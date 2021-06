Praticar o plano de comunicação é decisivo para as empresas

(foto: Pexels)

A cada dia surgem mais e mais possibilidades de comunicação das empresas com os seus públicos. A utilização dos meios digitais levou muitas organizações a direcionarem os seus processos comunicacionais para esses meios.



A facilidade de acesso às mídias pode levar a um descuido no processo de planejamento de comunicação, e isto acaba gerando resultados preocupantes.





Uma visão errada sobre o que significa plano de comunicação tem levado várias organizações a deixarem de praticar ações de impacto no seu posicionamento junto ao mercado de atuação.





O pensamento de que o plano de comunicação se restringe a inserção de propagandas nas diversas mídias ou ações de vendas e promoções nos pontos de vendas é limitado, e tende a levar a empresa a ter uma imagem indistinta e, consequentemente, um posicionamento fraco ou negativo junto aos seu público-alvo.





Quando falamos de comunicação integrada de marketing, estamos ponderando sobre todos os fatores, que, de alguma forma, transmitem uma mensagem direta ou indireta aos clientes e stakeholders da empresa. É fundamental que dentro do plano de comunicação sejam consideradas todas as formas de percepção que os públicos podem ter de uma organização. Não são tão-somente as mensagens diretas criadas e veiculadas nas mídias que fazem este processo, mas,também as mensagens subjetivas, que passam pelas mentes dos clientes e do público em geral. É um processo integrado.



Além da propaganda nas mídias mais conhecidas, tais como televisão, rádio, outdoor, panfletos, cinema e outros, também são transmissores de imagem o uniforme dos funcionários, as logomarcas inseridas nos caminhões e outros tipos de veículos que circulam com o nome da empresa, as placas das lojas físicas, a parte interna das lojas, as sacolas oferecidas, ou vendidas, os produtos de marca própria, e tudo o que de alguma forma, faz o cliente perceber a empresa.





O plano de mídia deve ser uma parte do plano de comunicação de marketing. Estará praticando uma boa comunicação de marketing a empresa que trabalhar de forma harmônica todos os meios de mensagens direta e indireta ao público.









Sempre me perguntam como deve ser elaborado um plano de comunicação de marketing. Para um bom trabalho nesse sentido, alguns passos devem ser seguidos. Em primeiro lugar é preciso estudar a situação atual da empresa. Ver como ela se encontra no seu mercado de atuação . É importante utilizar técnicas de análise de ambiente, e uma das mais conhecidas, é a chamada análise SWOT, em que se avaliam os pontos fracos e fortes da empresa, e as ameaças e oportunidades que constam em seu cenário. Depois de conhecida a situação da organização, é preciso conhecer ou aprofundar no conhecimento do perfil do público-alvo. É questão fundamental ter uma segmentação clara e saber todos os detalhes de comportamento de compra dos clientes.

Feitas as análises, é o momento de definir o orçamento que se pode dispor para investir no processo de comunicação. Depois disso, é preciso começar a trabalhar a mensagem. Definir uma linguagem padrão, fácil de ser captada pelo público, e possível de ser mantida por um tempo maior. A identidade visual deve ser muito bem elaborada. É preciso definir ou redefinir a logomarca, símbolos, padrões de cores, tipos de letras, programação visual, todo o design, e mesmo que esta fase demore, deve-se investir caprichosamente nela, pois, é a representação da empresa, aquilo que a distingue das outras, e passa pela percepção dos clientes. Tudo isto é a base para contribuir no posicionamento positivo da empresa.





Definida a personalidade que a empresa quer criar para si, junto ao seu público, fica mais fácil identificar quais são as mídias mais adequadas para a transmissão das mensagens. Podem ser utilizadas as mídias digitais, os canais de televisão, as emissoras de rádio, o cinema, os outdoors eletrônicos, ou digitais, outras mídias diversas, e também podem ser empregados os patrocínios, que devem sempre estar em harmonia com a proposta de comunicação e personalidade da empresa.





Todo processo de comunicação de marketing deve ser de conhecimento das equipes que atuam na empresa. Em vários casos, os funcionários, são os últimos a saber que a empresa está em campanha, ou está se esforçando para definir um perfil positivo perante os públicos de interesse.





Por fim, é importante ter um sistema de avaliação de todo o processo para que o marketing possa verificar possíveis necessidades de adequações no processo de comunicação.





O plano de comunicação de marketing é algo que precisa ser delineado e colocado em prática. É através dele que as organizações impõem a sua imagem positiva no mercado, e em decorrência disso, obtêm resultados positivos.