Envelhecemos, nos emocionamos, mas não choramos. Sinto saudade de chorar

A última vez que chorei foi há dois anos, quando minha mãe morreu. Estou me referindo a choro mesmo, aquele compulsivo, doído, e não às lágrimas que nos escorrem por emoções cotidianas, sejam felizes ou tristes.

"Que saudade do colo da minha mãe"

Adultos choram pouco e idosos, menos ainda. Estou no limiar da fase adulta, caminhando para a chamada terceira idade e confesso: não é fácil (ao menos para mim não está sendo). Os pais se foram, a filha cresceu e os anos estão cada vez mais aparentes: na saúde, no corpo e na mente.

Ando me emocionando bastante, mas choro cada vez menos, ou quase nada. Já estou assim há alguns anos, e as poucas vezes que chorei não foram boas, hehe. Deixe-me explicar melhor, antes que pensem que endoidei de vez.

Uma criança, ou um bebê, choram de verdade; com força, com extremo vigor! Choram tanto e tão forte que chegam a perder o fôlego. Aliás, este texto vai sendo "cuspido" enquanto um garotinho de colo, sei lá, com uns 5 ou 6 anos de idade, berra feito ovelha ao meu lado. Ele acabou de fazer um exame de sangue e gritou como se a agulha fosse uma espada.