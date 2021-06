Posturas e ações adotadas pelas empresas para continuarem no mercado

Desenvolver estratégias e táticas de marketing são o grande caminho para fazer as empresas existirem por muitos e muitos anos (foto: Pixabay)

Quase metade das empresas que abrem no Brasil fecha as suas portas nos dois primeiros anos de sua atividade. Outras empresas que já estavam há mais tempo no mercado também entram em falência e muitas vezes os seus proprietários não sabem exatamente o que os levou a essa situação desesperadora.









O olhar muito direcionado para dentro da empresa é um dos motivos que faz com que muitas organizações entrem em estado negativo. A falta de sensibilidade e de conhecimento do mercado em que se atua tem se mostrado um aspecto determinante para o insucesso definitivo.





Não pode haver a ausência de um planejamento estratégico , ou da sua atualização em relação as mudanças do mercado, em nenhum tipo de negócio. Muitos empresários, por atuarem com empresas de pequeno ou médio porte, costumam não enxergar a real importância de planejar o que a empresa faz agora, deverá fazer no médio prazo e principalmente no longo prazo. Eles muitas vezes são seduzidos pelos resultados atuais ou por alguma tendência positiva de mercado. Deixam-se levar pelos ganhos que ocorrem e isso lhes tira a visão fundamental do futuro. O pensamento enganoso sobre o seu conhecimento do mercado de atuação os paralisa muitas vezes e os faz entrar em uma gestão do aqui e agora.

Tenho orientado a muitos empresários sobre os cuidados que devem tomar para aumentarem o tempo de sobrevivência e o ritmo de crescimento de suas organizações. Sempre chamo a atenção para um grupo de fatores determinantes.





Em primeiro lugar as empresas devem avaliar criteriosamente se o seu portifólio de produtos é efetivamente útil e simples sob o ponto de vista dos clientes. Não pode haver erros de planejamento e inserção dos produtos no mercado. É preciso identificar que produtos efetivamente vão atender às necessidades e desejos do público-alvo.





Comete-se muito o erro de não dar a atenção prioritária aos seus clientes . Esses em muitos casos são ignorados, ou não recebem a atenção profunda que deveriam receber. Quando não se cria um relacionamento de proximidade e confiança com os clientes, estes tendem a buscar tudo isso em empresas concorrentes, e aí, o trabalho para atraí-los de volta é uma missão cara demais.

Ter o devido investimento e gestão adequada de marketing é um dos passos fundamentais para evitar o fechamento da empresa.

Tudo começa com a adoção de uma mentalidade verdadeiramente de marketing. Antes de mais nada, é preciso estar ciente de que marketing é uma filosofia empresarial. Então, partindo-se dessa mentalidade direcionada para os clientes, as ações de marketing podem ser implementadas.





Empresas pequenas devem praticar ações objetivas de marketing, desenvolverem táticas diretas junto ao seu público-alvo. As empresas de porte médio, já podem, ou devem, procurar se estruturar em termos de marketing, mesmo que tenha que terceirizar, ou buscar a ajuda de consultores. Qualquer ausência de marketing é mais cara do que as perdas que provavelmente vão ocorrer pela ausência de sua aplicação.





A falta de um modelo de negócio também é um erro que se comete, pois, este fato deixa as empresas sem um rumo bem definido, o que as enfraquece, perante os clientes e perante os concorrentes.

Todos os produtos ou serviços oferecidos devem ser amigáveis ao público-alvo. Eles precisam ser de fácil aquisição, de uso totalmente facilitado, e com garantia de simplicidade em casos de manutenção.

As organizações não podem se dar ao luxo de colocar no mercado produtos que confundam, dificultem, ou mesmo causem até constrangimento aos clientes, quando tentam utiliza-lo. A recomendação é: ofereça produtos e serviços que facilitem objetivamente a vida das pessoas.









Um fator que ajuda as empresas a se manterem no mercado e obterem sucesso é conhecer profundamente os seus concorrentes . Elas precisam ter isto como uma das suas principais estratégias. Fazer melhor do que eles, apresentar mais benefícios e maior capacidade de satisfazer os clientes. Não precisa vencer todos os concorrentes, mas, pelo menos, aqueles que estão disputando os mesmos clientes, de uma região, de um determinado perfil. Recomendo sempre a adoção de uma mentalidade chamada de marketing de guerra.





Outro fator que dá vida e fazem as empresas se manterem por muitos anos no mercado é sempre buscar com times de profissionais bem preparados , motivados. Ter equipes de apoio ou de front-end erradas tende a levar para resultados negativos, e muitas vezes isto não é claramente percebido pelos gestores.

Os aspectos financeiros devem receber tratamento especial também. A empresa não pode se dar ao luxo de ficar sem dinheiro. Não se pode confiar que as metas de vendas serão sempre batidas, ou que não aparecerá um vírus para desacelerar ou paralisar as atividades. Recursos reserva são fundamentais para dar suporte em tempos difíceis.





Desenvolver estratégias e táticas de marketing são o grande caminho para fazer as empresas existirem por muitos e muitos anos. Essa questão pode ser simplificada ao se afirmar que esse conjunto de medidas devem levar a organização a satisfazer sempre as necessidades do mercado.





Empresas que adotam essas medidas têm não somente a capacidade de ficarem por muito tempo no mercado mas, até mesmo, atingirem a sua liderança.