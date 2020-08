Estratégias fundamentais para vencer os novos desafios do mercado

(foto: Freepik)

Diversas organizações já descobriram que o caminho mais seguro para o sucesso é criar foco nas suas atividades, e mais do que isso, focalizar todos os seus esforços nos desejos e anseios de seus clientes. É questão fundamental ter como aspecto o direcionamento de todos os esforços fortalecendo os resultados alcançados.





Criar foco não é somente atuar em um tipo de atividade específica, mas é do mesmo modo, transmitir ao mercado uma estratégia clara de atuação, um jeito especial de oferecer os seus produtos, e principalmente desenvolver uma forma diferenciada de estabelecer relacionamento.

Seria muito fácil o caminho de definir um negócio, especificar um público-alvo, escolher uma região para abrir o ponto de venda e iniciar o processo de vendas de produtos ou serviços. O mercado exige mais do que isso! As pessoas esperam das organizações uma postura de relacionamento bem definida, política de preços clara, competência técnica, vontade sincera de ajudar, e acreditam, desta forma, que vão identificar as soluções para as suas preocupações, através daquilo o que as empresas oferecem.





O cliente ao entrar em uma loja de materiais de acabamentos, por exemplo, acredita que vai encontrar os produtos que normalmente se pode esperar de uma loja desse perfil. Mas, ele quer também que a empresa lhe sugira e indique soluções adicionais e criativas que possam tornar a sua vida mais fácil, ou um modo de fazer as suas aspirações e expectativas virarem realidade.





O perfil do consumidor muda constantemente. Antigamente ele buscava somente conveniência, agora busca autenticidade. Antes os compradores tinham comportamentos muito parecidos, mas, agora se mostram muito mais individualistas e conscientes de suas necessidades e valores. As pessoas se envolviam menos com as coisas de seu efetivo interesse, agora, sabe-se que há muito mais implicação e esforço pessoal, até que se chegue à obtenção daquilo que se deseja em nível de detalhes.





Não é mais comum encontrar clientes conformistas. Agora o consumidor está extremamente melhor informado, compara as empresas, julga, reclama e exige melhores condições de compra e de relacionamento. A informação é agora uma arma que dá a ele muito mais segurança, e aumenta o seu poder de avaliação e grau de exigência. As expectativas e interesses se transformam a cada momento





Estamos vivendo em um mundo novo, em que cada vez mais as pessoas não têm tempo a perder e querem soluções novas”. Elas estão em busca de seus objetivos pessoais e querem tudo o que pode facilitar as suas vidas. Num mundo cada vez mais digitalizado, as pessoas procuram por um relacionamento mais simples, prático e muito mais confiável.





Apesar de toda a evolução da tecnologia e das inovações, as emoções humanas continuam sendo um grande desafio para a maioria das empresas, particularmente nos processos de relacionamento e atendimento de seus quereres.





Conhecer o perfil dos clientes, investir neles corretamente e se adaptar a um mundo novo é uma missão que toda organização precisa cumprir rigorosamente.

O que define o sucesso de uma empresa, não é mais somente o seu produto ou serviço oferecido, mas, também a capacidade de acompanhar as perspectivas futuras, que estão em formação, na mente de seus clientes.