Marília Mendonça, minha mãe, Selmo Geber, Ayrton Senna, os Mamonas e eu

Morre gente todos os dias. E como morre! Nos últimos quase dois anos aprendemos a contar diariamente o número de mortos por COVID-19. Nunca contamos a quantidade de mortos por, sei lá, atropelamento. É curiosa a seletividade humana.

Estatisticamente falando, somos especialistas em óbitos. Sabemos quantas pessoas passam desta para uma melhor, todos anos, por causa de tabaco, acidente de trânsito, assassinatos e quaisquer motivos que valham estudos científicos.

Não acredito no Deus criador da Terra e do Universo. Nem mesmo no Deus criador da vida, e não faço diferença, nesse caso, de vida humana, selvagem, vegetal, marinha, unicelular ou o escambau. Viveu, tá vivo, pode morrer, tá valendo.