Governo Zema: nosso Chico Bento segue brilhando e merece, sim, elogios

(foto: Gil Leonardi/Imprensa MG) Sempre digo: político é o cara que te procura, diz ser o 'fodástico' que vai salvar o mundo, pede sua confiança, apoio e voto, e, uma vez eleito, deve ser vigiado, cobrado e espancado, metaforicamente falando, é claro, dia e noite, caso não entregue o que prometeu. Até porque, convenhamos, não irá devolver a grana nem as mordomias que recebeu.





Sempre digo, também, que políticos não são de outro mundo. Só 'estão' políticos por 'culpa' nossa. Os maus, bem-intencionados, merecem consideração, pois legítimos na boa intenção, mas incapazes. Os maus, mal-intencionados, merecem muita, mas muita porrada no lombo; jamais perdão, defesa ou empatia. Os bons, bem-intencionados... existem? E os bons, mal-intencionados, merecem elogios e cumprimentos; jamais gratidão e idolatria.









ZEMA





Considero o simpático Romeu Zema, popularmente chamado de Chico Bento - personagem dos quadrinhos de Maurício de Souza (jamais confundir, pelo amor de Deus!, com o ex-atleta do MTC, Maurício Souza, que não suporta 'beijo gay') - um bom político. Bem ou mal-intencionado? Os anos irão dizer. Particularmente, aposto em 'mal'. O cara tem fama, poder e fortuna, mas é nítido seu desejo pelo sucesso pessoal. É crime, é errado? De jeito nenhum. É humano e legítimo. Mas não é humanitário, condição que resolvi necessária a um político 'bem-intencionado'.





Zema tem feito um trabalho brilhante à frente do governo de Minas. Os feitos são inúmeros: é o estado mais transparente do país, segundo a Controladoria-Geral da União, e é o estado mais seguro do Brasil, segundo o Ministério da Justiça. Após o desastre promovido pelo petista Fernando Pimentel, o governo mineiro voltou a pagar os salários em dia e o décimo-terceiro dos servidores, também, e está quitando, aos poucos, os papagaios deixados pelo PT com os municípios. Mais: vem batendo, ano a ano, sucessivos recordes na atração de investimentos, sem falar no acordo bilionário com a Vale, por causa da tragédia ocorrida em Brumadinho.





Meus únicos senões com Chico Bento são sua proximidade demasiada, política ou não, não me importa, com o presidente Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, e um certo - ao menos assim me parece - negacionismo em relação à pandemia do novo coronavírus. Zema demonstra não ser tão crédulo na Ciência como penso que deveria. Neste aspecto, Kalil, de quem sou desafeto declarado, tem sido, a meu ver, quase exemplar. Contudo, dentre tantos e tantos gols a favor, um golzinho contra não mancha o placar final.





SIMÕES





Ah, importante lembrar, já que a metáfora é futebol, o governador tem o seu próprio Hulk no governo: o secretário Mateus Simões! Neste caso, talvez, o correto seja, 'o governador tem o seu próprio Zaracho no governo', pois Mateus joga praticamente em todas; e bem. Aliás, pessoalmente, adoraria vê-lo suceder Romeu Zema em 2026. E antes que me amolem pela sinceridade da declaração, quando o assunto é política e futebol, todo mundo tem sua opinião, certo? Pois eis a minha. Sinceridade e honestidade jamais fizeram mal a alguém. Parabéns, governador e secretário, pelo ótimo trabalho até então. Repito: até então!