coração dos clientes. Remetê-los a associações positivas, com algo do passado dele que o faz se sentir bem quando entra em um restaurante, um shopping, loja ou quando usa um produto que o faz se sentir bem.





O uso da semiótica no marketing das empresas é determinante. Ter um serviço de alto padrão, um produto de qualidade pode não somente fazer o sucesso de uma empresa, é preciso que esta questão básica esteja associada a percepções positivas por parte do público-alvo.





O autor Seth Godin comenta que, em um mercado movimentado, não se destacar é o mesmo que ser invisível.





É preciso haver investimento, persistência e embasamento para fortalecer uma marca no mercado. O conhecimento da semiótica facilita estes esforços, pois dá estrutura para a aplicação das táticas que levam a resultados marcantes.





Sempre me perguntam quais os meios mais eficientes e eficazes para se criar e fortalecer uma marca e fazer uma empresa crescer. É preciso saber que não existe um padrão, pois cada pessoa tem um tipo de percepção e é preciso identificar grupos que têm similaridades, provocar os seus sentimentos, chamando a atenção. Tudo o que não pode ser feito é fazer propostas que já sejam triviais no mercado.





É fundamental estudar as percepções das pessoas, procurar tocá-las nessas percepções, mexer com seus sentimentos, oferecer algo que elas não tenham visto ainda e cumprir aquilo o que foi prometido.





O caminho é conhecer mais profundamente a semiótica, os seus poderes e, assim, fortalecer a marca da empresa.