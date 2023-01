Tava na cara: após levar milhares à ruína, Bolsonaro os abandonou

Tia do Zap abandonada pelo mito (foto: Reprodução/Twitter/Montagem) Segundo a sabedoria popular, o ócio é a morada do demônio. Bobagem. O ócio é uma condição de vida, durante pequena parte da vida (e para poucos, já que a maioria absoluta dos seres humanos precisa de movimento e ocupação), sobretudo no terço final, que, se bem utilizado, transforma a falta do que fazer em poderosa ferramenta de longevidade, se não física, ao menos intelectual e emocional. Profundo, né?





A morada do demônio, em verdade, atende por outros nomes: angústia, insegurança, incerteza, frustração e, talvez, resumindo tudo, “vazio existencial”, este sim um explosivo combustível para tudo o que não presta. Dinheiro, saúde, tranquilidade… O que mais queremos, juntos, não resiste ao poder destruidor desta condição, uma espécie de falta de propósito vital que mina qualquer pulsão de vida.





PERTENÇO LOGO EXISTO

As redes sociais chegaram também para mudar essa lógica. Para o bem e para o mal. O isolamento físico até pode ter permanecido, mas o mundo virtual acabou aproximando os náufragos emocionais. Ilhas solitárias uniram-se em arquipélagos através do WhatsApp, Telegram, Facebook e formaram um ecossistema próprio, paralelo ao real - e à realidade -, que saltou para as ruas, avenidas e portas de quartéis Brasil afora.





Os filhos criados, os netos ausentes, a aposentadoria, a falta de trabalho regular, o abandono existencial do mundo dos jovens, as condições mínimas de vida satisfeitas (casa, comida etc.) moveram essas pessoas rumo à narrativa fácil das teorias da conspiração, criadas e disseminadas por extremistas em todo o mundo, representados no Brasil por Jair Bolsonaro, seus filhos e milhões de seguidores sedentos por amparo.

QUERO MINHA MÃE

Uma das forças mais destruidoras que conhecemos é o desamparo, condição primitiva que todos os seres humanos já experimentaram, em maior ou menor grau de dor e intensidade, durante a primeira infância. Se mal vivido e não reparado à frente, o desamparo atuará com uma âncora emocional devastadora. A busca por amparo (resgate do colo paterno e/ou do seio materno) pela aceitação de quem nos cerca é real e poderosa.





Capturados pelo obtuso, simplório e fácil propósito bolsonarista (combate aos comunistas, à Globolixo, à China, aos globalistas etc.), enclausurados em uma rede própria de informação (desinformação pura), alienados à realidade e compartilhando valores comuns (Deus, pátria e família), “velhinhos” desamparados se viram protagonistas da vida mais uma vez. E o melhor: em companhia de (novos) afetos.





Não é breve, mas é o resumo dos fatos. Eis a explicação para o fenômeno de dissociação cognitiva em massa (me atenho aos que passaram de 50 anos; 70% dos golpistas presos em Brasília) que experimentamos atualmente. Os relatos de amigos e familiares dessa turma são muito tristes, e reforçam cada vírgula que escrevi acima. Hoje, todos pagam o preço pela confusão mental e emocional que lhes tomou conta.

SÓ BOLSONARO É O CULPADO?

Não há dúvidas de que Jair Bolsonaro é o grande responsável por essa tragédia. Mas não podemos isentar de culpa as próprias vítimas, já que crescidos, alfabetizados e minimamente aptos cognitivamente. A fome se encontrou com a vontade de comer! Essas pessoas não são muito diferentes do que é o patriarca do clã das rachadinhas e das mansões milionárias compradas com panetones e dinheiro vivo





Por certa empatia, tenho alguma compaixão por essa turma. Ao mesmo tempo, não tenho paciência nem desejo de resgatar-lhes do fundo do poço. Ao contrário. Durante todo esse tempo, nutri profundo desgosto e desprezo diante de tamanhas estupidez e selvageria. Deles, confesso, quero distância. Se um dia voltarei a aceitar o convívio, não sei. Hoje, não. Até porque imagino que a recíproca seja relativamente verdadeira.





Fico pensando no drama das famílias desfeitas. Penso também em quem está “órfão” de pais e mães, presos em Brasília. Aliás, imagino o sofrimento físico de pessoas de idade, dormindo no chão, comendo mal, enfim, experimentando um tipo de vida que jamais conheceram. A história humana conta muitas tragédias à partir da captura das massas (escravidão, nazismo, comunismo…). Em infinitos menores grau e importância, estamos vivenciando algo similar. Que pena. Que triste. Tomara que sirva de lição.