Galo à deriva? Clube procura novos presidente, diretores e investidores

SOS, Galo! (foto: Bruno Cantini/Atlético) Antigamente, nas empresas, havia uma sigla muito temida, chamada RH (Recursos Humanos). Ai de quem fosse convidado a conhecer o setor numa sexta-feira à tarde ou no retorno das férias. Era demissão na certa.





Com a gourmetização de tudo, inclusive das relações de trabalho, o Recursos Humanos foi substituído por Gestão de Pessoas. Há mais de 35 anos sou dono do meu próprio nariz, e portanto não saberia dizer se a mudança de nome mudou também as práticas.





Pois bem. O RH do Galo está em busca de… recursos humanos! Sim, o Atlético pendurou aquela famosa placa “Estamos Contratando” na sede de Lourdes. O Clube abriu processo seletivo para substituir a Presidência, a Diretoria e os Investidores. Explico.





PROCURA-SE









E foi além, o presida alvinegro: convocou os interessados a substituírem os 4Rs (Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador). Eu já estava trocando de roupa e corria para a sede, mas Sergio Coelho acabou com meu sonho em dois segundos.

Isso aí. Tomei um tiro na asa antes de me oferecer ao Galo. Eu e qualquer interessado no emprego teríamos de aportar 400 milhões de reais em empréstimos - sem juros - e mais 600 milhões de reais em avais pessoais de empréstimos diversos, pois é o que fez (e faz) esse pessoal.





CORNETEIRO





Pô, Sergião! Aí, não. Aí você me quebra. Ok, que não tenho a experiência profissional de vocês, não falo duzentas línguas, não tenho pós-graduações etc. como têm esse pessoal todo dessa gestão atual, mas até aí, com alguma embromação e sorte, eu daria jeito.









Mas meter meu chamegão em 600 milhões de reais? Meter minha suada poupancinha, sem juros, no Clube? Trabalhar como um doido, tomar porrada dia e noite, não ganhar nem um tostão? Aí, não, né? Aí não rola. Melhor ficar só na corneta mesmo, hehe.





INVEJA DO LEO









“Vi agora a entrevista do presidente Sérgio Coelho. Parece que os cargos de 4Rs estão à disposição. Eu topo assumir a função de compra de jogador e escolha de técnicos. Preciso agora de um voluntário para ser o avalista, outro para bancar o fluxo de caixa e um para responder às críticas que iremos receber”. E continuou, meu brother:





“É bem tranquilo. Precisa só ser muito atleticano e bilionário. O restante deixa comigo que eu resolvo de boa. Interessados mandem inbox e cópia do imposto de renda. (Não precisa ser de 2022. Basta de 2021)”. Perfeito! Golaço! Nem o Hulk, Hulk, Hulk acertaria um petardo desses.





ENCERRO









Como eu disse, até me candidataria para ser um dos Rs, ou o presidente do Galo, mas não sei se eu preencheria os requisitos: me faltam alguns tostões, experiência profissional, cursos e, sobretudo, tolerância com burrice e ingratidão.





Acho que o RH nem me abriria as portas, e faz muito bem. Mas quem corresponder às expectativas pode aparecer lá, na Av. Olegário Maciel 1.516, e apresentar o currículo e os bilhões. Ah! Detalhe importante: atestado de bons antecedentes é pré-requisito para se trabalhar no CAM atualmente.





Quem tem amigos inteligentes não morre burro, e eu tenho a sorte de ter muitos. Leo Mascarenhas é um deles! Sempre fez minha vida melhor. Eu escrevo muita merda, eu sei, mas também muita coisa legal. E uma que eu gostaria de ter escrito foi isso: