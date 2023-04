Por que Jair Bolsonaro não está preso preventivamente pelo 8 de janeiro?

(foto: Palácio do Planalto ) Prisão preventiva é um tema recorrente no País, pelo menos desde os primeiros anos da Operação Lava Jato , quando muitos acusavam a Justiça de utilizar tal expediente para conseguir a confissão dos investigados ou mesmo obrigar que fizessem a chamada delação premiada.





Além da “materialidade do fato”, ou seja, indícios claros de culpa, são quatro os requisitos legais para a decretação de uma prisão preventiva:





1. Garantia da ordem pública;

2. Garantia da ordem econômica;

3. Assegurar a aplicação penal;

4. Conveniência da instrução criminal.





Pelo menos dois destes quesitos, segundo diversos juristas e operadores do Direito, são conceitos bem amplos, ou alargados, e permitem decisões judiciais bastante subjetivas, meramente discricionárias, a depender do juízo de plantão. Não é à toa, portanto, que dos quase 800 mil presos no Brasil, cerca de 40%, ou 330 mil, sejam presos provisórios.





No caso das prisões preventivas pelos atos terroristas do dia 8 de janeiro , quando bolsonaristas tentaram um golpe de Estado, invadindo e depredando as sedes dos Três Poderes da República, dos 2.182 presos, apenas 294 ainda permanecem detidos provisoriamente, ou seja, cerca de 13% do total.









Agora, cada caso é um caso, e só a individualização permitiria melhor esclarecimento - para que possamos entender e opinar - sobre a justiça, ou não, de cada situação e de cada pessoa ainda detida, inclusive o ex-secretário de segurança do Distrito Federal, Anderson Torres.