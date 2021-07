Percepção do Mundo VUCA: como avaliar o cenário das empresas

(foto: Pixabay)

É de impressionar a todos como as transformações estão ocorrendo numa velocidade cada vez maior no mundo. Tudo está mudando com uma rapidez que ainda não se tinha registrado. Planejar uma, seja de quefor, está exigindodiferenciadas e, em muitos casos, nunca utilizadas antes.e a sua constante evolução, as mudanças dedas pessoas, com novas formas de enxergar o mundo, levando a novas formas de se comportarem em suas, têm sido fortes provocadoras da necessidade de adoção, por parte das empresas, de novas formas de gestão. E isso se torna ainda mais marcante nas estratégias de marketing que precisam ser inovadoras, dinâmicas e de alto poder de mutação. As vendas recebem diretamente o impacto desse mundo super dinâmico, exigindo cada vez maior flexibilidade e adequação aos novos formatos de demandas dos clientes.Estamos vivendo uma era que é chamada de. Este é o acrônimo de votality, uncerttainty, complexity e ambiguity, que respectivamente significam:Este termo foi criado na época do pós-guerra, pelo U.S Army College, nos anos 1990, como forma de entender e explicar o cenário vivido naquele momento. As empresas há algum tempo assumiram esse conceito para, baseado nele, tentar entender melhor os tempos dinâmicos em que as empresas estão inseridas.É preciso tentar entender os caminhos através dos quais as organizações precisam passar para acompanhar as radicais mudanças do mercado, em todos os segmentos de atuação. As pessoas apresentam a cada momento comportamentos muito diferentes, as diversas gerações demandam novos formatos de oferecimento de produtos e serviços, e sistemas de atendimentos muito diferentes e extremamente variáveis.Quando se fala em Mundo VUCA, estamos falando volatilidade. É preciso que as organizações se adequem a um mundo marcado pelas constantes e rápidas mudanças de mercado e a extrema rapidez com que tudo isso acontece. As novas configurações de comunicação das pessoas, sua forma de se relacionar, novas posturas de vida, exigem das organizações mudanças constantes. O que era antigamente visto como bônus, agora é visto como obrigatório. Este cenário passa a exigir das empresas novas posturas e novas competências. As demandas se transformam em pouquíssimo tempo e grande parte daquilo o que as empresas oferecem se tornam muito rapidamente obsoletas.Outro item do Mundo VUCA é a chamada incerteza. Essa é uma das características muito fortes dos novos tempos. Conviver com um ambiente de incerteza passa a ser um fator comum. As empresas precisam se preparar muito para continuar atuando com sucesso, dentro dessa realidade de mudanças constantes, que raramente mostram qual o melhor caminho a ser percorrido.Depois vem a chamada complexidade. São cada vez maiores as variáveis a serem reconhecidas pelos gestores de marketing das organizações. Os cenários passam a ter fatores mais variados, tornando mais complexa a análise das variáveis de mercado. É determinante nesse aspecto reavaliar sempre o propósito da empresa, seus valores, o perfil de seus clientes, e todo o movimento do mercado em que está envolvida.Ainda dentro deste acrônimo, vem a chamada ambiguidade, que é tudo o que se falou acima, criando um a realidade em que predomina a volatilidade, a incerteza e a complexidade. Este somatório de circunstâncias torna o ambiente ambíguo, gerando uma visão do mundo mais trabalhosa, imprecisa, muitas vezes equivocada e paradoxal.Sempre perguntam por que o Mundo VUCA é importante para as organizações. Por que elas devem ficar alertas a essas variáveis. É preciso reconhecer o tempo todo que o mercado está cada vez mais dinâmico e com um grau enorme de competição. As mudanças estão a ocorrer de forma acelerada e sem esperar ser entendidas pelas organizações.As empresas que pretendem sobreviver e crescer no mercado precisam se preparar cada vez mais para este novo formato de mundo. Elas precisam antecipar os problemas que podem ocorrer, devem produzir respostas ao mercado na mesma velocidade das transformações e mudanças.Para obter sucesso dentro dessa perspectiva, as organizações precisam considerar os mais diferentes cenários, buscando sempre estar preparadas para seguir por novos caminhos. Elas precisam entender e acompanhar as tendências próprias e detalhadamente as do mercado em que atuam, e até mesmo outros mercados em que possam vir a atuar no futuro.Alguns caminhos são indicados para que as organizações tenham sucesso dentro desta realidade do Mundo VUCA. Um deles é adotar a chamada adaptabilidade proativa, que é a capacidade de identificar as tendências, dados e informações e partir para novos cenários. Outro é buscar o que chamamos de resiliência evolutiva, que é a capacidade de resistir às adversidades e aprender com as experiências. A liderança de propósito, em que os líderes deixam de ser degeladores de tarefas e assumem o papel de incentivadores de propósitos.É importante também que as organizações desenvolvam uma cultura digital, busquem a chamada cocriação e prototipagem rápida, que estão ligados ao processo de. É determinante também a prática da chamada empatia multifocal, a solução da complexidade, adotar a chamada agilidade não apressada, recapacitação e outros caminhos de caráter estratégico. É importante reforçar que os cenários atuais estão a exigir novas posturas estratégias e táticas dos gestores das empresas, e todas as áreas devem estar envolvidas. O marketing tem uma enorme responsabilidade neste novo mundo, pois o seu contato direto com o mercado lhe permite ter uma visão imediata da realidade.Busque que a sua empresa lide cada vez melhor com este fenômeno de mercado chamado Mundo VUCA.