Planejamento! Porque planejar em vendas é mais importante do que se pensa

A atividade de vendas das empresas está exigindo, a cada dia, maior profissionalismo e competência por parte de todos os profissionais envolvidos e em particular dos gestores, que são os responsáveis direto pelo desenvolvimento das estratégias e táticas nesta área da empresa.





Muitas empresas têm atuado com pouco ou nenhumde vendas. A rotina tem exercido sobre elas uma influência mais forte do que a necessidade de planejar. As gerências sempre apresentam alguns motivos para justificar o não planejamento. Os mais comuns são a falta de, dificuldades para reunir a, as incertezas do, a agitação doou a necessidade de dar atenção às atividades mais imediatas, que geram