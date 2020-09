Momento de olhar para o futuro e redefinir os objetivos e as estratégias

(foto: Pixabay)

O momento está exigindo que se contemple o amanhã com novas perspectivas. É preciso rever os caminhos nos quais as empresas precisarão seguir . Torna-se também fundamental que todas elas busquem uma visão que vá além do horizonte, e descubra um cenário novo. Planejar é preciso. O ato de planejar nunca significou “sonhar sonhos impossíveis”, mas, sim, definir onde se quer chegar.









Agir com mentalidade estratégica, visão abrangente é o grande desafio de todo empresário. Muitos já perceberam essa necessidade e procuram gerenciar adequadamente os seus esforços e recursos. Vender muito hoje necessariamente não significa manter o sucesso no dia de amanhã. Diversos investimentos carecem de maior tempo para maturação. É preciso fazer uma avaliação distanciada do próprio negócio, colocar nele os olhos dos clientes e o avaliar sem os paradigmas paralisantes, ou percepções emocionais que normalmente estão presentes nos momentos de tomada de decisões.





Analisar no curto prazo é uma missão simples para quem está atuando no mercado, porém, há a tendência de ocorrer o fenômeno da miopia de análise, que é ter uma percepção limitada da organização. Torna-se também uma questão chave identificar os aspectos internos e externos que estão a embaraçar o desenvolvimento da empresa





Conhecer detalhadamente as forças e fraquezas, ameaças e oportunidades da organização é fundamental para os todos os executivos empresariais. Isto contribui para que os esforços e investimentos sejam efetuados dentro de uma realidade conhecida, onde se poderá reduzir a probabilidade de ocorrência de erros e direcionamentos inadequados, aumentando também a capacidade de correção e fazer redirecionamentos.





Um profissional com mentalidade de marketing, sempre enxergará mais do que o “aqui e o agora”. Ele traçará os objetivos, definirá as metas, identificará qual o tempo necessário para maturação dos projetos e buscará antever as possíveis dificuldades a serem enfrentadas. Além disso, deverá elaborar as estratégias principais a serem implementadas e definirá as ações alternativas, criando uma linha mestra, uma espécie de luz mais forte que a empresa deverá seguir.





É determinante que os gestores estejam conscientes de que variáveis novas surgirão, mas, os propósitos estratégicos sempre serão a melhor arma para vencer as intempéries que possam aparecer no caminho.





Qualquer empreendimento somente terá sentido se for com o escopo e as estratégias bem definidas para criar e manter clientes. É importante, ainda, atuar com arrebatamento, motivação e toda a energia, pois, esta é a melhor forma de vencer todas as barreiras.