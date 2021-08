Importantes alterações nas táticas de vendas para a garantia do sucesso

(foto: Pixabay)

Estamos passando por um momento em que as diversas gerações estão convivendo juntas e demandando a definição dee táticas capazes de atender aos mais diversos desejos deao mesmo tempo.Em uma mesma loja física, são encontrados atualmente os mais diversos tipos de, desde pessoas jovens até aquelas de bem mais idade. São as mais diversas expectativas buscadas em um mesmo. Um fenômeno de consumo para o qual as empresas precisam estar preparadas.O mundocria um panorama em que os produtos de mesma natureza atendem aos mais variados públicos. Isso faz com que a comunicação das empresas fique bem mais complexa, visto que têm que atingir a todos. O mesmo fenômeno ocorre nas lojas físicas e exige que nesses pontos de vendas também haja alterações e adequações capazes de alcançar os diversos gostos e preferências, em um mesmo ambiente.Há atualmente uma variedade de meios de oferecimento de produtos e serviços e isso está determinando uma análise mais criteriosa dos investimentos do marketing das empresas. Um deles é o sistema mais tradicional, em que os vendedores precisam visitar os clientes presencialmente, e isso normalmente ocorre no segmento B2B.Outro formato são as vendas em lojas físicas, em que o cliente se dirige até elas para fazer suas aquisições. Crescem muito as chamadas vendas online, tais como o e-commerce, as lojas virtuais, os marketplaces, etc. Numa visão mais detalhada, podem-se considerar as vendas digitais feitas através das mídias abertas, tais como o Instagram, o Facebook, Linkedin e outros.Existem organizações que funcionavam somente por meios digitais, ou online, e que agora adotaram também as lojas físicas. O contrário é o mais comum. Lojas de grande sucesso, para não saírem da rota do sucesso, buscaram também o caminho do mundo digital e estão se fortalecendo neste modal. É preciso acertar da primeira vez, pois os consumidores têm muitas opções, e não esperam uma empresa melhorar lentamente o seu modo de atendimento digital.Uma das táticas mais vitoriosas em termos de vendas têm sido as denominadas vendas recorrentes. São aquelas em que se propõe um tipo de assinatura, normalmente mensal, em que os clientes têm garantido um tipo de atendimento que lhe interesse. Alguns exemplos comuns são a Netflix, as empresas de oferecimento de sinal de internet, e várias outras, em que há o uso contínuo dos serviços disponibilizados.Outras formas de vendas recorrentes, especialmente no mundo digital, são os chamados clubes de assinatura. Seu foco é a fidelização de clientes. Este é um modelo de negócio que tem se fortalecido. O cliente tem garantido de forma econômica e prática, produtos especiais, ou exclusivos, normalmente direto do produtor, através de um plano de assinatura. São bebidas, comidas, livros, produtos de beleza e cuidados pessoais, universo nerd, produtos para pets e mais. O cliente recebe um "pacote fechado" em sua casa, ou onde ele definir.Alguns exemplos de clube assinaturas são os óculos ou relógios Chilli Beans, cosméticos da Glambox, Best Berry, Nerd Collect, Clube Wine, Clube do Queijo, Omelet Box, Home Shave e outros.Todos esses modelos de negócios e de vendas, claro, oferecem também um grau de risco considerável. As empresas, ao adotar um modelo de distribuição e vendas, precisam estar cientes das possíveis necessidades de ter um capital de reserva, para suportar o tempo de crescimento do negócio, que pode ser longo.A gestão empresarial e, particularmente, a direção de marketing das organizações, precisam estar abertas às mudanças rápidas e constantes. Nesse novo panorama de mercado, somente sobreviverão, ou se desenvolverão, as organizações que se mostrarem aptas e se adequar aos novos sistemas e metodologias de vendas.Gosto de lembrar que, no marketing estratégico, trabalha-se com uma visão de médio e longo prazos. Deve-se buscar, através dele, as oportunidades mais acertadas de mercado, as melhores táticas para suplantar os concorrentes e identificar os meios para atrair e fidelizar os clientes.As organizações devem utilizar as mais modernas ferramentas digitais que a tecnologia oferece, transformando tudo em inovação, para assim repassar aos clientes em forma de benefícios.As vendas não serão mais como já foram antes. A sua empresa pode estar precisando de renovação. Trabalhe nisso!