Depois de três anos, pão do América começou a cair com manteiga para baixo

1175

O empate diante do Corinthians, no último fim de semana, mostra como o Coelho vem deixando escapar vitórias nesta temporada (foto: MOURÃO PANDA/AMÉRICA)







Quando entendemos que o futebol é cíclico, também aprendemos a reconhecer que os bons momentos não duram para sempre, tampouco as fases ruins. O Coelho vem desde 2020 em um embalo incrível, ano em que chegou à inédita semifinal da Copa do Brasil, perdeu o título da Série B de forma injusta para a Chapecoense e, de lá para cá, figurou entre os maiores do nosso futebol.





Foram belíssimas sequências e um patamar que o América nunca havia atingido. Deixamos de ser a zebra e o time a ser batido, passamos a incomodar os grandes e conquistamos também feitos grandes.





Boas presenças na Copa do Brasil se seguiram, boas atuações na Série A, uma classificação para a Libertadores e outra para a Sul-Americana. Não fizemos feio em nenhuma das competições.





Agora, como todo Carnaval tem seu fim, estamos vivendo de novo aquele gostinho amargo de figurar lá embaixo na tabela e, ao que tudo indica, devemos disputar a Série B no ano que vem.





Em um balanço do que houve até agora, não acredito apenas em erros da equipe e incompetência, mas falta de padrão de jogo, uma boa dose de azar e algumas barbeiragens da arbitragem.





A verdade é que, este ano, na Série A, o pão do América caiu com o lado da manteiga para baixo em todas as ocasiões que ficamos entre a cruz e a espada. A sorte não jogou junto.





Fomos punidos em finais de jogos, em últimos lances, como no último domingo contra o Corinthians. Deixamos escapar vitórias garantidas, tomando empates ou viradas para deixar qualquer um incrédulo. Quem não lembra do jogo contra o Cuiabá, no Independência?





A verdade é que nada colaborou para que as coisas dessem certo. E não deram mesmo. O melhor a pensar agora é admitir que os ciclos do futebol são normais. Vejam o Cruzeiro, novamente batendo o rival, na casa do adversário, após anos de ostracismo e chacota.





O Carnaval chegou ao fim, mas a boa notícia é que sempre vem outro no próximo ano. Que catemos os cacos, sem esquecer da parte boa e do orgulho que esse time nos deu. É hora de seguir amando o América, e participar no ano que vem de mais um acesso.





O América não vai acabar por conta de uma queda para a Série B, muito menos nosso amor pelo clube. Que terminemos esse Brasileirão honrando o manto, caindo de pé, com a certeza de que tempos melhores virão. Saudações, nação!