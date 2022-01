Todo respeito ao Fábio, mas os planos do América devem ser outros

É inegável a história de um dos maiores goleiros do Brasil, inclusive injustiçado duas vezes: por não ter tido oportunidades na Seleção Brasileira e pela forma vexatória com que administração atual do Cruzeiro praticamente encerrou sua gloriosa passagem pelo clube.Por mais que tenha qualidade, acredito que ao patamar atual do América – com o planejamento recente e a subida de nível – não cabe mais recorrer a profissionais de Atlético e Cruzeiro que já não mais rendem aos rivais. Isso era feito no América de antes, não de agora.

O América de agora, que vai disputar a Libertadores pela primeira vez, precisa manter seu propósito e ter uma base sólida, com coerência nas contratações e um grupo com a cara do clube e do torcedor.Vejo a marca do Fábio extremamente atrelada ao Cruzeiro a tal ponto que não acredito em uma estadia positiva no América, primeiro por vir com certa desconfiança por parte da torcida, segundo pelo fato de que será provavelmente seu último ano como jogador, um fim de carreira que pode não ser estimulante para ambos os lados.Não acredito que haja senso para nenhuma das partes, mas entendo que no futebol tudo muda rápido e, se vier, torcerei para dar certo.